Cum se uită Beijing-ul la vizita președintelui Putin în Coreea de Nord. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi” vă prezentăm traducerea unui articol publicat de Fengmian News (封面新闻 , Fēngmiàn Xīnwén) pe data de 21 iunie, cu privire la vizita oficială a lui Vladimir Putin în Coreea de Nord, efectuată în perioada 18-19 iunie 2024, și ulterior în Vietnam.

Fengmian News (封面新闻, Fēngmiàn Xīnwén) este un portal de știri online din China, lansat de grupul media Sichuan Daily Press Group. Acesta oferă o gamă largă de conținut jurnalistic, incluzând știri de ultimă oră, reportaje aprofundate, analize, articole despre afaceri, tehnologie, cultură și divertisment.

Articolul tradus este relevant pentru înțelegerea perspectivei chineze asupra vizitelor menționate mai sus, întrucât prezintă opiniile unor experți chinezi precum: Wu Dahui (吴大辉), prodecan al Institutului de Studii Ruse de la Universitatea Tsinghua; Zheng Jiyong (郑继永),director al Centrului de Studii despre Coreea de Nord și Coreea de Sud din cadrul Universității Fudan; Ge Hongliang (葛红亮), prodecan al Institutului ASEAN de la Universitatea Naționalităților din Guangxi.

Aceasta a fost prima vizită a lui Putin în Coreea de Nord în ultimii 24 de ani și subliniază relațiile tot mai strânse dintre Rusia și Coreea de Nord pe fondul sancțiunilor internaționale și tensiunilor globale. Putin a fost întâmpinat personal de Kim Jong-un la aeroportul din Phenian, iar discuțiile lor au inclus subiecte legate de cooperarea economică și militară, precum și semnarea unui nou parteneriat strategic.

Presa occidentală a fost extrem de preocupată de această vizită. New York Times a scris că: „Pe măsură ce Rusia lui Vladimir V. Putin și China lui Xi Jinping și-au adâncit confruntarea cu Occidentul în ultimul deceniu, ei au fost întotdeauna uniți cu Statele Unite în cel puțin un proiect geopolitic: dezmembrarea sau cel puțin limitarea arsenalului nuclear al Coreei de Nord. Adică până când acum doi ani a izbucnit războiul din Ucraina.Într-unul dintre cele mai grele momente de întoarcere la Războiul Rece de până acum, vizita domnului Putin de miercuri la Phenian – și anunțul unui pact de a oferi „asistență reciprocă în caz de agresiune” – au subliniat că eforturile celor mai mari trei din lume. puterile nucleare pentru a opri proliferarea nucleară de către Coreea de Nord mureau de ceva vreme. Domnul Putin și Kim Jong-un, liderul nordului, tocmai au prezidat slujba memorială”. Mai mult, ziarul scrie că „Domnul Putin a făcut mult mai mult decât să renunțe la orice aparență de dorință de a asigura reținerea nucleară. El a promis un ajutor tehnologic nespecificat care – dacă include puținele tehnologii critice pe care domnul Kim a căutat să le perfecționeze – ar putea ajuta Nordul să proiecteze un focos care să supraviețuiască reintrarii în atmosferă și să-și amenințe numeroșii adversari, începând cu Statele Unite”. Mai mult, „nicăieri în declarațiile făcute miercuri nu a existat nici măcar un indiciu că Coreea de Nord ar trebui să renunțe la oricare dintre cele 50 sau 60 de arme nucleare estimate. Dimpotrivă, domnul Putin a declarat: „Pyongyangul are dreptul de a lua măsuri rezonabile pentru a-și consolida propria capacitate de apărare, pentru a asigura securitatea națională și a proteja suveranitatea” – deși nu a abordat dacă aceste măsuri includ dezvoltarea în continuare a armelor nucleare ale Nordului”.

Se știe că Vladimir Putin a apelat la domnul Kim pentru un ajutor modest cu muniție la sfârșitul anului 2022. Se pare că acest stropire s-a transformat acum într-o inundație: „cinci milioane de cartușe de muniție, conform estimărilor Serviciile de informații occidentale și o gamă tot mai mare de muniții fabricate din Coreea de Nord s-au blocat în ceea ce Departamentul de Stat a spus că sunt 11.000 de containere pline cu arme. Au urmat rachete balistice. Este o reflectare a faptului că Coreea de Nord are acum, poate pentru prima dată în istoria sa, o monedă de schimb valoroasă de care are nevoie unul dintre aliații săi în confruntarea cu Occidentul: este un producător prodigios de arme”. După cum scrie prestigiosul ziar american, la început domnul Kim a fost bucuros să primească ulei și mâncare în schimb. Dar „în evaluările de informații care circulă în Washington și Europa, spun oficialii, există o îngrijorare tot mai mare că liderul nord-coreean este acum hotărât să depășească ultimul mare obstacol tehnologic în transformarea țării sale într-un stat cu arme nucleare cu drepturi depline - capacitatea de a ajunge la orice. Oraș american cu armele sale nucleare. Rusia deține cheile; întrebarea este dacă este dispus să le predea”. Acesta este „pasul cu care o serie de președinți americani au spus că nu pot trăi”. Înainte de încheierea întâlnirii de săptămâna aceasta de la Phenian, experți americani spuneau că perspectiva ajutorului rus în Nord „prezintă cea mai mare amenințare la adresa securității naționale a SUA de la Războiul Coreean”. Desigur, Washingtonul s-a confruntat cu atât de multe avertismente cu privire la pericolele pe care arsenalul Coreei de Nord – datând de la primul său test nuclear în urmă cu 18 ani – încât „a devenit aproape muzica de fundal a revoltelor geopolitice”.

Acum urmează două provocări imediate pentru Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud și alți aliați. Prima este „încercarea de a opri transferul tehnologiei pe care domnul Kim o are pe lista de cumpărături. Acesta include... mijloacele de a construi submarine liniștite cu arme nucleare și tehnologia de a evita apărarea antirachetă. În trecut, domnul Putin a oferit modele de rachete nord-americane, au raportat oficialii serviciilor de informații americane, dar există puține dovezi că el a ajutat cu arme nucleare reale. Acum, Nordul are o pârghie: menținerea deschisă a magazinului de artilerie pentru domnul Putin poate depinde de faptul că domnul Kim obține ceea ce își dorește”.nDacă gambitul Coreei de Nord funcționează, conchide New York Times, „iranienii ar putea vedea, de asemenea, un beneficiu în creșterea și mai aproape de Rusia. Și dl Putin poate concluziona că are puțin de pierdut”.

Un ton, evident, îngrijorat.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

Care este semnificația „pivotului spre Est” al Rusiei. Observații și evaluări globale

În perioada 18-19 iunie 2024, președintele rus Vladimir Putin a efectuat o vizită de stat în Coreea de Nord, urmată de o vizită în Vietnam. Aceasta este a treia sa vizită oficială de la începutul celui de-al cincilea mandat prezidențial. După vizitele anterioare în China și Belarus, Putin își îndreaptă din nou atenția către Est.

Analiștii susțin că această a doua călătorie în Asia, efectuată la scurt timp după începerea noului său mandat, subliniază faptul că „pivotul spre Est” a devenit una dintre direcțiile strategice ale diplomației ruse. De ce a ales Putin să viziteze Coreea de Nord și Vietnam imediat după începerea noului său mandat? Care este semnificația orientării politicii externe a Rusiei spre Est?

Invitații acestei ediții sunt: Wu Dahui (吴大辉), prorector al Institutului de Studii Ruse de la Universitatea Tsinghua; Zheng Jiyong (郑继永), director al Centrului de Studii Coreea de Nord și Coreea de Sud de la Universitatea Fudan; Ge Hongliang(葛红亮), prorector al Institutului ASEAN de la Universitatea Naționalităților din Guangxi.

„O nouă evoluție istorică” a relațiilor dintre Rusia și Coreea de Nord

Președintele Vladimir Putin a vizitat Coreea de Nord pentru prima dată în calitate de președinte în anul 2000, iar liderii Coreei de Nord au efectuat, de asemenea, mai multe vizite în Rusia. După o pauză de 24 de ani, Putin vizitează din nou Coreea de Nord, atrăgând o mare atenție.

De fapt, liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un, a vizitat Rusia în septembrie anul trecut, când i-a adresat lui Putin invitația de a vizita țara. Aceasta este, de asemenea, prima dată când Kim Jong-un, în calitate de conducător suprem al Coreei de Nord, găzduiește o vizită a unui șef de stat rus.

Pe 18 iunie, înainte de efectuarea acestei vizite, Vladimir Putin a publicat un articol în ziarul nord-coreean „Rodong Sinmun” (*ziarul Partidului Muncitorilor de guvernământ), afirmând că Rusia și Coreea de Nord se angajează să îmbunătățească colaborarea lor bilaterală la un nivel superior și că cele două țări intenționează să dezvolte un sistem comercial și de compensare independent de controlul occidental.

Pe 19 iunie, potrivit unei relatări a Agenției de știri Xinhua, care a citat TASS, președintele rus Vladimir Putin și secretarul general al Partidului Muncitoresc Coreean, Kim Jong-un, au semnat la Phenian un „tratat de parteneriat strategic cuprinzător”.

După discuțiile cu Kim Jong-un, Putin a declarat că tratatul semnat este un document revoluționar care ridică cooperarea bilaterală la un nou nivel. Tratatul stipulează că, în cazul în care una dintre părțile semnatare este atacată, cealaltă parte va oferi asistență.

Uniunea Sovietică și Coreea de Nord au fost aliați în perioada Războiului Rece, iar în timpul războiului din Coreea, Uniunea Sovietică a oferit ajutor Coreei de Nord. În 1961, cele două țări au semnat „Tratatul de prietenie, cooperare și asistență mutuală sovieto-coreean”, care a expirat în 1991, odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice.

Referitor la semnarea „Tratatului de parteneriat strategic cuprinzător” de către Rusia și Coreea de Nord, Wu Dahui, prodecan al Institutului de Studii Ruse de la Universitatea Tsinghua, a declarat pentru Fengmian News că acest document a dus relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord la cel mai înalt nivel din istorie, ducând relația de alianță dintre cele două țări la o treaptă superioară.

În cadrul discuțiilor cu Kim Jong-un, Putin a declarat că cele două țări nu exclud posibilitatea dezvoltării cooperării tehnico-militare în conformitate cu acest tratat. Wu Dahui consideră că declarația lui Putin sugerează o posibilă extindere a asistenței tehnico-militare între cele două țări în viitor.

Rusia și Vietnam continuă să extindă cooperarea

După încheierea vizitei de stat în Coreea de Nord, în dimineața zilei de 20 iunie, Putin a efectuat o vizită de stat în Vietnam. Aceasta este prima vizită oficială a lui Putin în Vietnam din 2017 și coincide cu aniversarea a 30 de ani de la semnarea „Tratatului de principii fundamentale ale relațiilor de prietenie între Vietnam și Rusia”.

Pe 19 iunie, ziarul vietnamez „Nhân Dân” a publicat un articol semnat de Putin, în care acesta a lăudat eforturile de dedolarizare în comerțul dintre Rusia și Vietnam. De asemenea, el a mulțumit Vietnamului pentru menținerea unei poziții echilibrate în problema crizei din Ucraina.

În timpul vizitei sale în Vietnam, Putin s-a întâlnit cu Nguyen Phu Trong, secretarul general al Partidului Comunist din Vietnam, și cu Vo Van Thuong, președintele Vietnamului, alături de alți oficiali de rang înalt. Cele două părți au anunțat o serie de planuri de cooperare în domeniile comerțului, investițiilor, tehnologiei și educației.

În după-amiaza zilei de 20 iunie, președintele Vo Van Thuong și Putin au susținut o conferință de presă comună, în cadrul căreia au adoptat o declarație comună privind aprofundarea relațiilor de parteneriat strategic cuprinzător între cele două țări.

Ge Hongliang, prodecan al Institutului ASEAN de la Universitatea Naționalităților din Guangxi, a declarat că Vietnamul apreciază influența Rusiei pe scena globală și adoptă o politică externă echilibrată și diversificată. Prin consolidarea relațiilor cu Rusia, Vietnam își propune să își întărească echilibrul și flexibilitatea în cadrul jocului de putere între marile puteri.

„Putin și Vo Van Thuong provin amândoi din departamentele de securitate, așadar sunt, în mod simbolic, oameni de aceeași teapă” a subliniat Wu Dahui. Președintele vietnamez Vo Van Thuong a fost instruit la Academia de Informații din Uniunea Sovietică în perioada sovietică. Din această perspectivă, Putin și Vo Van Thuong pot fi considerați vechi cunoscuți, iar această întâlnire este, de fapt, una între prieteni.

Potrivit „Reference News” (*ziar sponsorizat de Agenția de știri Xinhua), care a citat „The Diplomat”, deși Vietnamul a părut să ezite în privința primirii lui Putin, decizia de a-l găzdui transmite un mesaj clar: țara nu intenționează să aleagă o tabără în competiția dintre marile puteri. Primirea călduroasă a lui Putin în Vietnam subliniază, de asemenea, limitările rezultatelor vizitei președintelui Biden în Vietnam de anul trecut.

„Vietnamul adoptă un stil diplomatic „unic și flexibil, asemănător bambusului” consideră Ge Hongliang. Diplomatia vietnameză nu doar că reușește să își mențină relații bune cu toate părțile, dar se străduiește și să construiască și să dezvolte o identitate care îmbină modernitatea cu trăsăturile naționale și să ofere un „adăpost” pentru dezvoltarea comună a umanității.

Care este semnificația „orientării spre Est” a diplomației ruse?

Vizita lui Putin în Asia a provocat îngrijorare în rândul SUA și al aliaților săi. Conform Reuters citat de CCTV pe 19 iunie, de la Casa Albă până la Pentagon, oficialii americani și-au exprimat preocupările cu privire la această vizită.

Pe de o parte, Occidentul continuă să speculeze asupra amenințării pe care o reprezintă planurile de extindere a cooperării militare între Rusia și Coreea de Nord. Pe de altă parte, Statele Unite ale Americii nu au privit cu ochi buni decizia Vietnamului de a-l primi pe Putin.

Conform unei relatări „Global Times” din 18 iunie, care cita surse din media americană, un purtător de cuvânt al Ambasadei Statelor Unite în Vietnam a declarat că niciun stat nu ar trebui să-i ofere lui Putin o platformă pentru a-și promova „războiul de agresiune”.

Vietnamul pare să nu fie afectat de aceste presiuni. Chiar înainte de vizita lui Putin în Vietnam, țara nu doar că nu a participat la „Summitul pentru Pace în Ucraina” desfășurat săptămâna trecută în Elveția, dar a trimis și un vice-ministru de externe în Rusia pentru a participa la reuniunea BRICS de săptămâna trecută.

„Ceea ce SUA și aliații săi se temeau cel mai mult s-a întâmplat: Rusia și Coreea de Nord au format o alianță”, a declarat Zheng Jiyong, directorul Centrului de Studii despre Coreea de Nord și Coreea de Sud din cadrul Universității Fudan pentru Fengmian News. El a subliniat că puterea militară a Coreei de Nord nu este de neglijat, iar semnarea „Tratatului de parteneriat strategic cuprinzător” între Rusia și Coreea de Nord a stârnit îngrijorări majore în rândul Occidentului.

În ceea ce privește vizita lui Putin în Asia, mass-media rusă a transmis mesaje puternice destinate contracarării influenței occidentale. Conform unei relatări CCTV din 19 iunie, care a citat surse rusești, în contextul escaladării continue a conflictului de către Occident și intensificării confruntării cu Rusia, vizita lui Putin are ca scop consolidarea relațiilor tradiționale de cooperare cu partenerii importanți ai Rusiei din regiunea Asia-Pacific, oferind astfel o contrapondere strategică Occidentului dintr-o altă regiune semnificativă. În opinia lui Wu Dahui, de la escaladarea crizei din Ucraina, diplomația „orientată spre Est” a Rusiei a avansat constant, iar „pivotarea spre est” a devenit una dintre direcțiile strategice ale politicii externe rusești.

Sursa: aici, 21 iunie 2024.

Material realizat de Paula Toma, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița” (FUMN)