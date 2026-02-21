Despre singurătăți

Imensă surpriză „The Loneliest Man in Town”, o producție geramană, care se petrece la Viena, regizat de un cuplu deja celebru: Tizza Covi și Rainer Frimmel, al căror film „Vera” despre fata actorului Giuliano Gemma, a rulat la Festivalul filmului italian.

Și acum e un personaj real, fabulos, mare admirator al lui Elvis, cântătreț de blues și compozitor. Al Cook, ca nume de scenă și Alois Koch, în realitate și pe generic. Seamănă amețitor cu Robert Mitchum. Oare cine-l mai știe? De acum 50 de ani părea că nimic nu mai e normal. Omul nostru este nevoit, la senectute, să plece din apartamentul în care s-a născut, pentru că un dezvoltator (ce îngrozitor sună), dărâmă, fără milă, ca să construiască altceva. Va încerca să se opună, și încep represaliile. I se taie curentul de Crăciun, e lăsat fără apă... Îi descoperim trecutul din obiecte: o chitară și un pian cam dezacordat. Dar și discuri și casete audio și video, albume cu tăieturi din ziare, câteva kitschuri, cu haz, o superbă lampă Tiffany. Și o cataramă la curea, cu cățelul de pe plăcile de patefon: His master’s voice. Asta-l definește. O peliculă de recomandat oricând, din toată inima.

A urmat unul chiado-francez, „Soumsoum, la nuit des astres”. Suna bine noaptea stelelor, dar s-a dovedit naiv, și puterile supranaturale ale fetei de 17 ani, lăsau mult de dorit.

Cele 3 episode din „Casa spiritelor” fac parte dintr-o adaptare mai modernă a romanului lui Isabel Allende. Inițial a fost ecranizat de Bille August, în 1993. Serialul te cucerea și te lăsa cu dorința de a descoperi și restul de 5. Dar e pe Amazon Prime, unde n-am reușit, în România, să văd nici documentarul Regelui Charles: „În căutarea armoniei”.

Și un clasic: „Chermeza eroică” a lui Jacques Feyder, (varianta în franceză, pentru că există și una în germană, cu alți actori, doar soția regizorului e păstrată în distribuție: focoasa și inventiva Francoise Roisay). Deși este din 1935, și se petrece la 1616, în Flandra, invadată de spanioli, juri că nimic nu s-a schimbat. Natura umană rămâne aceeași de-a lungul secolelor și de-a latul globului. Te pui bine cu dușmanul, și poate te mai scapă de impozite.

Și am încheiat ziua cu „Only Rebels Win” cu minunata Hiam Abbas (mama rigidă din tunisianul: „A voix basse” ). Aici e o văduvă cu origini palestiniene, dar catolică, care se îndrăgostește de un refugiat sudanez, cu decenii mai tânăr, musulman și de culoare. Și totuși... L-am prins în arabă cu subtitluri, doar în germană, dar probabil, că după atâtea zile când fără să vrei citești automat ce e în partea de jos a ecranului, limba asta pe care am studiat-o un pic la școală, mi-a fost de mare folos.

Și azi mult așteptatul Channing Tatum, care constat că are multe fane pe la noi. El l-a dublat pe Persic Jr. în mini seria: „Comrade Detective” din 2017, dar nu cred că ăsta e motivul, ci „Magic Mike”. Cel din 1923.