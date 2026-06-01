De ce ar trebui să fie interzise complet telefoanele pe toata durata școlii? 10 argumente!

De multe ori, în multe școli în care am fost prezent, ora mi-a fost întreruptă de folosirea telefoanelor, chiar și în acele școli în care elevii trebuiau să le depoziteze. Nu toți respectă regulile, elevii, dacă pot, tind să te păcălească. Am văzut elevi care au răspuns în timpul orelor, o elevă mi-a zis ”am un colet, a venit la poartă”, alta ”mă sună o prietenă, dacă e ceva urgent” și pur și simplu au vorbit la telefon. Am rămas perplex.

Argumentele în favoarea acestei măsuri și aici mă refer la toate ciclurile de studiu (primar, gimnazial, liceal) sunt majoritare. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege, inițiat de doamna deputat Raluca Turcan. Există mult mai multe beneficii și doar câteva îngrijorări, fără impact.

1. În primul rând, pentru că s-a ajuns prea departe, prea grav și prea nociv. Pentru că elevii sunt afectați din punct de vedere psihologic, emoțional, social și educațional de folosirea în exces a telefoanelor, cu consecințe imediate. Sunt mult mai anxioși, mult mai stresați, mult mai iritabili, nervoși și depresivi și datorită folosirii telefoanelor, deci primul argument este cel mai puternic, pentru sănătatea lor mintală. Măsură vine ca o necesitate pentru protejarea și menținerea sănătății mintale.

Astăzi, școala nu mai este școală, educația nu mai este educație, iar un factor important nu doar de distragere a atenției, de diminuare a concentrării și în consecință de afectare a performanțelor în timpul orelor, cat un factor de afectare gravă a eficienței procesului educațional în general, îl reprezintă tocmai existența telefoanelor.

2. Pentru că tot ce am încercat să reglementăm pană acum a fost un eșec, nu a funcționat. Să le folosim în scop educativ, să le depunem înaintea orelor, când de fapt elevii nu le depozitau, elevii trișau și le ascundeau prin buzunare. Astfel că în fiecare școală din România, aveam diferite practici și obișnuințe și fiecare interpreta precum dorea. Tipic românește.

3. Pentru că profesorul nu este un polițist care în permanență, în timpul orelor sale este nevoit să oprească lecția, să piardă timp prețios pentru a atrage atenția în mod repetat și constant elevilor care foloseau telefoanele. Profesorul nu este un detectiv care să verifice dacă telefoanele sunt depozitate corespunzător sau dacă nu cumva sunt în buzunarele, hainele și băncile elevilor, iar ei având riscul de a le folosi la lecție de predare sau la răspunsuri și evaluări. De aici, au existat o serie de tensiuni și conflicte de ordin verbal și fizic, între elevi și profesori și de multe ori cu implicarea părinților cu privire la ”confiscarea telefoanelor”, ”că nu este alt dumneavoastră, cu ce drept mi-l luați?”. Situații care au degenerat. Situații penibile și jenante. Dacă nu îl ai deloc pe parcursul celor patru, șase, șapte ore pur și simplu aceste probleme dispar. Așa cum nici nu erau în urmă cu 20 de ani.

4. Pentru că am elimina fraudele la teste sau la evaluară și răspunsuri prin faptul că elevii nu au acces nici în pauze. Nu ar mai fotografia testele, nu ar mai trimite altor colegi, nu ar mai folosi ChatGPT, Gemini, căutând rapid răspunsuri online, deci am avea cel puțin o evaluare corectă.

5. Pentru că deși unii comentatori au sugerat că elevii vor fi nedreptățiți, vor fi frustrați că nu au telefonul, eu susțin că nerăbdarea, lipsa de atenție și frustrarea sunt mult mai mari pe parcursul orelor știind că urmează să le folosească la pauze. Astfel pe fondul curiozității, al sevrajului și a dorinței de a se termina cat mai repede ora și a folosi telefonul, elevii deveneau agitați și nervoși pe parcursul orelor și mai ales în ultimele minute. Fără telefon pe toata durata programului școlar aceste senzații de craving nu ar mai exista.

6. Pentru că vom avea mult mai bune rezultate la învățare, mult mai multă performanță școlară și intelectuală, pentru că elevii se pot dedica eminamente educației, studiului și timpului liber (pauzelor) fără să fie perturbați prin folosirea telefoanelor. Oare nu acesta este scopul pentru care noi facem educație? Nu acesta este scopul pentru care părinții își trimit copiii la școală? Iar dacă telefonul este cel mai puternic factor perturbator, atunci avem toate motivele să îl eliminăm.

7. Pentru că în pauze elevii ar putea comunica autentic și real, viu și interactiv între ei, ar crea relații sociale și de prietenie cu valoare emoțională puternică pentru prezentul și viitorul lor. Ar fi copii și adolescenți bucurându-se de momente de interacțiune umană, s-ar juca, ar alerga sau ar schimba idei și gânduri și nu toți ar fi absorbiți de social media. Ar avea măcar 6 ore zilnic fără telefoane, iar ulterior ar avea timp suficient pe parcursul zilei să le folosească precum doresc.

8. Pentru că am veni în ajutorul lor, al elevilor care se confruntă cu dependența de telefon și al părinților care se plâng că nu știu cum să se mai înțeleagă cu proprii copii tocmai datorită dependenței de telefon. Deci ar fi o soluție a statului care nu ar lăsa interpretări la nivel de școală.

Am face ceea ce și alte state au făcut deja, state precum Olanda (din 2024), Franța (din 2025), Ungaria, Spania, Marea Britanie, etc. Una dintre sancțiunile din Marea Britanie, dacă nu respecți interdicția este detenția școlară, adică elevul trebuie să rămână după ore (sau într-o pauză) pentru o perioadă precisă și să facă activități disciplinare.

9. Pentru că tinerii au nevoie de odihnă reală pentru creier, atât în ore cat și în pauze, pauze de le ecrane. Chiar și 10 minute pe ecran înseamnă continuarea stimulării mentale (scroll, notificări, postări, dopamină, stres). Fără telefon elevii ar face mai multă mișcare în pauze, se ridică, merg, ies pe hol/afară, reduc sedentarismul. Se întorc mai concentrați la ore. Și desigur nu ar face transmisiuni live pe TikTok, cum vedem astăzi în fiecare zi.

10. Deci, cel mai important argument este că, în consecință, am avea copii și tineri mult mai echilibrați psihic și emoțional, fără grade ridicate de dependență de telefon, copii mult mai bucuroși și fericiți la școală, cu o sănătate mintală protejată. Nu asta ne dorim ?