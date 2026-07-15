Extinderea Uniunii Europene este în interesul național românesc

Extinderea a redevenit una dintre marile teme politice ale Uniunii Europene, iar pentru România, ea ține de securitatea noastră, de economie, de influența noastră regională și de felul în care arată și acționează vecinătatea în care noi trăim.

România are astăzi două direcții esențiale în această discuție.

Prima este Republica Moldova. Acolo vorbim, în mod natural, și în ciuda unor ignoranți pe care îi ia gura pe dinainte prin presă, despre limbă, istorie, identitate, familii, securitate la Prut și Nistru și, în sfârșit, despre un destin european comun.

Și ca să fiu clar: când spun ignorant care vorbește fără el, mă refer la ambasadorul Germaniei la Chișinău. O rușine și o compromitere iremediabilă!

A doua direcție este sudul nostru, zona Dunării și Balcanii de Vest. România este țară dunăreană, iar stabilitatea Balcanilor înseamnă stabilitate economică, comercială și strategică și pentru noi.

Așadar, extinderea Uniunii Europene reprezintă o investiție în securitatea Europei și în influența României în regiune.

Țările care se apropie de Uniunea Europeană intră într-un spațiu comun de valori, reforme, investiții, predictibilitate și cooperare. Pentru România, acest lucru poate aduce, și va aduce, granițe mai sigure, parteneri mai stabili, piețe noi pentru companiile românești, coridoare mai bune de transport și energie, dar și mai multă forță în regiunea noastră.

Un ultim aspect care nu trebuie trecut cu vederea foarte ușor. În Uniunea Europeană, multe decizii se construiesc și prin coaliții regionale. Cu cât România are în jur mai multe state apropiate de Uniunea Europeană, cu atât România poate construi mai multă influență, mai multe alianțe și mai multă greutate politică.

Republica Moldova rămâne însă prioritatea naturală a României.

Vecinii și frații noștri de istorie și de limbă au primit statut de țară candidată în 2022, negocierile au fost lansate în 2024, iar în 2026 a fost deschis primul cluster de negociere, cel privind fundamentele: justiție, administrație și drepturi fundamentale. Este un pas foarte important. El confirmă direcția europeană a Republicii Moldova și arată că drumul început la Chișinău are susținere europeană și recunoaștere.

Republica Moldova vine spre Uniunea Europeană cu reforme, cu sacrificii, cu o alegere democratică repetată și cu o rezistență extraordinară în fața presiunii rusești. Spun asta pentru că, în ultimii ani, cetățenii Republicii Moldova au arătat curaj, maturitate și încredere într-un viitor european. Au ales Europa în condiții dificile, sub presiune, sub atacuri informaționale, în mijlocul unei confruntări geopolitice care se simte zilnic în regiune.

Iar pentru România, sprijinul pentru Republica Moldova are o dimensiune istorică, politică și profund umană. Acolo sunt oameni care vorbesc limba română, care împărtășesc aceeași cultură, aceeași memorie și aceeași aspirație europeană. În același timp, sprijinul pentru Republica Moldova are și o dimensiune strategică foarte pregnantă.

O Republică Moldova europeană înseamnă o Românie mai sigură.

România trebuie să fie și este, constant și activ, avocatul Republicii Moldova la Bruxelles și partenerul ei concret în fiecare etapă.

Sprijinul nostru se vede în energie, burse de studiu, proiecte comune, administrație modernizată, investiții și securitate. Se vede și prin decizii strategice precum preluarea operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești, Danube Logistics, de către Portul Constanța. Este un pas cu valoare economică și geopolitică pentru că leagă mai bine Republica Moldova de România, de Marea Neagră, de Dunăre și de spațiul european.

Aderarea cere însă muncă serioasă.

Sprijinul european și românesc trebuie să meargă împreună cu reformele de la Chișinău. Aderarea cere instituții puternice, justiție credibilă, economie competitivă, administrație eficientă și rezistență la propaganda rusească. Europa poate deschide uși, poate oferi bani, expertiză și perspectivă. Statul candidat trebuie însă să transforme această perspectivă în realitate pentru cetățenii săi.

România are responsabilități și în privința Balcanilor de Vest. Privim firesc spre est, către Republica Moldova și Ucraina, dar trebuie să privim și spre sud. Dunărea este frontieră naturală și o arteră economică europeană. De aceea, stabilitatea Serbiei, Muntenegrului, Bosniei și Herțegovinei, Macedoniei de Nord, Albaniei și Kosovo contează pentru România.

La fel cum contează și TOATE comunitățile de limbă română din spațiul respectiv! Nu trebuie să uităm asta nicio clipă, mai ales presiunile la care sunt supuși confrații noștri în Serbia!

Iar vecinii sărbi nu trebui să uite că presiunile pot veni din ambele direcții...

Desigur, Balcanii de Vest au nevoie de o apropiere autentică, sinceră, de Uniunea Europeană, pe criterii clare: reforme, stat de drept, combaterea corupției, relații bune între vecini și economie funcțională. Extinderea trebuie făcută pe merit, cu rezultate măsurabile. Țările care avansează mai repede trebuie să meargă mai departe, în ritmul propriilor rezultate. Aceasta este o regulă corectă și pentru candidați, și pentru Uniunea Europeană.

De altfel, poziția Partidului Popular European Creștin-Democrat este și ea clară: susținem extinderea, susținem Republica Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest, susținem o abordare bazată pe merit. Fiecare țară trebuie evaluată după propriile reforme.

Dar în același timp, Uniunea Europeană trebuie să fie deschisă și pregătită. O Uniune cu peste 30 de state membre are nevoie de reguli interne solide, capacitate de decizie și, fără discuție, de coerență politică. Vom mai discuta despre asta pe larg.

În fine, eu cred că România trebuie să susțină extinderea cu mintea limpede și cu instinct strategic.

Republica Moldova aduce dimensiunea noastră de istorie, limbă și inimă românească. Balcanii de Vest aduc dimensiunea dunăreană, economică și regională. Ucraina aduce dimensiunea de securitate la frontiera estică a Europei.

Europa mai întreagă înseamnă o Românie mai sigură. O vecinătate europeană înseamnă mai multă stabilitate pentru cetățenii români. Iar pentru România, sprijinirea extinderii Uniunii Europene este un interes național bine înțeles.