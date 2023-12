Dacă Rusia câştigă războiul cu Ucraina, următoarea ţintă va fi Republica Moldova

Putin şi-a fixat deja obiectivul viitoarei sale preşedinţii: „Rusia va fi o putere suverană şi autosuficientă, altfel nu va mai exista deloc”.

În traducere, Putin spune că va menţine izolarea Rusiei față de celelalte mari puteri („autosuficienţa”) şi-şi va asigura suveranitatea cum consideră el că este necesar.

Suntem într-un moment de cumpănă al războiului Rusia-Ucraina

Rusia are resurse naturale imense, deci o sursă de venituri practic inepuizabilă. Are o populaţie de trei ori mai mare, comparativ cu Ucraina, şi extrem de docilă, care trăieşte încă în cultul „tătucului”, acum Putin, care „le dă” ce au nevoie. Are resurse militare importante, inclusiv arme nucleare.

Forţa poliţiei ruse a pus cu botul pe labe pe manifestanţii anti război, iar peste un milion de ruşi supercalificati şi cu înţelegere a democraţiei au emigrat, cu acordul autorităţii ruse, care nu i-a oprit la graniţă. Aşa că intern Putin nu are a se teme de eventuale răzmeriţe.

Nici elitele ruse, militare şi politice, n-au dat vreun semn că ar vrea să scape de Putin. Le convine situaţia actuală, atâta timp cât îşi păstrează privilegiile.

În aceste condiţii, peste o treime din bugetul Rusiei merge pe teatrul de război, fără ca cineva să protesteze. Şi nici numărul imens de morţi în armata rusă nu creează vreo ripostă în rândul populaţiei.

Sancţiunile occidentale au redus consumul intern al ruşilor şi relaţiile comerciale ale Rusiei cu ţările europene, din care câştiga bani frumoşi în exportul de hidrocarburi. Dar cam atât. Industria de război a Rusiei se dezvoltă puternic şi se aşteaptă să ia amploare în anii ce vin. „Autosuficienţa” lui Putin înseamnă că Rusia poate rezista ani buni de acum înainte, în condiţiile în care rezistă şi acum.

Ce înseamnă o victorie a Rusiei?

Nu ocuparea întregii Ucraine, ci impunerea unui regim marionetă la Kiev, similar celui din Belarus.

Se pare că Putin a renunţat la „denazificarea” şi demilitarizarea Ucrainei, şi s-ar mulţumi acum cu teritoriile ocupate şi locuite de ruşi, plus Crimeea, şi cu neutralitatea Ucrainei faţă de UE şi NATO. Şi cu un regim marionetă instalat la Kiev, care i-ar permite atingerea acestor obiective.

Dacă Rusia va reuşi să anihileze infrastructura energetică a Ucrainei şi exportul de cereale, dacă occidentul „oboseşte” şi reduce ajutorul militar şi financiar pentru Ucraina, acestei ţări nu-i rămâne decât să accepte voinţa ruşilor şi instalarea unui regim obedient la Kiev. Suferinţele şi pierderile de vieţi omeneşti ale ucrainienilor sunt deja foarte mari, spiritul lor de sacrificiu are şi el limite. Deja există contre la nivelul conducerii statului şi armatei în Ucraina. Ele s-ar putea accentua în perioada următoare, în lipsa unor victorii pe fronturile războiului.

Ucraina depinde de ajutor străin, militar şi financiar

Ucraina nu are resursele naturale militare şi umane ale Rusiei. Depinde în totalitate de ajutorul străin, militar şi financiar, american şi european. Cum mult aşteptata contraofensivă lansată în primăvară nu a avut efectul scontat, lumea occidentală începe să se întrebe până când şi la ce nivel va acorda ajutorul de care Ucraina are nevoie. În America, parlamentarii republicani se opun ajutorului masiv de 106 miliarde de dolari, în bani şi arme, pentru Ucraina. Şi preşedintele nu are ce face, pentru ca republicanii deţin majoritatea în Camera Reprezentanţilor din Congresul american.

Nici UE nu stă mai bine, pentru că întâmpină opoziţia Ungaria la acordarea unui sprijin de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina. Nu se ştie cum va reuşi, dacă va reuşi, să acorde aceşti bani Ucrainei în ciuda opoziţiei lui Viktor Orban.

Mai există o problemă gravă pentru occidentali. Pe mâna cui vor intra armele nucleare rusești dacă Putin va fi înfrânt si va pierde puterea. Nu cumva și pe mîna unor extremiști nebuni care nu țin cont de nimic? Asta vrea să spună Putin: în cazul în care el va pierde războiul, „Rusia nu va mai exista deloc”.

Ucraina nu are variante la eliberarea tuturor teritoriilor ocupate de ruși şi a Crimeei, pentru că ştie că Putin o va „atașa” Rusiei, chiar dacă nu şi formal.

Republica Moldova următoarea victimă a Rusiei, dacă va câştiga războiul cu Ucraina

Rusia, Ucraina, Belarus, Republica Moldova reprezintă planul lui Putin de a realiza o Rusie puternică care „împreună cu tot poporul rus, să apărăm suveranitatea, libertatea şi securitatea Rusiei, tot ceea ce ne este drag, istoria noastră, cultura noastră, valorile şi tradiţiile noastre”. Tot poporul rus, înseamnă şi cel din Ucraina, Belarus şi Republica Moldova.

De altfel, Republica Moldova nu are o armată care să poate ţine piept ruşilor, iar Transnistria este un cap de pod numai bun pentru ca ruşii să-şi pună în aplicare planurile. Republica Moldova nu face parte din NATO, care nu se poate implica în apărarea ei, fără extinderea conflictului la nivelul Rusia-Nato. De altfel, Putin nu va ocupa militar, efectiv, Republica Moldova, ci se va mulţumi să-şi impună un guvern şi un preşedinte obedient, cum a avut decenii în trecut. Şi care să execute ordinele venite de la Moscova fără să clipească. Are şi segmentul de populaţie rusofonă din Republica Moldova care va sări imediat să facă jocurile lui Putin.

Singura cale pentru Republica Moldova de a scăpa de reintrarea în sfera de putere a Moscovei ar fi unirea cu România. Nu se ştie în ce măsură pericolul de a recădea în orbita Moscovei ar fi un argument suficient pentru ca populaţia Republicii Moldova să-şi dorească unirea cu România.

Scenariul victoriei Rusiei în Ucraina dă fiori occidentului

Politicienii din occident ştiu că, dacă obţine victoria în Ucraina, Putin nu se va opri până nu realizează o „uniune” fie și nonformală cu Ucraina, Belarus şi Republica Moldova.

În acest caz, sarcina NATO de a-şi asigura flancul estic creşte exponenţial, în deplasări de trupe şi echipamente militare pe noua sa „frontieră” estică.

Şantajul nuclear al Rusiei va creşte, prin dezvoltarea „triadei” avioane strategice, rachete balistice intercontinentale și submarine purtătoare de rachete.

O perioadă de 5-10 ani îi va fi suficientă Rusiei să-şi reconsolideze armata, şi în urma învățămintelor trase după războiul cu Ucraina, şi să devină un pericol nu numai nuclear la NATO ci, mai ales, la ţările vecine, Polonia, România, Ţările Baltice.

NATO şi occidentul au mai multe costuri în faţă, dacă Rusia câştigă războiul cu Ucraina, decât au acum dacă ar ajuta Ucraina să-şi elibereze teritoriile ocupate.

O soluţie diplomatică de compromis, în care Ucraina să accepte să cedeze o parte din teritorii, ar fi de preferat pentru politicienii occidentali, care nu-şi mai pot convinge alegătorii de necesitatea alocării unor fonduri uriaşe Ucrainei. Doar că Ucraina nici nu vrea să audă de aşa ceva, deocamdată. În viitor nu se ştie ce va mai fi, mai ales dacă Rusia va reuşi să paralizeze infrastructura energetică a Ucrainei.

Putin nu este omul compromisurilor, nu are a da socoteală cetăţenilor ruşi, care îl ascultă orbeşte şi, din acest punct de vedere, este în avantaj faţă de occident.

Un război „îngheţat” în timpul iernii este tot în avantajul Rusiei, care are resurse suficiente să aştepte ca occidentul să obosească în susţinerea Ucrainei.

În următoarele luni, până la împlinirea a doi ani de război, este posibil să se aleagă apele în acest conflict, într-un fel sau în altul.