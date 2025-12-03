DW și RFI: Tandem media franco-german la București

Deutsche Welle și Radio France International au semnat la București un memorandum de cooperare, punând bazele unui ”scut informațional” și unor proiecte jurnalistice comune pentru România și Republica Moldova.

DW și RFI se mută într-un birou comun în România. Conducerile celor două instituții media publice din Germania și Franța au semnat, la sediul din București al Radio France International, un memorandum de colaborare strategică prin care, pe lângă suportul logistic pe care corespondenții DW din România îl vor primi de la colegii lor, se pun bazele unor viitoare proiecte jurnalistice comune.

Un prim pas în acest sens a fost realizat chiar marți, 02.12.2025, când Marie-Christine Saragosse, președinta-directoare generală a France Médias Monde, și Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle, au oferit un interviu în tandem reporterilor celor două instituții de presă în care au explicat demersul lansat la București, strategic numit ”scut informațional”. Corespondenții din România ai DW vor beneficia de infrastructura și asistența tehnică existentă în hubul media în care funcționează RFI la București.

De câteva luni, redacția în limba română a Radio France International realizează emisiunea Moldova Zoom, creată pentru a da o greutate editorială suplimentară atenției oferite Republicii Moldova. Demersul publicistic a fost completat de colaborarea cu DW pentru producții video digitale.

RFI are frecvențe în România și una la Chișinău. ”Germania ne-a spus: dacă voi sunteți acolo, putem și noi ajuta. Și”, explică coordonatoarea France Medias Monde, ”am dus o mare ofensivă informațională în limba română. A funcționat foarte bine iar asta ne-a dat ideea de a ne instala împreună”.

Semnalul de alarmă

Vizita celor două directoare generale la București vine la un an de la alegerile prezidențiale anulate din România. ”Pentru noi este foarte, foarte important să oferim informații fiabile și de încredere, bazate pe fapte și nu pe minciuni. În întreaga Europă găsim din ce în ce mai multe minciuni. Știm foarte bine că a fost și cazul în România anul trecut, și asta a fost un fel de șoc pentru toată Europa. În acel moment ne-am dat seama că democrația este cu totul amenințată și sub presiune și în țările liberale”, a declarat Barbara Massing la semnarea oficială a protocolului de colaborare între cele două instituții.

În Republica Moldova ”am văzut că propaganda rusă, folosind toate mijloacele pe care le are, cu toți trollii, a încercat intens să exercite influență, să răspândească informații false. Pentru noi este important să sprijinim și societatea civilă de acolo. Suntem deja foarte prezenți în Moldova prin Academia DW, iar aceasta este o posibilitate suplimentară ca, prin oferta noastră jurnalistică, să punem la dispoziție informații bazate pe fapte”, a punctat Massing, în interviul oferit DW și RFI.

Alegerile prezidențiale din Moldova și România ”au fost un semnal de alarmă pentru întreaga Europă”, amintește Marie-Christine Saragosse. ”Am văzut ceea ce s-a întâmplat aici și știm că asta anunță ceea ce se va întâmpla în alte părți. Nu vom sta cu brațele încrucișate în fața unei amenințări la adresa a ceea ce am construit de la Al Doilea Război Mondial încoace în materie de libertate și democrație”. Europenii, spune președinta France Medias Monde, ”sunt poate ultima zonă din lume care mai crede atât de mult în acest model democratic, care și-l dorește și îl apără cu atâta hotărâre”.

Jurnalismul pe care unii vor să-l facă nevăzut

”Proiectul de scut informațional pe care l-am avut în vedere împreună cu Deutsche Welle prinde formă prin ceea ce am reușit să facem în Moldova și prin faptul că, în mod simbolic, pentru prima dată, echipele RFI România și Deutsche Welle în limba română vor activa în aceleași spații”, apreciază Saragosse.

”Încercăm ca prin relatările noastre să existe o ofertă largă, pentru ca oamenii din Moldova să își poată forma propria imagine și să ia propriile decizii”, a subliniat directoarea generală a DW, Barbara Massing. ”Moldova este un candidat la aderarea în Uniunea Europeană iar acesta este pentru noi un motiv suficient pentru a încerca, prin mijloacele noastre, să aducem claritate și să punem la dispoziție informații reale”.

Aceasta, a completat Massing, în condițiile în care ”jurnalismul din Moldova stă sub o presiune foarte, foarte puternică, pentru că țara este, în general, foarte săracă. Există dificultăți în a finanța jurnalismul independent. Dorim să contribuim, punând la dispoziție relatări independente, bazate pe fapte, astfel încât să iasă la suprafață povești pe care unii nu vor să le vadă, pe care o parte din politică nu le vrea văzute, mai ales influența rusă, atât dinspre Rusia, cât și dinspre regiunea separatistă Transnistria, unde sunt staționați soldați ruși, nu vrea să le vadă expuse în spațiul public”.

Modelul și sprijinul franco-german

Moldova este ”o țară asupra căreia valul de dezinformare a fost violent. Ceea ce noi oferim este tocmai jurnalism. Vrem să le oferim telespectatorilor, utilizatorilor mijloacele prin care să-și formeze singuri o opinie, pentru a lua liberi deciziile pe care vor să le ia. Este ceea ce am încercat să facem, împreună, în Moldova, cu ocazia ultimelor alegeri, pentru o țară care dorește să adere la Europa”, a adăugat Saragosse. Este vorba despre ”apărarea informației independente, libere, verificate, credibile, echilibrate. O informație profesională care se opune manipulării cetățenilor, dezinformării și care reprezintă primul bastion democratic. Asta este. Pur și simplu asta”.

În plus, pentru Barbara Massing este ”foarte important să arătăm că prietenia franco-germană este întotdeauna în centrul Europei, în centrul Uniunii Europene, pentru a forma un spațiu de credibilitate, un spațiu democratic. Dorim să construim, dar să și contribuim pentru partenerii noștri din Uniunea Europeană. Vrem să arătăm că dorim să sprijinim și să întărim democrațiile și, în consecință, să le însoțim pe drumul lor împotriva dezinformării și în direcția democrației, pe termen lung”.

