Două embleme culturale naționale - Ateneul Român și Filarmonica George Enescu - sărbătorite la Roma cu ocazia Zilei Naționale a României

Primul concert în Occident al Orchestrei Filarmonicii George Enescu din București după prea mulți ani de pauză, primul de când Marin Cazacu este director general al Filarmonicii, la 155 de ani de la înființarea acesteia, la 135 de ani de la inaugurarea Ateneului avea să aibă loc la Roma pe 27 noiembrie 2023 la Sala Giuseppe Sinopoli a Auditorium Parco della Musica din Roma, cu ocazia Zilei Naționale a României.

→ Imaginea 1/7: Foto Virgil Oprina

În capitala țării cu o comunitate ce numără oficial peste 1.200.000 de români, Orchestra Simfonică a Filarmonicii bucureștene a deschis programul cu Rapsodia a II-a de George Enescu, o versiune emoționantă și profund interiorizată a celebrului opus enescian mult mai puțin cunoscut în Italia decât prima rapsodie. Seara a continuat cu o versiune strălucitoare a Concertului în Do major pentru violoncel și orchestră de Haydn avându-l ca protagonist pe tânărul și multipremiatul Andrei Ioniță, care parcă de fiecare dată descoperă un nou farmec și conferă o nouă strălucire acestei lucrări tipice pentru clasicismul vienez.

Poemul simfonic Don Juan de Richard Strauss pe de altă parte a oferit dirijorului Leo Hussain - dirijor principal al Filarmonicii George Enescu - ocazia de a pune în valoare calitățile complexe ale unei orchestre mature, impresionând de la consistența partidelor de coarde până la strălucirea, expresivitatea și personalitatea suflătorilor, cu o capacitate de diversitate coloristică așa cum etalează doar marile orchestre. Condusă de la primul pupitru de Rafael Butaru și Valentin Șerban - forțe tinere ale violonisticii românești -, Orchestra Filarmonicii George Enescu a încheiat în forță cu Concertul românescde Gyorgy Ligeti, un opus prea puțin cunoscut, care alături de cele Șase dansuri românești de Bela Bartok - ambii compozitori maghiari fiind născuți în orașe de pe teritoriul actual al României și inspirându-se consistent din folclorul românesc - face față cu brio concurenței cu rapsodiile enesciene.

Comparând cu alte spectacole dedicate Zilei Naționale în această perioadă, dar si în anii dinainte de pandemie, evenimentul având ca amfitrion Ambasada României în Italia a fost fără îndoială cel mai strălucitor, de ținută și impresionant eveniment, demonstrând cu brio ceea ce dorim să demonstrăm de fiecare dată, dar reușim rareori din lipsă de timp, de bani, dar mai ales de organizare. Și anume faptul că România are o cultură competitivă la nivel occidental, cel puțin în domeniul muzicii clasice, pe care dacă știm să o prezentăm ne poate aduce doar beneficii de imagine.

"Cultura unește și rămâne un simbol al aspirației constante a umanității către un nivel superior, cel al conviețuirii paşnice"

E.S. Gabriela Dancău, Ambasadoarea României în Republica italiană: Anul 2023 marchează şi o dublă aniversare pentru relația bilaterală româno-italiană, 15 ani de la semnarea declarației comune privind parteneriatul strategic consolidat dintre România şi Italia, moment care a contribuit la întărirea cooperării în beneficiul ambelor state, dar şi 150 de ani de la înființarea primei agenții diplomatice a României la Roma, un act simbolic cu o relevanță specială pentru relațiile noastre bilaterale. Iar pentru a sărbători Ziua Națională la Roma în acest context deosebit, ne-am gândit împreună cu Asociația „Artă și Tradiție” din Bucuresti şi Departamentul Românilor de Pretutindeni să organizăm un eveniment emblematic la Auditorium Parco della Musica, prin concertul extraordinar susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii George Enescu din București pe care ați avut ocazia să o urmăriți în această seară. 90 de muzicieni români sub bagheta dirijorului Leo Hussain şi avându-l ca solist pe Andrei Ioniță la violoncel, s-au aflat pe scena sălii Sinopoli pentru a interpreta capodopere ale muzicii clasice româneşti şi internaționale. Cu toate că legăturile culturale ale României cu Italia merg adânc în trecut si sunt ramificate pe toate palierele, orchestrele renumite ale României nu au ajuns de foarte multe ori pe scenele mari ale Italiei. Iată de ce o dată în plus consider că acest concert reprezintă practic cu adevărat un eveniment cultural de excepție. În plus, sunt onorată că la 155 de ani de la fondarea Filarmonicii George Enescu, Roma a fost capitala aleasă de cea mai reprezentativă instituție muzicală a României pentru celebrarea acestei aniversări. Cred cu tărie că acest legat muzical este un argument în plus în favoarea ideii că într-o cotidianitate adesea marcată de conflict, cultura unește și rămâne un simbol al aspirației constante a umanității către un nivel superior, cel al conviețuirii paşnice. George Enescu spunea că muzica este o putere spirituală în stare să lege toți oamenii între ei, lucru care cred eu că s-a întâmplat în această seară aici la Auditorium Parco della Musica."

"Două embleme culturale ale României: orchestra și clădirea Ateneului Român, au fost celebrate la Roma"

Marin Cazacu, managerul general al Filarmonicii „George Enescu”: În scurta perioadă de când sunt director al Filarmonicii George Enescu iată că este al doilea eveniment important în afara României, față de concertele din stagiune pe care le-am susținut la Ateneul Român. Acest eveniment nu e oriunde, este la Roma la Auditorium Parco della Musica, acolo unde își desfășoară activitatea Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. A fost un eveniment important pentru că este și o onoare pentru noi să fim prezenți în această sală de concert acum, când aproape se împlinesc 155 de ani de la primul concert pe care l-a susținut Orchestra Simfonică din București, actualmente Orchestra Filarmonicii George Enescu, și 135 de ani de la inaugurarea Ateneului Român, două embleme culturale ale României: orchestra și clădirea Ateneului Român, au fost celebrate aici la Roma, marcând, de asemenea, sărbătorirea Zilei Naționale a României, care va avea loc pe data de 1 decembrie."