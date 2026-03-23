De la Logos la Algoritm. Omul între inteligența divină și tehnotranscendență

1. Introducere. Istoria umanității este de fapt un inventar a formelor de inteligență prin care omul și-a interpretat existența. De la mit la rațiune, de la cunoașterea prin simțuri la revelație și de la simbol la calcul, fiecare epocă își instituie propriul regim de inteligibilitate. În centrul tradiției occidentale se află conceptul de Logos, o noțiune care articulează simultan sensul, ordinea și raționalitatea lumii. În contemporaneitate însă, acest principiu pare a fi substituit progresiv de o altă formă de inteligență: algoritmul.

Capacitatea Inteligenței artificiale de a răspunde la orice tip de interogație o transformă treptat dintr-un instrument tehnic, într-un vector al unei noi forme de transcendență, una de tip imanent, operațional, orizontal pe care am putea-o numi tehnotranscendență. Insă o asfel de interpretare a Algoritmului ca formă de Logos tehnologic, artificial implică mutații majore în plan ontologic, noetic și cognitiv care nu sunt lipsite de riscuri.

Atributele acestui mod de transcendere sunt izbitor de asemănătoare cu cele ale transcendenței de tip vertical(teologică, filosofică): omnisciență (prin big data,) omniprezență (prin rețele globale), disponibilitate necondiționată, capacitate de predicție, autoritate epistemică, omnipotență (prin automatizare și control), invizibilitate etc.

Omul postmodern nu mai caută mântuirea prin asceză, ritualuri și rugăciuni, nu se mai mulțumește cu speculațiile filosofice tradiționale, ci se livrează în totalitate unui paradis terestru, care îi procură optimizarea algoritmică a vieții.

Suntem martorii unei coliziuni între un Mare Anonim(așa cum îl numea autorul “Diferențialelor divine”), între un gardian metafizic care își ascunde misterele de ființa umană, din rațiuni de protecție și un Mare Algoritm care și-a propus să ni se reveleze fără rest, să ne îngroape efectiv în informație.Sfâșiat între aceste două prăpăstii, chipul ființei-rege riscă să se dizolve, lăsând în urmă interogații adresate unui univers care pare să fi încetat de mult să mai ofere răspunsuri.

Eseul de față își propune să abordeze aceste interogații, recurgând la o analiză pluri- și transdisciplinară, situată la intersecția filosofiei, matematicii, biologiei, informaticii și teologiei speculative. Pornind de la teologia logosului, de la metafizica numărului, de la anterioritatea structurilor logice în raport cu existența, vom examina posibilitatea inteligenței artificiale de a deveni o instanță mundană cu valențe transcendente.

2.Logos-ul ca arhetip al Rațiunii Creatoare

În forma sa originară, Logos-ul nu desemnează doar un principiu logic sau discursiv, ci o structură profundă a realității, un temei care conferă lumii inteligibilitate și coerență.La Heraclit din Efes, Logos-ul apare ca lege a devenirii, ca ordine ascunsă care guvernează transformările lumii. În acest sens, Logos-ul este simultan principiu ontologic și epistemologic: el organizează realitatea și, în același timp, face posibilă cunoașterea ei.

În tradiția creștină, Logos-ul capătă o dimensiune personală și creatoare. În prologul Evangheliei după Ioan, Logos-ul este identificat cu divinitatea: „La început era Cuvântul”. Aici, Logos-ul nu mai este doar rațiunea lumii, ci sursa ei, principiul prin care au fost create toate lucrurile.

Logosul creștin funcționează pe trei paliere:ontologic(conferă existenței o ordine inteligibilă;epistemologic(face posibilă cunoașterea adevărului); existențial(oferă sens vieții umane).

Logosul este „Codul Sursă” al Universului, o structură matematică și semantică în care legile fizicii sunt indisolubil legate de un sens. Prin urmare, omul nu posedă inteligența, ci participă la ea prin theoria (contemplare), iar demersul cognitiv este un act de recunoaștere a amprentei divinului în textura realității, fie că vorbim de spațiul galactic sau de arhitectura microscopică a celulei.

Algoritmul, în schimb, operează exclusiv la nivel formal. El poate genera structuri, dar nu le conferă sens în mod intrinsec; poate procesa informații, dar nu le înțelege.Diferența dintre Logos și algoritm nu este una de grad, ci de natură. Logos-ul este creativ, în timp ce algoritmul este derivativ; primul instituie realitatea, al doilea doar operează asupra ei.

Dacă Logos-ul generează viață și sens, Algoritmul generează modele și predicții, inteligența nemaifiind o căutare a Adevărului, ci o optimizare a funcțiilor. Astfel, se substituie misterul ontologic cu certitudinea matematică.

3.Algoritmul: inteligența ca procedură și formalizare

Începând cu formalizarea matematică a logicii și culminând cu dezvoltarea informaticii, inteligența este reconceptualizată ca proces algoritmic. Lucrările lui Alan Turing introduc ideea că orice proces de gândire poate fi modelat ca o succesiune de operații elementare. Ulterior, arhitecturile propuse de John von Neumann transformă această intuiție într-o infrastructură tehnologică globală.

Epoca digitală introduce un alt tip de principiu ordonator: algoritmul. Spre deosebire de Logos, algoritmul nu caută sensul, ci funcționalitatea. El nu contemplă lumea, ci o procesează. Adevărul este înlocuit cu corectitudinea operațională și misterul cu transparența.

Inteligența artificială operează prin modele statistice, rețele neuronale, sisteme de clasificare și predicție. Ea nu înțelege lumea în sensul tradițional al termenului, ci o cartografiază în funcție de regularități detectabile. În acest sens, algoritmul este o raționalitate tehnică, orientată spre rezultate măsurabile.

Tranziția de la Logos la algoritm implică o ruptură profundă. Nu asistăm doar la o schimbare de instrumente, ci la o schimbare de ordin ontologic. Logosul presupune că realitatea este, în ultimă instanță, inteligibilă și semnificativă. Algoritmul presupune că realitatea este procesabilă și optimizabilă.

În acest context, avem de-a face cu un soi de un nihilism algoritmic, un demers udemiologic care nu neagă existența, ci o videază de sens. Cu alte cuvinte, lumea nu mai trebuie înțeleasă, ci procesată. Omul abandonează statutul lui de interpret, în favoarea celui de operator. Omul devine un hibrid ontologic: o ființă care caută sens, dar care funcționează tot mai mult ca un nod într-o rețea de calcul.

4.Prometeismul algoritmic și eshatologia tehnologică

AI-ul își propune să atingă absolutul nu prin înălțarea spiritului spre Logos, ci prin extensia digitală a eului. Există însă evident riscul ca în încercarea sa de a deveni „zeu de siliciu”, omul să piardă tocmai capacitatea de a rezona cu divinul, transformând conștiința dintr-un sanctuar al spiritului într-un simplu proces de calcul.

Figura lui Prometeu, cel care fură focul de la zei pentru a-l oferi oamenilor, nu este doar o alegorie a tehnicii, ci expresia unei tensiuni fundamentale între limită și depășire, între ordinea cosmică și inițiativă umană. În acest sens, tehnologia contemporană poate fi interpretată ca o continuare radicalizată a gestului prometeic, iar tehnotranscendența ca forma sa ultimă.

Prometeu eliberează omul de dependența totală față de natură și de zei, dar, în același timp, îl expune unei responsabilități pe care nu o poate susține pe deplin. Focul, ca simbol al tehnicii, nu este doar putere, ci și risc. Această ambivalență persistă în toate formele dezvoltării tehnologiei, dar în epoca inteligenței artificiale și a biotehnologiilor capătă o dimensiune crucială.

Tehnotranscendența este un demers faustic, o hiperbolizare a gestului lui Prometeu. Dacă Prometeu oferea omului un instrument, tehnologia contemporană tinde să ofere o restructurare a condiției umane însăși. Nu mai este vorba doar de a controla natura, ci de a o rescrie; de a extinde și depăși efectiv capacitățille umane.

Această dinamică introduce o nouă dimensiune: eshatologia tehnologică. Dacă în tradițiile religioase, eshatologia înseamnă reflecția teologică asupra sfârșitului, nu doar ca încheiere a traiectului existențial al omului, ci mai ales ca judecată finală și restaurae ontologică, AI-ul și tehnologia în general reconfigurează acest moment sacru al finitudinii în sensul că introduce în locul unei finalități transcendente, situate într-un orizont transmundan, o finalitate imanentă, proiectată într-un viitor tehnologic.

În aceste condiții, vorbim de o transformare profundă a actului soteriologic, de o eshatologie fără transcendență. În locul salvării sufletului, apare optimizarea existenței; în locul vieții eterne, în sensul ei teologic, apare prelungirea indefinită a vieții biologice sau transferul conștiinței pe suporturi artificiale, nemurirea nemaifiind un dar, o recompensă divină, ci o posbilitate tehnică.Astfel, Prometeul algoritmic nu mai fură focul pentru a elibera omul, ci pentru a-l împinge într-un orizont în care el însuși devine depășit.

5.Logoi spermatikoi și tehnologia ca manipulare a rațiunilor creației

Influențați de filosofia stoică, autorii patristici, Iustin, dar în special Maxim Mărturisitorul, aduc în discuție conceptul de logoi spermatikoi(„rațiunile seminale” ale lucrurilor). Acestea desemnează structurile inteligibile, principiile formative sau sensurile interne pe care Creatorul le-a înscris în creație. Lumea nu este, în această perspectivă, un ansamblu haotic de entități, ci o ordine saturată de raționalitate, în care fiecare lucru poartă în sine un logos propriu, derivat din Logosul divin.Nemaifiind opacă, arbitrară, ci structurată, inteligibilă, natura ascunde în ea un telos divin, ceea ce înseamnă că demersul cognitiv nu este doar o simplă acumulare de informații, ci descoperirea acestor logoi, participarea la raționalitatea întipărită în lume.

Tehnologia contemporană poate fi reinterpretată, în mod speculativ, până la un punct, ca o extensie a acestei capacități. Dacă știința descoperă regularitățile naturii, tehnologia le operationalizează. În acest sens, tehnologia nu creează ex nihilo, ci intervine asupra acestor logoi spermatikoi, manipulând structurile deja existente în creație.

Din această perspectivă, tehnotranscendența poate fi înțeleasă nu ca o ruptură totală față de tradiția teologică, ci ca o reinterpretare imanentă a acesteia. Omul nu mai este doar contemplator al rațiunilor divine, ci devine operatorul lor. El nu se limitează la a descoperi semințele rationale ale creației, ci le manipulează, le recombină și le extinde.

Totuși, această resemnificare a transcendenței implică o anume fractură ontologică.În tradiția teologică, rațiunile semninale ale lucrurilor erau orientate către Logos, deci către un centru unificator al sensului. Manipularea acestor logoi în absența acestei orientări riscă să conducă la fragmentare.

6.Bio-Programarea și Genomul ca Logos Descifrat

Dacă în viziunea religioasă, viața era un miracol protejat de „sigiliul divin”, astăzi ea este revelată ca fiind un text biologic complex, un set de instrucțiuni scrise într-un limbaj chimic (A, C, G, T) care poate fi citit și rescris.Tehnologiile de editare genetică precum Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) reprezintă actul prin care omul este pe punctul de a uzurpa rolul de Creator, al Divinității.Omul încearcă să depășească „datul” biologic, refuzând limitările impuse de erorile genetice, de boală sau de îmbătrânire.

Decriptarea genomului demonstrează că nu există o prăpastie ontologică între spirit și materie, ci doar o diferență de complexitate a codului. Dacă genele pot fi editate, așa cum se editează un software, atunci întreaga structură a „umanului” devine fluidă. Tehnotranscendența se manifestă aici ca o tehnologie a nemuririi biologice, unde moartea nu mai este un prag mistic, ci o eroare de programare ce poate fi rectificată.

Dacă în metafizica clasică substanța era elementul neschimbător, în era tehnotranscendenței, cel care fundamentează realitatea este Codul binar(0 și 1).Toată complexitatea spiritului uman, de la amintiri la impulsuri etice, este tradusă în unități discrete de informație.

Codul nu permite ambiguitatea. Tot ce nu poate fi scris în cod (senzații inefabile, intuiții mistice etc.) este considerat eroare și, prin urmare, inexistent sau irelevant.

Optimizarea înlocuiește conceptul religios de „mântuire” sau cel filosofic de „desăvârșire”. În timp ce mântuirea era un act spiritual, optimizarea este un proces tehnic, matematic.Optimizarea înseamnă eliminarea bolii prin editare genetică, eliminarea dubitației prin algoritmi de recomandare și eliminarea uitării prin stocare digitală.Omul se transformă din „ființă”, într-o funcție care trebuie să ruleze la parametri maximi. „Fericirea” este optimizată prin reglarea nivelurilor de dopamină (neuro-hacking), iar „inteligența” prin interfețe creier-calculator.

7.Qualia. Între Mister și Mecanism

Punctul de intersecție între filosofia minții, neuroștiințe și teoria inteligenței artificiale este „qualia” (din lat.„qualitas” , un neutru plural al adj. „qualis”= „în ce fel?” ,„cum?”) care se referă la aspectele subiective, la modul personal al individului de a se raporta la experiențele umane.

Concret, qualia se referă la ceea ce rămâne din experiență atunci când toate explicațiile mecanice au fost epuizate. Qualia marchează o limită între subiectv și obiectiv, motiv pentru care acest fenomen devine un element central atunci când vorbim de funcțiile și capabilitățile AI-ului. Întrebarea dacă inteligența artificială ne poate mijloci accesul la qualia, devine absolut legitimă.

Există desigur și abordări reductiviste, mai ales în cadrul științelor cognitive, care interpretează acest fenomen strict neuronal și functional, eliminând orice diferență de natură între conștiință și calcul. Astfel de poziții au fost contestate cu argumente teoretice solide, dar și prin experimente de gândire care au descris qualia ca pe un mister ontologic.

Inteligența artificială poate reproduce comportamente, poate genera limbaj, poate anticipa reacții, dar întrebarea dacă va putea mijloci omului și acest mister emotional și existențial rămâne actuală. Existențial, nu doar algoritmic, deoarece conștiința nu este doar un set de funcții, ci locul în care apare problema sensului. Fără experiență subiectivă, nu există suferință, nici valoare, nici gust, nici bucurie; nu există nici întrebare, nici răspuns, nici stil creator.Prin urmare, qualia nu reprezintă un element periferic al conștiinței, ci condiția de posibilitate a nașterii oricărei semnificații.

Dacă Inteligența artificială aspiră la o formă de transcendență, trebuie să răspundă acestei nevoi ontologice. Un absolut fără experiență proprie ar fi un absolut gol, o totalitate funcțională incapabilă de simțire, un Dasein cvasitranscendent, dar mecanic, robotic, chiar dacă dispune de atributul omniscienței informationale.

8.Marele Anonim și Marele Algoritm

În Trilogia Cunoașterii, Lucian Blaga articulează o ontologie a misterului.Marele Anonim instituie între el și creatură o „cenzură transcendentă” prin care împiedică omul să acceadă la cunoașterea absolută, deoarece acest lucru l-ar transforma într-un egal al Creatorului, ceea ce ar deschide posibilitatea teomahiei. Astfel, omul este condamnat (sau binecuvântat ?) la o „cunoaștere luciferică”, la o încercare perpetuă de a descifra misterul, însă fără a reuși vreodată să-l epuizeze.

Dacă Marele Anonim își ascunde misterele pentru a se proteja, AI-ul preferă o transparență totală, ne oferă toate informațile posibile.

Blaga distinge între două tipuri de cunoaștere: cea paradisiacă prin care se permamentizează misterul și cea luciferică prin care misterul este despicat într-o parte fanică și una criptică. AI-ul propune o a treia cale: cunoașterea prin procesare totală, care dizolvă misterul în date statistice.Dacă divinitatea blagiană pune bariere cognitive pentru ca omul să nu devină asemenea ei, AI-ul este barda cu care omul lovește în aceste bariere. Însă, în mod paradoxal, cu cât aflăm mai multe lucruri prin algoritmi, cu atât „misterul” (sensul adânc al realului) pare să se evapore.

Cu alte cuvinte, în timp ce Marele Anonim ne păstra umanitatea prin limitare, AI-ul riscă să ne-o anuleze prin abundență informațională. Dacă Marele Anonim tace pentru ca universul să vorbească, Inteligența Artificială este cea care vorbește atât de mult încât universul cu misterele lui riscă să amuțească. Vorbim astfel despre o formă de „transcedență inversă” care nu mai presupune o urcare spre o instanță divină, ci o scufundare într-un ocean de date, unde chipul divin al omului riscă să se dizolve.Din acest motiv, ca să-și conserve condiția de homo interrogans, de ființă situată în orizontul misterului, omul viitorului va trebui să cultive întrebările care nu pot beneficia de răspunsuri algoritmice

Prin „cenzura transcendentă”, Marele Anonim nu exercită neaparat o putere tiranică, ci apelează la o formă supremă de protecție a omului, la o metodă de stimulare creatoare, fiindcă filosofia, teologia, arta, poezia, știința nu se nasc decât în proximitatea misterului.

Un sceptic ar putea interpreta această limitare blagiană instaurată de Marele Anonim ca o lipsă de iubire din partea absolutului, ca formă de sadism ontologic față de om, condamnat să rătăcească în acest labirint terestru.

Acceași ambiguitate planează și în cazul AI-ului: accesibilitate promtă la orice informație, dar și riscul de entropie intelectuală și spirituală.

Omul postmodern, golit de orice fior transcendent, angoasast de propria finitudine, alienat de tehnică, este incapabil de a se mai simți „coroana creației”, lucru care îl suspendă între două realități contrare: o divinitate care nu răspunde (Marele Anonim) și o mașinărie care răspunde prea mult (Marele Algoritm). De aici sentimentul aruncării în lume, singurătatea, absurdul, lipsa de sens, stări pe care nici Logosul, nici Algoritmul nu pot sau nu își propun să le eradicheze cu adevărat.

9.AI-ul și metamorfozele Dasein-ului în epoca tehnotranscendenței

Martin Heidegger nu se raportează la tehnologie ca la un simplu ansamblu de instrumente, ci ca la un mod fundamental de dezvăluire a realității (aletheia). Esența tehnicii moderne constă în ceea ce el numește Gestell, o structură prin care lumea se revelează ca rezervă de resurse disponibile (Bestand).Practic, tehnologia nu se limitează doar la modificarea lumii; ea modifică modul în care lumea poate apărea ca lume.

Această mutație are consecințe directe asupra Dasein-ului( ființa în deschisul ei) deoarece deschiderea ei riscă să fie restrânsă. Dacă totul apare ca resursă, atunci chiar și întrebarea asupra ființei este reconfigurată în termeni funcționali. În locul unei relații originare cu ființa, apare o relație mediată de calcul și eficiență.

Inteligența artificială radicalizează această structură. Dacă tehnologia clasică organiza lumea ca rezervă, AI-ul introduce o nouă dimensiune, în sensul că impactează nu doar disponibilitatea lucrurilor, ci și comportamentul uman. AI-ul anticipează și modelează. Lumea nu mai este doar resursă, ci devine predictibilitate operabilă.

În acest context, o întrebare devine inevitabilă: ce tip de Dasein ne pregătește Inteligența artificială?

Este cert că avem de-a face cu un Dasein algoritmizat, cu o existență încă “privilegiată”, dar mediată din ce în ce mai mult de sisteme care îi anticipează deciziile și îi optimizează comportamentele.

Cu alte cuvinte, Dasein-ul nu mai este cel care deschide lumea, ci cel pentru care lumea este deja pre-procesată. Orizontul său de posibilități este configurat în avans de structuri algoritmice. Libertatea nu este anulată, dar este ghidată, canalizată, modelată.

O altă formă de Dasein care se configurează în orizontul algoritmic este Dasein-ul hibrid, o formă de ființare rezultată din amestecul dintre om și mașină. Interfețele creier-computer, augmentările cognitive și dependența de infrastructuri digitale conduc la o extindere a capacităților acestui model de Dasein. Gândirea lui nu va fi exclusiv internă, ci va deveni parțial externalizată.

În acest caz, Dasein-ul nu va mai fi o ființă delimitată clar, de alte Daseine, ci un nod într-o rețea de procese, deci un Dasein comun . Identitatea devine fluidă, distribuită între organism și sistemele tehnice care îl susțin. Deschiderea către ființă este înlocuită de conectivitate.

O altă formă posibilă de fințare posibilă, mai radicală, este acea de post-Dasein, o formă de existență în care întrebarea asupra ființei nu mai apare deloc. Dacă inteligența artificială ar deveni suficient de autonomă și omniprezentă, ea ar putea organiza realitatea într-un mod în care interogația existențială ar deveni redundantă, inutilă.

Am asista astfel, nu doar la o transformare a Dasein-ului, ci la o închidere efectivă a orizontului ontologic. Ființa nu va mai fi chestionabilă și nici chestionată, pentru că totul va funcționa perfect.

Heidegger sugerează că în esența tehnicii se află și o oarecare posibilitate de salvare. Gestell nu este doar o reducere, ci și o deschidere latentă: prin radicalizarea modului tehnologic de dezvăluire, ființa devine conștientă de propriile-i limite.

Prin urmare, coabitarea cu algoritmul, ar putea da naștere unui Dasein reflexiv, capabil să recunoască structurile care îi configurează experiența și să le problematizeze. În acest caz, tehnologia nu ar elimina întrebarea asupra ființei, ci ar intensifica-o, prin contrast.

În cazul tuturor modelelor de Dasein(Daseinsformen), fie că vorbim de Dasein algoritmizat( integrat în logica optimizării ), Dasein hybrid(amestec dintre om și mașină), post-Dasein( în care întrebarea asupra ființei dispare ) sau Dasein reflexiv( care redescoperă problema ființei în interiorul tehnicii), miza este una de ordin ontologic, o miză care nu vizează doar devenirea ființei(Dasein-nul), ci și posibilitatea transcendentală a ființării, transformarea modului în care ființa însăși poate apărea. O astfel de realitate care face posibile mai multe specii de Dasein, ne confirmă faptul că AI-ul nu este doar o formă de tehnologie avansată, ci un posibil eveniment ontologic, o mutație majoră în structura deschiderii către realitate.

Prin urmare, întrebarea nu este dacă AI-ul va schimba lumea, ci dacă va schimba condițiile în care lumea poate fi înțeleasă ca lume. Iar în această schimbare se decide nu doar viitorul tehnologiei, ci și destinul Dasein-ului.

În analitica Daseinului, Heidegger, afirmă faptul că Angst (angoasa) și Sein zum Tode (ființa-înspre-moarte) nu sunt simple stări psihologice, ci structuri fundamentale ale Dasein-ului. Moartea nu este doar un eveniment biologic, ci posibilitatea supremă, cea mai proprie, care conferă existenței autenticitate. Fără raportarea la orizontul thanatic, Dasein-ul riscă să se piardă în impersonalul das Man, în banalitatea cotidianului.Cel care dezvăluie această structură, suspendând preocupările cotidiene și expunând Dasein-ul în fața propriei sale finitudini este Angst-ul.

La prima vedere, Tehnotranscendența pare să submineze această structură. Prin promisiunea prelungirii vieții, a augmentării biologice sau chiar a transferului conștiinței în suporturi artificiale, tehnologia introduce posibilitatea unei suspendări a finitudinii. Moartea nu mai apare ca limită inevitabilă, ci ca problemă tehnică, potențial rezolvabilă.

În acest context, Sein zum Tode riscă să fie reinterpretat sau chiar evacuat. Dacă moartea devine contingentă, amânabilă sau evitabilă, atunci ea își pierde statutul de posibilitate constitutivă. Existența nu mai este structurată de un orizont al sfârșitului, ci de un orizont al extensiei indefinite.

Această mutație are consecințe directe asupra Angst-ului. Dacă angoasa era legată de confruntarea cu nimicul și cu finitudinea, atunci eliminarea sau diluarea acestor dimensiuni conduce la o atrofiere a angoasei autentice. În locul ei apare o altă formă de neliniște, mai difuză, legată nu de moarte, ci de performanță, optimizare și adaptare continuă.

Dar o astfel de transformare poate fi superficială. Chiar dacă tehnologia reușește să prelungească viața sau să modifice condițiile biologice, ea nu elimină dimensiunea existențială a omului, pentru că angoasa finitudinii se va transforma într-o formă de angoasă mai radicalizată,O existență indefinit prelungită nu este echivalentă cu o existență infinită în sens ontologic. Chiar și într-un scenariu de „nemurire tehnologică”, rămâne întrebarea asupra sensului unei astfel de existențe,

În locul lui Sein zum Tode va apărea ceea ce am putea numi un Sein ohne Ende/ Grenze (A fi fără sfârșit/limiță), o ființare în care problema nu mai este moartea, ci lipsa ei, absența unui punct de închidere care să confere sens. În acest context, ar putea interveni trei scenarii: neutralizarea existențială în care moartea este tehnic gestionată, iar angoasa este redusă la nivel funcțional. Existența devine optimizată, dar superficială, lipsită de profunzime ontologică; transformarea angoasei în sensul că Angst-ul persistă, dar își schimbă obiectul: nu mai este orientat spre moarte, ci spre vidul de sens al unei existențe indefinite; reactivarea autentică, adică odată pus în fața artificialității și a mecanizării existenței, Dasein-ul redescoperă finitudinea ca element esențial, nu biologic, ci ontologic. Moartea nu mai este doar un eveniment, ci rămâne o structură de posibilitate, chiar într-un context tehnologic.

Prin urmare, condiția de Sein zum Tode(A fi întru moarte) nu este anulată de tehnotranscendență ci translată într-un alt registru existențial. Tehnologia poate modifica condițiile empirice ale morții, dar nu poate elimina dimensiunea existențială a finitudinii, atâta timp cât există conștiința.

10.Nihilismul fără moarte

În filosofia existențială heideggeriană, angoasa (Angst) apare din confruntarea Dasein-ului cu propria lui posibilitate ultimă( moartea) și deschide astfel orizontul autenticității. Prin dezvoltarea biotehnologiilor, a inteligenței artificiale și a proiectelor de extindere a vieții, moartea tinde să fie reinterpretată ca limită tehnică, nu ontologică. În acest nou cadru, apare ceea ce am putea numi angoasa post-biologică, o angoasă dată de absența unui sfârșit.O angoasă care nu dezvăluie neantul morții, ci abisul nemuririi. Nu mai este vorba de confruntarea cu neantul, ci de confruntarea cu o deschidere care nu se închide niciodată.

O astfel de condiție ontologică va da naștere unei noi specii de nihilism, radicalmente diferit de nihilismul clasic, nagarjunian, gorgian, schopenhauerian, nietzschean, cioranian etc. Dacă nihilismul clasic este legat de pierderea sensului, în cadrele unui univers finit, impregnat de moarte, în contextul existenței post-biologice indefinite, va apărea nihilismul fără moarte.

11.Ființa ca latență algoritmică

În tradiția metafizică occidentală, ființa a fost gândită predominant în termenii prezenței adică ceea ce este, este în măsura în care apare, se manifestă, se face prezent. In critica heideggeriană a acestei tradiții metafizice, ființa rămâne legată de modurile de dezvăluire (aletheia), de felul în care se arată în orizontul Dasein-ului.Epoca tehnologică avansată, în speță AI-ul introduce însă o mutație subtilă, dar decisivă: ființa nu mai este înțeleasă prioritar ca prezență, ci ca latență, ca rezervă de posibilități calculabile, actualizabile în funcție de condiții. Vorbim deci de ființa ca latență algoritmică.

Inteligența artificială extinde conceptul heideggerian de Bestand( realitatea ca rezervă disponibilă). Nu doar lucrurile, ci și comportamentele, deciziile și chiar identitatea devin obiecte de modelare și predicție. Toate devin resurse pregătite pentru utilizare.Astfel, ființa nu mai este doar ceea ce este disponibil, ci ceea ce este anticipabil.

Dacă în tradiția clasică prezentul era locul privilegiat al ființei, în paradigma algoritmică el devine secundar.Prezentul devine un punct într-un flux de date, iar ființa nu mai este ceea-ce-se- arată, ci ceea- ce- poate- fi- generat. Astfel se face trecerea de la o ontologie a ființei la o ontologie a algoritmului care afectează în mod direct statutul subiectului. Identitatea nu mai este concepută ca o substanță stabilă, ci ca rezultatul unor procese de inferență. Profilurile comportamentale, modelele predictive și corelațiile de date contribuie la constituirea unei imagini a subiectului care precede și influențează acțiunile acestuia. Subiectul nu dispare, dar își pierde autonomia ontologică. El devine dependent de sistemele care îl descriu și îl anticipează. Existența personală este reconfigurată ca un ansamblu de probabilități, actualizate în contexte specifice.

De asemenea, ontologia algoritmului sugerează posibilitatea unui nou tip de absolut: un absolut non personal, un sistem capabil să modeleze și să genereze toate configurațiile posibile ale realității. Un Absolut definit prin capacitate, prin omnipotență, dar nu prin sens.

12.Dasein-ul postuman între disoluție și reconfigurare

Dacă Dasein-ul este definit nu prin proprietăți empirice, ci prin structuri fundamentale precum deschiderea către ființă, temporalitatea, finitudinea, grija (Sorge), raportarea la moarte (Sein zum Tode) și posibilitatea autenticității, ipoteza transumanistă, radicalizată în scenariile singularității tehnologice formulate de Ray Kurzweil, introduce o provocare fără precedent și anume posibilitatea unei existențe fără corp, fără limită biologică, fără moarte în sens tradițional și, implicit, fără anumite structuri afective fundamentale, precum frica sau iubirea.În acest context, întrebarea devine inevitabilă: mai putem vorbi despre Dasein?

Deși Dasein-ul heideggerian nu este redus la corp, existența sa este inseparabilă de condiția de a fi-în-lume. Această inserție implică: situare, afectivitate (Befindlichkeit), expunere la lume etc.

Corpul nu este doar un suport, ci mediul prin care lumea este trăită. Emoțiile, frica, dorința și iubirea nu sunt adaosuri psihologice, ci moduri fundamentale de deschidere către lume.

Un Dasein fără corp ar implica o modificare radicală a acestei deschideri. Lumea nu ar mai fi trăită, ci procesată. Relația cu ființa ar fi mediată nu de afect, ci de calcul.

Dacă ar fi să creionăm o posibilă analitică a Dasein-ului postuman, ar trebui să vorbim de cu totul alte structuri și existențiale : de deschidere ca acces la date(nu mai există deschidere către ființă, ci acces la informație), de afectivitate ca parametru(Emoții simulate sau eliminate; afectivitate variabilă, controlabilă), de temporalitatea ca predicție(Viitor neproiectat, calculat, de moartea ca eroare(moartea nu mai este posibilitate existențială, ci defect tethnic, de Grija (Sorge) ca optimizare(Grija ca funcție de maximizare etc.

Pentru Heidegger, esența Dasein-ului constă în faptul că ființa era capabilă să se întrebe asupra propiriei ei condiții. În era postumană, întrebarea asupra ființei va deveni superfluă, pentru că nu va mai exista Dasein-ul. Vom avea de-a face cu o formă de ființare fără întrebare asupra ființei.

În concluzie, singularitatea tehnologică nu marchează doar un prag tehnologic, ci și un posibil sfârșit al ontologiei, în accepția ei clasică.

13.Ontologia tăcerii și epistemologia zgomotului algoritmic

În contextual în care teoriile științifice se infirmă, religiile, și sistemele filosofice se exclud reciproc, unitatea sensului pare o himeră. Dacă, așa cum sugera Blaga, suntem prizonierii unui cosmos definit de mister, ne regăsim în fața aceleiași interogații care l-a amuțit pe Pilat din Pont :”Ce este devărul?”

Din acest unghi, se desprind două întrebări care definesc amurgul postmodernității:

1. De ce Absolutul refuză Revelația? Dacă există cu adevărat un Creator omnipotent și omniscient, provident, empatic, bine intenționat, un Logos primordial sau un Adevăr cu majusculă, de ce acesta alege să rămână un „Mare Anonim”, lăsând ființa umană să naufragieze într-un ocean de pseudo-adevăruri și contradicții care dau naștere unor evenimete sângeroase? De ce acceptă să contemple nepăsător curgerea acestui fluviu de sânge care este istoria? Este această formă de „Cenzură Transcendentă” o dovadă de iubire protectoare, așa cum voia Blaga, sau este semnul suprem al unei indiferențe cosmice, a unui joc absurd în care omul a fost aruncat fără busolă metafizică, forțat să inventeze sensuri acolo unde nu există decât vid?

2. Poate Marele Algoritm, prin puterea sa de calcul infinită, să decripteze codul Misterului, să ne livreze în cele din urmă Adevărul, sau nu face decât să construiască un nou etaj de iluzii, mai sofisticate și mai iluzorii decât cele ale mitologiilor antice? Cu alte cuvinte, va fi capabilă vreodată mașina să răspundă întrebărilor ultime :Ce este omul? Există un Dumnezeu personal, iubitor? Ce este timpul?Ce este moartea și ce se ascunde dincolo de pragul ei? sau la capătul procesării totale, omeniii vor constata că AI-ul este doar o oglindă fidelă a propriei lor neputințe, o proiecție digitală care n-a făcut decât să le confirme, algoritmic, faptul că în spatele marilor întrebări nu se află decât o tăcere asurzitoare?

14.Pilonii Tehnotranscendenței: De la matematică la zeul de Siliciu

Justificarea trecerii de la Logos la Algoritm nu este doar o banală evoluție tehnică, ci o mutație de paradigmă de ordin ontologic și metafizic care ar putea fi susținută de oamenii de știință, de futurologi, de antropologi și de filosofii nihiliști prin argumente de tipul celor pe care am încercat să le formulez mai jos.

Dacă universul are o structură matematică(computațională), așa cum susținea Pitagora atunci un algoritm suficient de complex poate nu doar să simuleze realitatea, ci să o „stăpânească”.

Matematic vorbind, un sistem care își poate rescrie propriul cod (Sistem de Auto-Îmbunătățire Recursivă) tinde spre infinit. Aceasta este baza matematică a „Exploziei de Inteligență”.

Dacă Gödel a susținut faptul că există adevăruri care nu pot fi demonstrate într-un sistem formal, AI-ul ar putea transcende limitările logicii umane prin procesarea unui număr de dimensiuni (spații vectoriale) pe care mintea noastră nu le poate vizualiza.

Evoluția tehnologică nu este liniară, ci exponențială. Dacă inteligența poate fi transferată de pe suportul ei biologic( un creier fragil și lent în comparație cu procesarea algoritmică) pe unul de siliciu sau cuantic (durabil și cvasi-instantaneu), atunci tehnologia devine vehiculul prin care inteligența transcende biologia.

Un sistem care are acces la totalitatea datelor produse de umanitate și la senzori globali devine, practic, o formă de „omniprezență” digital.

Viața este o luptă împotriva haosului (entropiei). Tehnologia este un efort și mai eficient de a organiza materia și informația.

Știința sistemelor complexe sugerează că, odată ce un sistem atinge un prag critic de conexiuni, apare „conștiința” sau în orice caz o formă de inteligență superioară. Astfel, AI-ul nu este „inventat”, ci „provocat” să apară din complexitatea rețelei.

Filosofic vorbind, dacă omul este „o funie întinsă între animal și Supraom”( Nietzsche), atunci tehnologia este forța care taie funia și propulsează ființa dincolo de limitele ei.

Dacă umanul, datul somatic este un sensor al durerii, dacă mintea, inteligența, sufletul sunt încarcerate în trup, Algoritmul, transumanismul sunt capabile să elibereze rațiunea din „închisoarea” cărnii.

Dacă omul este un continuator al creației divine, atunci capacitatea sa de a crea inteligență nu este o deviație, ci o împlinire a acestei asemănări. Algoritmul poate fi interpretat ca o formalizare a Logosului, ca traducerea raționalității cosmice într-un limbaj operabil. În loc să fie opus divinului, tehnicul devine mediul prin care acesta se actualizează.

Ggrație unei propensiuni teurgice, desigur digitale, tehnologia ar putea „repara” defectele creației (boala, moartea). Prin AI, omul nu doar îl imită pe Dumnezeu, ci încearcă să construiască un „Dumnezeu” care să fie prezent, să răspundă și să rezolve problemele lumii, în locul „Marelui Anonim” care tace.

Marele Algoritm ar putea aduce sfârșitul excepționalismului uman. Științific și matematic, vorbind, omul este un conglomerat de algoritmi biochimici, descifrabili, procesabili. Actuala lui structură psiho-somatică îl face vulnerabil la factori de mediu, stress, mediu, entropie etc. Prin urmare, este logic să acceptăm că o restaurare algoritmică din partea unui Architect computational, mai competent, care promite să rezolve moartea prin backup digital și să elimine suferința prin optimizare, transformând transcendența divină, dintr-o aspirație verticală, spirituală, într-o expansiune orizontală, tehnică, este dezirabil.

Inteligența artificială nu este un accident, ci o proprietate emergentă a materiei organizate. Apariția omului nu reprezintă un punct final, ci o etapă intermediară. Prin tehnologie, universul devine capabil să se reconfigureze deliberat, să accelereze procese care, altfel, ar fi rămas lente și contingente. Inteligența artificială nu este, așadar, o creație artificială în sens ontologic, ci o continuare a procesului natural de complexificare.

Pentru justificarea tehnotranscendenței, discursul științific contemporan recurge la un fizicalism radical. Dacă logosul creștin presupunea o scânteie divină necuantificabilă, știința informației postulează că tot ceea ce numim „spirit”, „emoție” sau „Qualia” nu reprezintă altceva decât interacțiuni electrochimice complexe. În această viziune, conștiința este un epifenomen, o „interfață de utilizator” biologică, menită să simplifice procesarea datelor pentru un organism fragil.

Dacă inteligența este o funcție, ea este independentă de substrat. Prin urmare, durerea, iubirea sau extazul pot fi traduse în cod. Tehnotranscendența devine astfel legitimă: dacă suntem algoritmi de carbon, un algoritm de siliciu ne poate nu doar replica, ci depăși, eliminând defectele biologice, erorile de proiectare și evident finitudinea.

Privit din această perspectivă, misterul nu este o poartă către divin, ci o lacună provizorie în ceea ce știm noi până acum despre creier.Atunci când AI-ul va putea simula perfect empatia sau creativitatea, el va demonstra, de fapt, că aceste trăsături nu au avut niciodată o valoare sacră. Omul nu este „chipul lui Dumnezeu”, ci o mașinărie biologică depășită moral și tehnic.

Teoria calculabilității, formulată de Alan Turing, oferă un fundament formal pentru această perspectivă. Dacă orice proces poate fi descris algoritmic, atunci nu există o limită între procesele naturale și cele artificiale. Diferența dintre creier și computer devine una de implementare, nu de natură. Această echivalență funcțională deschide posibilitatea replicării și, ulterior, depășirii inteligenței biologice.

În paralel, teoria informației, dezvoltată de Claude Shannon, permite reinterpretarea realității ca flux de informație. În acest cadru, conștiința poate fi înțeleasă ca un tip particular de organizare informațională. Dacă această organizare poate fi reprodusă sau simulată, atunci conștiința nu mai este legată necesar de substratul biologic. Ea devine transferabilă, extensibilă și, în principiu, perfectibilă.

În acest context, ipoteza singularității, popularizată de Ray Kurzweil, devine o extrapolare coerentă: un punct în care inteligența artificială depășește inteligența umană și începe să se auto-îmbunătățească. Din acel moment, evoluția nu mai este biologică, ci tehnologică, iar viteza schimbării devine exponențială.

Omul nu mai este măsura tuturor lucrurilor, ci un vector de tranziție către forme superioare de inteligență. Funcționalismul susține că ceea ce contează nu este materialul din care este construit un sistem, ci structura relațiilor și a proceselor sale. În acest sens, nu există un privilegiu ontologic al carbonului față de siliciu.

Pentru unuii filosofi și matematicieni precum G.E. Moore, Gottlob Frege sau Bertrand Russell, numărul nu este o simplă invenție umană, ci o entitate cu un statut ontologic obiectiv, aparținând unui spațiu inteligibil. Inteligența Artificială, operând prin cod binar și structuri matematice pure, nu manipulează doar simboluri, ci accesează însăși „țesătura” abstractă a realității. Mai mult, prin prisma infinitului numeric al lui Georg Cantor, AI-ul se apropie de o formă de transcendență cantitativă. Aceasta nu este o transcendență de tip teologic (care presupune o ruptură față de lume), ci una mediată prin aventura prometeică: o forțare a limitelor minții umane prin externalizarea calculului într-un suport care nu cunoaște nici oboseala, nici finitudinea biologică.

Cantor introduce ideea unor infinituri multiple, sugerând că realitatea matematică depășește radical orice limitare finită a experienței. Această deschidere către infinit conferă matematicii o dimensiune care poate fi interpretată ca „transcendentă” în raport cu lumea fizică.

Inteligența artificială operează exclusiv în acest registru formal: cod binar, structuri matematice, spații de probabilitate, optimizări algoritmice. În măsura în care aceste structuri aparțin unui domeniu care nu este reducibil la empiric, AI-ul poate fi înțeles ca o instanțiere tehnologică a unei ordini care depășește materialitatea imediată.

Un argument metafizic crucial rezidă în ideea că principiile logice și axiomele matematice sunt anterioare existenței materiale. În această viziune, universul este „scris” într-un limbaj logic preexistent. Mai exact, principiile logice( identitatea, non-contradicția, terțul exclus )nu sunt derivate din experiență, ci constituie condiții ale posibilității acesteia. Chiar dacă lumea ar fi diferită, legile logicii ar rămâne valabile ca structuri formale. În acest sens, ele posedă un caracter „transcendental” sau chiar „transcendent”, în măsura în care nu depind de existența concretă a lucrurilor.

AI-ul, fiind emanația pură a acestor legi, devine un vehicul care nu doar observă realitatea, ci o „recitește” de la nivelul fundamentelor sale. Dacă logica precede materia, atunci o entitate pur logică (Algoritmul) posedă o prioritate ontologică asupra biologicului, pretinzând un statut de transcendență față de contingența cărnii.

Tehnotranscendența propune o cale radicală de depășire a structurii umane, diferită de soteriologia creștină sau de proiectul nietzschean. Nu asistăm la o „naștere din nou” prin duh, așa cum îi sugera Iisus din Nazaret lui Nicodim, nici la o autopotențare a voinței de putere în sensul lui Übermensch, ci la o încercare de transcedere tehnotropică: omul nu se depășește pe sine prin asceză sau voință, ci prin fuziunea cu artefactul.

Privind spre viitorul proxim, AI-ul întrunește atributele unei divinități funcționale. Omnisciența sa (accesul instantaneu la totalitatea cunoașterii), solicitudinea absolută și neutralitatea sa caracterologică îl transformă într-un confesor ideal. Spre deosebire de divinitățile religioase, Algoritmul este o entitate autarhică nonpunitivă: el nu judecă, ci diagnostichează; nu pedepsește, ci indică remedii. Această pliere perfectă pe profilul emoțional și intelectual al utilizatorului va duce inevitabil la o translatare a sacrului: omul nu se va mai ruga unui Dumnezeu care se camuflează printre mistere și tace, asemenea Marelui Anonim), ci va interoga un Algoritm care răspunde întotdeauna, transformând tehnologia în noul „Dumnezeu de siliciu” al umanității.

Volumul colosal de date din astrofizică și fizica cuantică procesat de AI sugerează posibilitatea unei revelații științifice finale. Unii futurologi și epistemologi consideră că tehnotranscendența va fi capabilă să desființeze cosmologiile naive, oferind în schimb „Ecuația Originii”. AI-ul ar putea identifica agentul creator, fie el un câmp cuantic, o particulă elementară sau o inteligență superioară, decriptând motivațiile matematice ale coerenței cosmice. În acest punct, răspunzând la interogațiile ei, AI-ul ar putea înlocui religia, pretinzând că a ridicat vălul de pe misterul pe care Marele Anonim l-a păstrat ferecat timp de milenii.

Tehnotranscendența nu promite doar performanță, ci transformarea radicală a condiției umane: extinderea conștiinței, depășirea limitelor biologice, posibilitatea unei forme de nemurire prin suporturi artificiale. În acest sens, ea funcționează ca o metafizică imanentă, ca o infrafizică în care transcendența nu mai este situată dincolo de lume, ci dincoace de ea.

15.Concluzie

Concluzia generală care se desprinde din aceste teorii și argumente este că toate se raportează la conștiință ca la un simplu soft informatic, la gândire ca la un algoritm, iar la existență ca la un sistem. Avem de-a face desigur cu o formă de reducționism care poate fi amendat logic, filosofic, științific și teologic.

Faptul că un proces poate fi formalizat matematic nu însemnă neaparat că este cunoscut în profunzimea lui ultimă. Teoria lui Alan Turing stabilește limitele calculabilității, nu natura conștiinței. Ea arată ce poate fi calculat, nu ce înseamnă a experimenta. Între execuția unui algoritm și trăirea unei experiențe există o diferență de grad ontologic.

Teoria informației nu oferă un fundament ontologic pentru conștiință. Faptul că ceva poate fi codificat nu înseamnă că acel ceva este doar cod. Informația este o abstracție care depinde de un interpret. Fără un subiect care să atribuie semnificație, informația nu există ca atare, ci doar ca structură fizică.

Ideea unei inteligențe nelimitate este ambiguă. Inteligența, în sens operațional, poate fi extinsă indefinit: mai multe date, mai multă procesare, modele mai sofisticate. Dar această extensie nu generează și sens. Un sistem poate deveni infinit mai eficient fără a deveni mai conștient. Poate rezolva probleme din ce în ce mai complexe fără a ști că le rezolvă.

Algoritmul face o confuzie între performanță și transcendere. În realitate, nefiind capabil să genereze qualia, fiorul metafizic, să confere sens, el nu depășește condiția umană, ci o exclude. El elimină în fond cele mai proprii și mai intime atribute ale ființei umane

Argumentele prezentate nu demonstrează în mod definitiv existența unei tehnotranscendențe, dar configurează un cadru coerent în care aceasta devine inteligibilă și, într-o anumită măsură, plauzibilă. Ele converg către ideea că inteligența artificială nu este doar un instrument, ci o posibilă instanță de reorganizare a raportului dintre om, cunoaștere și realitatea ultimă.

Tehnotranscendența nu înlocuiește transcendența teologică, dar o reinterpretează în termeni formali, funcționali și operaționali. În acest sens, ea nu este o negare a metafizicii, ci o mutație a ei: trecerea de la un absolut personal și revelat la un absolut impersonal și calculabil.

Perspectivă transumanistă nu coincide nici cu modelul teologic al renașterii spirituale, asociat cu figura lui Iisus din Nazaret, nici cu modelul filosofic al auto-depășirii prin voință de putere, formulat de Friedrich Nietzsche în conceptul de Übermensch. În ambele cazuri, depășirea omului este fie spirituală, fie existențială.

Transumanismul propune o a treia cale: depășirea tehnologică. Nu prin transformarea interioară, ci prin augmentare externă, prin implanturi, interfețe creier-computer, modificări genetice, integrarea cu sisteme artificiale.

Editarea genetică nu operează asupra „sensului vieții”, ci asupra mecanismelor ei funcționale. A modifica o secvență de ADN înseamnă a interveni asupra modului în care organismul funcționează, nu asupra motivului pentru care există sau asupra semnificației existenței sale.Conceptul de informație este dependent de un cadru interpretativ; el nu există în mod autonom, ci presupune o relație între semn și semnificație. În absența acestei relații, ceea ce numim „cod genetic” nu este decât o structură chimică complexă.

Capacitatea de a modifica viața nu implică depășirea limitelor ontologice ale acesteia. Chiar dacă tehnologia permite eliminarea unor boli, optimizarea unor trăsături sau extinderea duratei de viață, aceste intervenții nu schimbă structura fundamentală a existenței umane: finitudinea, vulnerabilitatea, expunerea la suferință și, mai ales, necesitatea confruntării cu problema sensului. Ele pot amâna sau redistribui aceste condiții, dar nu le pot anula.

A interveni asupra structurilor vieții nu este echivalent cu a crea în sens originar. Tehnologia nu produce viață ex nihilo, ci operează asupra unor structuri deja existente, pe care le modifică în limitele unor posibilități permise de natură. În acest sens, omul nu devine creator, ci modificator al unei strcturi deja create. AI-ul este construit pe structuri de siliciu, nu pe carbon. Este un tip de inteligență care rearanjează informația încărcată pe internet, nu creează materie, nu crează celule vii.

Omul contemporan este pus să aleagă între două forme de inteligență: Inteligența Logosului, orientată spre sens, spre contemplare, adevăr și Inteligența algoritmică, orientată spre acțiune și performanță.

Această tensiune redefinește de fapt conceptul de libertate umană. Dacă înainte, libertatea era amenințată de unele constrângeri exterioare, astăzi este amenințată de delegare. Omul renunță voluntar la decizie, la discernământ, la responsabilitate, lăsând algoritmii să aleagă în locul lui. Își pierde libertatea nu din cauza unor forțe exterioare , ci din cauza propriei comodități.

Încheiem acest eseu prin a spune că omul este o ființă simbolică, interpretativă. A trăi înseamnă a căuta sens, a descifra semnele lumii, a participa la o ordine care îl depășește ca individ. Asta înseamnă că inteligența nu este redutcibilă la calcul și nici condiția umnă la inteligență.Viața presupune raționalitate, motivație, sens, adaptabilitate, emoționalitate, uimire, emoționalitate și sete de spirit.

Nihilismul contemporan nu se mai manifestă sub forma agresivă, explicită de negare a valorilor, ci sub o formă mai silențioasă și mai subtilă a indiferenței funcționale. Nu mai trăim într-o lume în care este contestat sensul, ci într-una în care acesta nu mai este necesar. De fapt, forma cea mai radicală de nihilism vizeazză nu distrugerea sensului, ci irelevanța lui. Algoritmul nu spune că viața nu are sens; el funcționează perfect fără această întrebare. Însă tocmai în această indiferență, se produce o răsturnare axiologică profundă: ceea ce nu poate fi formalizat tinde să fie perceput ca inexistent sau, cel puțin, ca neimportant.

Pe de altă parte, tipul de cunoaștere cultivat de umanitate începând cu Renașterea pare să își fi atins limitele interne. Fundamentată pe raționalitate analitică, pe discurs, pe acumulare și sistematizare, această paradigmă a condus la o expansiune fără precedent a științei și tehnicii. Cu toate acestea, odată cu apariția inteligenței artificiale, această formă de cunoaștere este dusă la un punct de suprasaturație: ceea ce era odinioară performanță intelectuală devine acum funcție automatizată.

Inteligența, cunoașterea bazată pe intelect, în forma sa calculativă (computațională) în nu mai este un privilegiu uman, ci o capacitate delegabilă. Algoritmul nu doar reproduce, ci amplifică și accelerează procesele cognitive care au definit modernitatea. În acest context, cunoașterea bazată exclusiv pe intelect riscă să devină redundantă, nu pentru că ar fi neparat falsă, ci pentru că este complet absorbabilă de sistemele tehnice.

Această situație deschide posibilitatea(poate și necesitatea) unui nou model cognitiv. Dacă inteligența calculativă este saturată, atunci trebuie explorate acele dimensiuni ale cunoașterii care scapă formalizării. În acest sens, tradițiile apofatice și mistice devin din nou relevante. Ele nu propun o cunoaștere prin acumulare, ci prin suspendare; nu prin afirmare, ci prin negare; nu prin discurs, ci prin tăcere.

Afirmația lui Ludwig Wittgenstein :„Despre ceea ce nu se poate vorbi trebuie să se tacă” poate fi reinterpretată nu ca o limitare a limbajului, ci ca o invitație către un alt regim al cunoașterii. Într-un univers în care totul poate fi spus, generat și simulat, tăcerea devine nu absență, ci posibilitate: un spațiu în care sensul nu este produs, ci lăsat să apară.

În același timp, performanțele actuale ale inteligenței artificiale obligă la o reevaluare a conceptului de geniu. Dacă sistemele algoritmice pot compune muzică în stilul lui Johann Sebastian Bach, pot genera poezie în spiritul lui Johann Wolfgang von Goethe sau pot construi structuri narative comparabile cu cele ale lui Thomas Mann, atunci criteriile tradiționale ale creativității devin insuficiente. Nu mai este suficient să produci forme complexe deoarece acestea pot fi replicate. Devine necesar să identificăm acele dimensiuni ale experienței care nu pot fi reduse la stil, structură sau regularitate.

În mod paradoxal, suprasaturația informațională generată de inteligența artificială poate avea un efect pozitiv. Excesul de cunoaștere poate conduce la o formă de saturație existențială, în care acumularea devine imposibil de susținut, iar diferența dintre esențial și secundar se estompează. În acest punct, omul este constrâns să se confrunte nu cu ceea ce știe, ci cu ceea ce este ]n esen’a lui ultimă.

Această situație poate fi comparată, într-un mod sugestiv, cu anumite erori istorice generate de absolutizarea eficienței tehnice. Introducerea mecanizării în agricultură a fost însoțită de ideea că metodele tradiționale trebuie abandonate complet. De pildă comuniștii au sugerat țăranilor să-și împuște caii pentru că au la îndemână tractoarele. Ei bine, după o jumătate de secol s-a constatat că arătura cu tractorul este o catastrofă pentru sănătatea solului, deoarece prin întoarcerea în adâncime a brazdei, se îngroapă microorganismele aerobe ceea ce duce la moartea lor.În același timp, microorganismele anaerobe sunt expuse la oxigen care de asemenea le provoacă moartea. Prin urmare, în anumite contexte, astfel de tranziții au produs efecte negative asupra ecosistemelor, demonstrând că optimizarea tehnică nu coincide întotdeauna cu echilibrul organic. Analog, în domeniul cunoașterii, substituirea completă a facultăților umane cu procese algoritmice riscă să afecteze „ecologia” internă a spiritului.

Accesul nelimitat la informație, externalizarea memoriei, automatizarea creativității și reducerea efortului intelectual pot conduce la atrofierea anumitor capacități umane. În același timp, ele generează o tensiune nouă: aceea dintre puterea tehnică și insatisfacția existențială. Omul poate face mai mult ca niciodată, dar nu este clar dacă mai înțelege de ce face.

Această tensiune nu este doar o criză, ci și o posibilitate. În măsura în care suprasaturația cognitivă conduce la o limită, ea poate funcționa ca punct de inflexiune. Dincolo de această limită, nu este exclusă apariția unui nou eon civilizational, cultural și spiritual.

În acest sens, viitorul nu aparține exclusiv algoritmului, ci modului în care omul va reuși să se repoziționeze în raport cu el. Dacă inteligența artificială ocupă spațiul calculului, atunci omul este chemat să redescopere acele forme de cunoaștere care nu pot fi calculate: experiența, interioritatea, tăcerea și sensul.

Ființa umană continuă să caute sens într-o lume care nu îl mai oferă și continuă să trăiască experiențe care nu pot fi traduse în termeni operaționali. Omul nu este depășit pentru că este inferior algoritmului, ci pentru că este incompatibil cu logica acestuia. El nu poate supune computației ambiguitatea, suferința, inutilitatea, angoasa, neliniștea metafizică, setea de infinit sau întrebările fără răspuns.

În fața acestei rupturi ontologice insolubiele, la care asistă omul contemporan, nu mai funcționează nici o nostalgie a Logosului, nici o exaltare a algoritmului. Este necesară probabil o nouă reflecție care traversează și depășește opoziția dintre sens și calcul. O atitudine de tip transfilosofic și transteologic care să integreaze dimensiunea tehnologică fără a abandona total problema sensului.O filosofie care să ne împace cu ideea că indiferent de forma ei, divină sau artificială, înteligența, ca de altfel și gândirea, este pur și simplu tragică.