Demonstrațiune

„Anulează abonamentul meu la Înviere,

trimite-mi scrisoare de intenţie către Închisoare,

am cîţiva prieteni acolo înăuntru.”

(The Doors – When The Music’ Over)

— ...Scrie că are treişcinci. Ce zici? Eu nu cred. E mai mică, spune, şi începe să măsoare camera cu pasul.

„Eu tot cu metoda veche.”, o aud spunînd ca pentru ea. Mai întîi pe lăţime, „…şase. şapte, opt…”, Apoi din fundul camerei spre peretele cu baia… „Douăşpatru. Şi cu baia maxim patru, douăşopt. Deci nu are cum să aibă treişcinci, cum se laudă ăştia pe site.”

— Ba da. Doar că trebuie să gîndeşti ştiinţific, că eşti fată deşteaptă.

— Cum naiba să aibă camera asta treijcinci de metri pătraţi? Tu crezi că are?

— Da.

— Cum? Hai, zi.

— Stai puţin să mă gîndesc.

— …

— Da, are. E clar. Exact treişcinci, virgulă şaptezeci. Doar că ţi se pare că are mai puţin de la mobilă. Dacă era goală, ţi-ai fi dat şi tu seama.

— Nu înţeleg.

— Adică mobila e masivă, de-aia veche, e grea, chestii…

— Haidi, bre... Da’ ce naiba să aibă greutatea cu imaginea şi cu suprafaţa?

— Păi chiar are, de asta e şi vorba.

— Nu înţeleg! Faci mişto?

— Dracu’, mişto! Stai că-ţi explic ştiinţific:

— …

— Fii atentă la mine! Mobilierul ăsta vechi apasă puternic pe orice suprafaţă. E lemn masiv, nu? găsești tu azi așa ceva. Adică atîrnă greu la cîntar, chiar fără să fie vorba de cîntar, cum avem noi aici. Adică n-avem. Şi de-asta ţi se pare mai mic, adică spaţiu mai mic. Suprafaţa, adică.

— Nu înţeleeeg nimic!

— Stai că n-am terminat. Îţi zic acum. Deci... ca să-ţi fie mai uşor, imaginează-ţi că suprafaţa asta a camerei e un cearşaf. Bine, nu e un cearşaf, mai exact, ca un cearşaf, adică aşa o asimilăm noi. Spun aşa, ca să-ţi fie mai uşor să vizualizezi. Deci reţine, suprafaţa e un cearşaf, adică ceva care are numai două dimensiuni, ca să-ţi fie mai uşor, aşa ca o suprafaţă. N-are grosime. Ei bine, imaginează-ţi că cearşaful e pus peste un strat de un metru de smîntînă. Sau peste o mlaştină cu noroiul de-un metru. O să vezi mai încolo de ce. Ca să înţelegi mai uşor. Hai să rămînem la smîntînă, că nu-i aşa de periculoasă. Şi nici scîrboasă. Ei bine, peste cearşaf, şi acum o să înţelegi ce înseamnă să ai în casă mobiler greu, masiv, exact ca în cazul nostru, cred că e chiar nuc, îţi dai seama cît costă ăsta?!, punem patul, greu, nuc, cu baldachin cu tot. Dedesubt e mlaştina. Adică smîntîna. Fiind greu, se afundă în smîntînă. Şi trage înăuntru, în stratul acela gros, şi cearşaful. Îl bagă înăuntru. Doar că cearşaful este exact suprafaţa camerei, cum am zis şi te-am rugat să presupui, la început, da, n-ai uitat?! Şi ăsta intră înăuntru în smîntînă. Imaginează-ți acum că pe margine sînt nişte oameni care completează suprafaţa lipsă, adică mai adaugă la cearşaf, nu are cum să rămînă aşa, îţi dai seama ce-ar zice lumea, turiştii ăia, care a doua oară nici n-ar mai veni. Şi ar vorbi şi peste tot pe Facebook, despre asta, i-ar face pe-ăștia de rahat, ce mai, i-ar discredita. Şi adio turişti. Ei bine, să revenim. Ăia tot adaugă la cearşaf, douăjcinci de centimetri, trezeci, cincizeci, cît e nevoie, adică se tot adaugă..., şi asta-i cu suprafaţa treijunu, şaptezeci. Cu baia patru…, fac exact treijcinci şi şaptezeci de centimetri. Cred că m-am făcut clar, ai înţeles, nu?!

— …

— Cum n-ai înţeles? Ce naiba, că doar eşti fată deşteaptă!?

— ...

— E logic, quod erat demonstrandum.

— N-am înţeles nimic.

— Doamne, cum aşa? E foarte simplu! Ce naiba, Miha, pentru căcăţişurile astea e nevoie să faci un master de suprafeţe, adică de cearşafuri, ca să înţelegi?! Gîndeşte, fată! Degeaba, nici n-au profilul ăsta!...

* * *

Cezar Pârlog este publicist şi scriitor. Ultimele cărţi apărute sînt „Ce mult te-am iubit!“, Editura Libris Editorial, 2018 şi „Facts of life“, Editura Junimea, 2018.

