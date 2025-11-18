search
Anunțul CTP despre abonamentele pe mijloacele de transport public din Zona Metropolitană Cluj. Cine va beneficia de gratuitate

0
0
Publicat:

Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) anunţă că ȋncepând cu data de 17 noiembrie se eliberează abonamentele gratuite pentru anul viitor pentru transportul public ȋn comun pentru pensionarii și vârstnicii din Zona Metropolitană Cluj.

FOTO: Andrei Pintea
FOTO: Andrei Pintea

Compania de Transport Public Cluj (CTP) transmite un mesaj oficial în atenția persoanelor vârstnice și a pensionarilor cu domiciliul ȋn zona Metropolitană Cluj, mai exact în comunele Apahifa, Baciu, Florești și Feleacu. 

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. anunţă că ȋncepând cu data de 17.11.2025 se eliberează abonamentele gratuite pe anul 2026 pentru transportul public ȋn comun pentru: persoanele vârstnice și pensionarii cu domiciliul ȋn comunele Apahida, Baciu, Florești și Feleacu.

- persoanele persecutate din motive politice de dictatura instalată la 6 martie 1945 precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, conform Legii 118/1990, Legii 189/2000 si OUG 214/1999. 

- persoanele cu dizabilităţi - handicap grav și accentuat, precum și ȋnsoţitorii și asistenţii personali ai acestora,conform Legii nr. 448/2006, HCL Cluj-Napoca nr. 121/2010 si HCL Cluj-Napoca nr.183/2013”, anunță CTP Cluj.

Reprezentanții companiei mai informează că încărcarea abonamentelor pe cardurile de călătorie se face la unul dintre centrele de ticketing ale CTP Cluj. la solicitarea persoanelor, în baza următoarelor documente:

„Pensionari Comuna Apahida - abonament gratuit:  a) act de identitate -domiciliul ȋn comuna Apahida - original;  b) adeverinţa sau chitanţa eliberată de Primăria Comunei Apahida pentru abonament pensionari;  c) cardul de transport emis anterior (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport). Pensionari Comuna Baciu - abonament gratuit - a) act de identitate -domiciliul ȋn comuna Baciu - original;  b) adeverinţa eliberată de Primaria Comunei Baciu pentru eliberare abonament pensionari; c) cardul de transport emis anterior (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport). Pensionari Comuna Florești -abonament gratuit -  a) act de identitate -domiciliul ȋn comuna Floresti original; b) Decizia de pensionare/ ultimul cupon de pensie- original; c) cardul de transport (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport). Pensionari Comuna Feleacu - abonament lunar cu reducere:  a) act de identitate -domiciliul in comuna Feleacu original; b) cupon de pensie; c) cardul de transport (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport)”, se adaugă în anunțul CTP Cluj.

Abonamente gratuite și pentru persoanele strămutate, deportatate și pentru deținuții politici

De asemenea, de aceste abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun vor beneficia și strămutații, deportații și deținuții politici. 

„Persoanele beneficiare ale L 118/1990, L 189/2000 si OUG 214/1999– strămutați, deportați, detinuți politici - a) Buletin / carte de identitate – in original (domiciliul pe raza judetului Cluj) si o copie; b) Decizia sau Hotararea de la Casa Judeteana de Pensii Cluj -copie (se retine); c) Doua copii dupa ultimul cupon de pensie - (se retin); d) cardul de transport (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport)”, precizează CTP.

Persoanele cu dizabilitati sunt invitate să se prezinte la Centrul de vânzare Opera - P-ța Ștefan cel Mare nr.17-18, cu buletin/carte de identitate in original și cu cardul de transport, pentru incarcarea abonamentelor gratuite, pe baza listelor puse la dispozitie de Direcţia de Asistenta Socială și Medicală din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. „Persoanele cu dizabilității trebuie să facă o cerere în prealabil, la Direcţia de Asistență Socială și Medicală din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, pentru a fi trecute pe listele cu beneficiari. Primul card (pentru cei care nu au avut nici un card de transport) se va emite pe loc, gratuit, pe baza cererii de emitere card, pusă la dispozitie la centrul de vânzare. Înlocuirea unui card pierdut se face pe loc, contra-cost”, încheie reprezentanții CTP Cluj.

Cluj-Napoca

