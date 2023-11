Este o zi mare pentru viitorul Republicii Moldova dar și al României! Ne așteptăm la provocări din partea rușilor și a agenților lor

Astăzi, Comisia Europeană a recomandat Consiliului (șefii de stat sau de guvern ai UE) deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova.

De asemenea, Comisia a recomandat negocieri de aderare cu Ucraina, în ciuda continuării invaziei ruse, cu Bosnia-Herțegovina, când va îndeplini criteriile pentru startul negocierilor, dar și acordarea statutului de țară candidată pentruGeorgia, unde majoritate populației sprijină aspitrațiile europene al țării - la fel cum a fost și în Republica Moldova, vreme de ani de zile.

În 14-15 decembrie, anul acesta, cu ocazia Consiliului European, este de așteptat, este o certitudine, ca Moldova să intre în linie dreaptă pe drumul de aderare, un drum pe care președinta Maia Sandu a și anunțat azi că și-l dorește finalizat până în 2030.

Potrivit raportului Comisiei Europene, Moldova a îndeplinit până acum 6 din cei 9 paşi stabiliți de Comisie pentru aderare.

„Moldova a înregistrat progrese importante în ceea ce priveşte îndeplinirea celor 9 jaloane prevăzute în avizul Comisiei privind cererea de aderare a Moldovei la UE. A lansat o reformă cuprinzătoare a justiţiei în urma recomandărilor Comisiei de la Veneţia, inclusiv prin evaluarea judecătorilor şi procurorilor proeminenţi. Ţara şi-a reformat organismele anticorupţie şi a crescut numărul de anchete şi de condamnări în cazurile de corupţie. Moldova a adoptat un plan de acţiune pentru dez-oligarhizare, pe care îl pune în aplicare conform unor termene stabilite. O nouă legislaţie privind instituirea unui mecanism de confiscare contribuie la combaterea criminalităţii organizate. Ţara a adoptat o strategie privind administraţia publică şi urmează reforma la toate nivelurile. Aceasta a depus eforturi pentru a-şi reforma gestionarea finanţelor publice şi a adoptat o legislaţie pentru a reforma achiziţiile publice. Moldova a sporit participarea societăţii civile la procesul decizional şi a consolidat protecţia drepturilor omului”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Așadar, până la finalul acestui deceniu, este posibil ca cele două state vorbitoare de limbă română, unite în cultură și grai, dar despărțite de istorie, să se regăsească iarăși împreună, de data aceasta în cadrul Uniunii Europene.

În toamna anului 2021, alături de alți colegi europarlamentari PNL, am fost la Chișinău, unde am discutat atât despre sprijinul pe care noi îl dăm constant pentru parcursul european al Moldovei, dar și despre consolidarea legăturilor dintre țările noastre, despre dorința regăsirii în cadrul Uniunii Europene! Am văzut atunci, la nivel politic, determinarea liderilor moldoveni de a-și orienta țara, definitiv, către familia noastră comună, europeană.

Pentru mine, vestea de azi, doi ani mai târziu, înseamnă în primul rând aderarea unei țări surori și a unui popor frate, dar înseamnă și că, odată cu finalizarea aderării celor doi vecini de la est, nu doar că nu vom mai fi stat de frontieră terestră în Răsăritul UE, dar vom avea granițe deschise către o colaborare culturală și schimburi comerciale la un nivel mult mai ridicat.

Văzând entuziasmul de la Bruxelles și de la Chișinău nu am putut să nu mă gândesc cum la noi, inclusiv în Parlament, mai există voci care vor înapoi în comunism, sau care atacă zilnic UE deși, în mod evident, le plac și lor banii europeni investiți în țară. Dar despre alți bani care le plac acelor personaje, și care vin din alte părți, îmi e mie teamă...

Dar nu are cum să nu îți placă libertatea de mișcare, chiar dacă vremelnic încă ne mai arătăm pașaportul la vama. Nu are cum să nu îți placă faptul că avem la dispoziție miliarde de euro pentru spitale, sau drumuri, sau pentru energie, pentru a moderniza România.

Ce nu le place acelor voci, relativ singulare dar încă nu pe deplin izolate, este faptul că Europa înseamnă, la modul real, și valori comune, valori care susțin libertatea persoanei, statul de drept, dezvoltarea sustenabilă, solidaritatea, pacea, sau respectul reciproc.

Nu, și am mai spus-o, Uniunea Europeană nu este perfectă, dar este idealul perfect după secole de conflicte pe continentul nostru și de zeci de ani Uniunea se perfecționează în fiecare zi, iar europenii trăiesc mai bine. Asta este misiunea noastră și în Parlamentul European și asta încercăm noi să facem și pentru Europa, pentru România, dar și pentru Moldova!

Și să nu uităm, totuși, că toți cei care aleg să se mute în alte țări – deși oportunitățile în România devin tot mai numeroase – nu aleg să locuiască la Moscova, ci tot spre Vest se îndreaptă...

Prin urmare, mă aștept la provocări inclusive de la agenții rușilor în România, unii dintre ei în Senatul României, dar sunt sigur și știu că alături de partenerii europeni, de frații și surorile din Republica Molodva, alături de toți românii, azi trăim o zi a bucuriei și a speranței, dar și un exemplu al faptului că politica bine făcută, în interesul țării și al cetățenilor, așa cum a fost la Chișinău în ultimii ani, aduce rezultate.

Bravo și curaj Moldovei și moldovenilor! De la Bruxelles la Strasbourg și de la București la Arad, suntem alături de voi, în fiecare zi, nu doar cu inima ci mai ales cu fapta!