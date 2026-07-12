Cum pierdem războiul dacă nu producem împreună - Pactul Industrial de Apărare al Mării Negre

În contextul mobilizării logistice și de securitate totale din capitala Turciei, Summit-ul de la Ankara a servit ca un creuzet critic pentru transformarea consensului politic în acțiuni operaționale imediate pentru teatrul Mării Negre.

Doresc să exprim, mulțumiri către Aspen Institute România și Aspen Institute Kyiv pentru oportunitatea de a participa la această dezbatere utilă, găzduită la Ankara – un spațiu strategic, organizat în marja Summit-ului NATO 2026, care a avut loc într-un moment definitoriu pentru securitatea noastră colectivă și arhitectura regională de apărare.

Note dintr-o fortăreață urbană

Ankara pulsa în ritmul alert al uneia dintre cele mai complexe desfășurări de securitate din istoria recentă a Alianței Transatlantice. De la terminalele aeroportului până la sălile de conferință ale Ankarei, capitala Turciei s-a transformat într-un epicentru al securității globale.

Mobilizarea a fost totală: arterele vitale securizate, cordoane de poliție continue, coloane oficiale ghidate de girofaruri și o densitate uimitor de mare de demnitari, șefi militari și gânditori strategici pe metru pătrat al zonei summit-ului.

Această demonstrație de rigoare logistică este departe de a fi o simplă punere în scenă administrativă; ea manifestă vizibil și fizic mizele colosale ale discuțiilor din spatele ușilor închise. În acest mediu, în care vigilența sporită dictează spațiul public, delegații statelor membre NATO și ale națiunilor aliate au căutat răspunsuri la o dilemă intransigentă: cum să transforme un peisaj industrial de apărare fragmentat într-un scut regional integrat.

Paradoxul expunerii și subutilizării

Regiunea Mării Negre prezintă un paradox care definește arhitectura contemporană de securitate a Flancului Estic al NATO. Cele cinci state riverane - România, Bulgaria, Turcia, Ucraina și Georgia - se află pe linia frontului celui mai activ mediu de amenințare al Alianței, găzduind infrastructura critică de care depinde securitatea energetică, digitală și comercială a Europei.

Georgia și Moldova rămân parteneri de neprețuit în această matrice mai largă de securitate și stabilitate a Mării Negre, contribuind la monitorizarea maritimă regională, reziliență și rețele de avertizare timpurie, în ciuda stărilor lor variate de aliniere instituțională cu structurile euro-atlantice occidentale.

Bosforul, Complexul Portuar Constanța, coridoarele maritime pentru cereale, cablurile submarine de fibră optică și conductele de energie care leagă Asia Centrală de Europa de Vest traversează toate acest spațiu maritim extrem de contestat. Cu toate acestea, aceleași state rămân, în termenii unei analize recente a Aspen Institute, „subutilizate din punct de vedere industrial".

Bazele lor industriale de apărare rămân subfinanțate, insuficient reformate și insuficient integrate în ecosistemul transatlantic mai larg de apărare.

Singura excepție semnificativă de la această regulă este Turcia. În ultimele două decenii, Ankara a realizat o transformare remarcabilă a industriei interne de apărare, evoluând de la un actor dependent de importuri la un exportator net robust de capabilități militare avansate, acoperind vehicule aeriene fără pilot (UAV), platforme navale și muniții de precizie.

Această asimetrie regională reprezintă o vulnerabilitate strategică profundă. Ea slăbește postura de descurajare a Alianței tocmai acolo unde amenințarea războiului hibrid și cinetic multidomeniu este cea mai ridicată.

În mod crucial, abordarea acestui decalaj necesită privirea dincolo de simplele metrici de apărare. După cum s-a argumentat în cadrul consultărilor ministeriale, un cluster industrial de apărare sustenabil nu poate supraviețui exclusiv pe baza contractelor de apărare.

El necesită o integrare profundă cu realitatea socio-economică a ecosistemelor dual-use, un accent pe retenția capitalului uman și mecanisme robuste de reziliență public-privată, capabile să absoarbă șocurile geopolitice regionale.

Rezolvarea acestui paradox necesită o abandonare fundamentală a practicilor de achiziție moștenite, în favoarea unei politici industriale de apărare integrate, în care activele regionale să funcționeze dinamic ca un singur organism interconectat.

Acordul pentru corvete Turcia-România – dovadă de concept și avertisment

Acordul bilateral pentru corvete România-Turcia servește ca o dovadă de concept edificator, dar funcționează simultan ca un avertisment sistemic. Încheiat în totalitate în afara cadrelor instituționale ale Uniunii Europene și finanțat strict prin canale bilaterale, tranzacția a fost rapidă, debirocratizată și operațională.

Ea a demonstrat că regiunea Mării Negre posedă complementarități industriale latente, reale: producția navală turcească, tehnologia ucraineană de drone și sisteme fără pilot validată în luptă, logistica teritorială românească și capacitatea de muniții a Bulgariei.

Cu toate acestea, acest acord se află în afara arhitecturilor integrate pe care cadre precum SAFE[1] (Supporting the Acquisition and Financing of Equipment), EDIP[2] (European Defence Industry Programme) și noul Front Door for Industry[3] (NFDI) al NATO sunt concepute să le construiască.

Acordul reprezintă un ocol ad-hoc, mai degrabă decât un model scalabil, sistemic. Deși demonstrează că activele industriale regionale pot fi mobilizate rapid, el relevă simultan că cadrele instituționale multilaterale concepute pentru a facilita o astfel de mobilizare rămân inadecvate sau detașate de tempo-urile operaționale ale teatrului Mării Negre.

Regiunea posedă activele industriale, necesitatea operațională de primă linie și voința politică incipientă; ceea ce îi lipsește este un conector instituțional unificator.

Problema fragmentării europene

Impedimentele structurale în calea integrării devin și mai pronunțate atunci când sunt analizate dintr-o perspectivă continentală. Principalii contractanți de apărare ai Europei – precum Thales, Airbus, Rheinmetall, Leonardo și BAE Systems – rămân, în termeni structurali globali, actori industriali de dimensiune medie.

În 2024, veniturile combinate din apărare ale primelor zece firme de apărare europene s-au ridicat la mai puțin de jumătate din veniturile din apărare generate de Lockheed Martin singură. Acest dezavantaj acut de scară se traduce în costuri unitare mai mari, rate de producție lente, lanțuri de aprovizionare fragmentate și competitivitate tehnologică îngreunată.

Această fragmentare este o caracteristică, nu o eroare, a istoriei apărării europene. Politica industrială europeană de apărare a fost în mod tradițional subordonată prerogativelor naționale, considerentelor privind ocuparea forței de muncă interne și unei reticențe ferme de a ceda controlul suveran asupra a ceea ce statele consideră a fi funcția lor de supraviețuire fundamentală.

Rezultatul contemporan este un continent fracturat în aproximativ patruzeci de ecosisteme industriale de apărare naționale separate, fiecare guvernat de propriile standarde de reglementare, cerințe naționale de certificare și cicluri de achiziție distincte.

Statele riverane Mării Negre exemplifică această fragmentare în forma sa cea mai acută: cinci națiuni, cinci baze industriale de apărare distincte, cinci cadre de reglementare a achizițiilor separate și cinci sisteme logistice incompatibile. Această fragmentare este principalul motor al vulnerabilităților strategice cu care ne confruntăm acum.

Front Door for Industry al NATO: Un accelerator centralizat

Lansarea Strategiei pentru Cooperarea Industrie-NATO aprobată de liderii Alianței la Summit-ul de la Ankara din 8 iulie 2026, reprezintă cel mai ambițios mecanism instituțional al Alianței pentru a corecta această fragmentare.

La baza sa se află NATO Front Door for Industry (NFDI)[4], o platformă concepută pentru a servi drept vehicul principal pentru a informa industria cu privire la modalitățile de conectare la NATO Enterprise și pentru a agrega informații din portalurile de achiziție fragmentate.

Realitatea operațională a teatrului Mării Negre necesită exact ceea ce NFDI este conceput să ofere: o cale structurată pentru a ocoli blocajele tradiționale. Mai degrabă decât să acționeze ca un simplu portal de înscriere, NFDI reduce barierele pentru furnizorii non-tradiționali și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), integrând instrumente de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) pentru a armoniza nevoile aliaților cu capacitățile comerciale.

Pentru ca NFDI să devină un adevărat conector instituțional, proiectarea sa administrativă trebuie să evolueze dincolo de birocrația convențională din timp de pace. Ea trebuie să încorporeze o logică de rutare extrem de flexibilă, care să trateze achizițiile regionale de apărare nu doar ca pe o tranzacție militară izolată, ci ca pe o pârghie critică a rezilienței regionale.

Tempo-ul operațional al teatrului Mării Negre – unde producătorii ucraineni de drone iterează hardware și software pe baza feedback-ului din războiul electronic de pe linia frontului în termen de zile – necesită ca arhitectura backend (inclusiv autorizațiile de securitate și modelele de contractare) să funcționeze la viteză maximă pentru a acomoda firmele care operează în condiții active de război.

Conform Strategiei nou adoptate, Conferința Directorilor Naționali de Armamente (CNAD)[1] este însărcinată să elaboreze un Plan de Implementare cuprinzător până în octombrie 2026, care va defini acțiuni specifice, termene și roluri pentru a maturiza pe deplin aceste căi.

Specializarea regională și câmpul de luptă omniprezent

Pentru a ocoli ciclurile tradiționale, lente, de achiziție militară, statele de la Marea Neagră trebuie să treacă de la un model de producție națională generalizată la unul de specializare regională deliberată.

Într-o eră în care ingeniozitatea umană dotează practic fiecare spațiu cu semnificație de câmp de luptă – transformând zona de conflict modernă într-una omniprezentă - apărarea nu se mai poate baza pe programe de achiziție statice, multianuale.

Niciun stat riveran nu posedă capitalul sau capacitatea industrială de a menține un lanț de aprovizionare de apărare complet. În schimb, integrarea regională trebuie organizată în jurul unei diviziuni raționalizate, complementare a muncii.

Pentru a sprijini acest model, strategia de la Ankara introduce NATO Engine[2], o rețea concepută pentru a aduce împreună producători și fabrici cu capacitate de producție flexibilă cu furnizori non-tradiționali și inovatori care necesită facilități pentru a se extinde sub un model de „contractant sau fabrică de închiriat". Aceasta abordează direct nevoile de scalare ale firmelor de apărare conduse de software din clusterul Mării Negre.

Mai mult, integrarea acestor capacități specializate în unitățile dislocate în avanpost este îmbunătățită de cadrul Task Force X - în mod specific Task Force X-Inițiativa de Descurajare a Flancului Estic[3] - care se concentrează pe integrarea rapidă a tehnologiei folosind tehnologii existente, scalabile și dovedite în luptă de-a lungul Flancului Estic.

Trei întrebări strategice pentru reziliența regională

Pentru a operaționaliza eficient acest hub, discursul academic și politic trebuie să abordeze trei contradicții sistemice fundamentale care riscă să blocheze implementarea:

1. Logica de rutare și agilitatea în timp de război: Având în vedere că firmele de apărare ucrainene iterează și implementează produse validate în luptă direct în condiții active de război, cum va fi adaptat backend-ul Front Door - în special protocoalele de autorizare de securitate și structurile de contractare - pentru a încorpora în siguranță acești inovatori agili, fără a-i supune ciclurilor standard, multianuale, de achiziție NATO?

2. Formatul trilateral și suveranitatea industrială: Deși acordul bilateral pentru corvete România-Turcia a demonstrat că ocolirile accelerate ocolesc frecarea instituțională, scalarea acestui model într-un format trilateral formal Turcia-România-Bulgaria necesită un compromis profund. Cum poate Alianța să prevină protecționismul industrial localizat și planificarea suverană de apărare cu sumă zero de la a fragmenta consolidarea unui cluster de apărare unitar la Marea Neagră?

3. Infrastructura dual-use și reziliența: Un cluster de apărare sustenabil se bazează în mare măsură pe ancorele socio-economice civile subiacente, inclusiv liniile de transport, nodurile digitale și rețelele locale de forță de muncă. Cum poate Front Door for Industry să alinieze sistematic cerințele de capabilități militare cu investițiile naționale în infrastructura civilă pentru a păstra dialogul social pe termen lung, gestionarea riscurilor și reziliența economică a statelor riverane?

România ca integrator industrial al NATO. Ancorarea hub-ului de apărare al Mării Negre

Succesul strategic al unui hub regional de producție la Marea Neagră va depinde în cele din urmă de apariția unui integrator industrial capabil - un actor unic echipat pentru a armoniza producția de apărare, infrastructura logistică, ecosistemele de inovare, capitalul financiar și cerințele operaționale ale Aliaților într-o singură rețea coerentă.

Când minciuna devine adevăr, realitatea încetează să existe iar societățile se rătăcesc

Pe măsură ce Alianța Transatlantică face tranziția rapidă către un nou paradigma de pregătire industrială transatlantică, în urma deciziilor istorice adoptate la Summit-ul de la Ankara din iulie 2026, România este poziționată în mod ideal pentru a-și asuma acest rol de orchestrator.

Spre deosebire de multe state de pe linia frontului, România combină o geografie strategică excepțională cu statutul de membru deplin atât în NATO, cât și în Uniunea Europeană, asigurând astfel acces simultan și neîntrerupt la planificarea operațională a Aliaților și la instrumentele europene de finanțare industrială de apărare.

Prin această ancoră instituțională duală, Bucureștiul poate face punte între fisurile birocratice care au fragmentat istoric arhitectura de securitate regională, oferind o fundație solidă pentru un ecosistem integrat.

Teritoriul național găzduiește deja masa critică de active fizice și logistice necesare pentru a susține această infrastructură industrială multinațională. Portul Constanța, cel mai mare complex portuar de la Marea Neagră, funcționează ca artera geoeconomică principală pentru mobilitatea militară regională și fluxurile comerciale.

Acest lucru este amplificat de expansiunea masivă a infrastructurii din jurul Bazei Aeriene Mihail Kogălniceanu, care se dezvoltă într-un pilon operațional avansat de prim rang pentru NATO pe Flancul Estic.

La aceste noduri logistice se adaugă coridorul Dunării, care leagă direct inimile industriale ale Europei Centrale de bazinul pontic, și o rețea extinsă de facilități de producție interne.

Capabilitățile demonstrate de companii specializate precum Aerostar Bacău în modernizarea și integrarea aerospațială și IAR Brașov în producția și întreținerea de aeronave cu rotor, alături de expertiza istorică în muniții, materiale energetice și vehicule militare deținute de ROMARM prin Uzina Mecanică Plopeni, Uzina Mecanică Cugir, Uzina de Produse Speciale Dragomirești, Electromecanica Ploiești sau Automecanica Moreni, nu trebuie privite ca active naționale izolate.

Sub noul cadru strategic, ele devin noduri complementare într-o arhitectură de producție multinațională extinsă, capabilă să sprijine direct generarea de forță și întreținerea pe termen lung a Aliaților.

Avantajul comparativ real al României, însă, se extinde dincolo de liniile tradiționale de producție grea, intersectându-se direct cu transformarea digitală a câmpului de luptă modern.

Descurajarea militară contemporană se bazează fundamental pe capacitatea de a infuza software, inteligență artificială, sisteme autonome, securitate cibernetică și comunicații reziliente în platformele cinetice moștenite.

Beneficiind de unul dintre cele mai dinamice sectoare tehnologice din Europa Centrală și de Est, susținut de un talent ingineresc recunoscut la nivel global, România are oportunitatea istorică de a-și fuziona baza industrială de apărare cu sectorul său high-tech.

Această convergență permite țării să evolueze de la un simplu sit de producție low-cost la un integrator regional autentic de inovație dual-use.

Pentru ca această transformare să devină pe deplin operațională, este imperativă o schimbare radicală a modelelor de finanțare, deoarece ciclurile tradiționale de achiziție publică sunt structurate prea lent pentru a asigura scara industrială cerută de țintele de capabilități în evoluție ale NATO.

Reziliența industrială trebuie să mobilizeze din ce în ce mai mult capital privat, capital de risc și fonduri de investiții specializate, concentrate pe tehnologiile emergente.

În deplină aliniere cu Declarația Comună de Intenție privind Înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență[4] lansată la Ankara, România trebuie să își adapteze rapid cadrul de reglementare național pentru a facilita parteneriatele public-privat și pentru a atrage această nouă generație de investitori transatlantici.

Acest efort va facilita integrarea start-up-urilor tehnologice agile în conducta Aliaților, replicând ciclurile de adaptare rapidă observate în teatrul de operațiuni ucrainean, unde descoperirile majore apar adesea în afara contractanților principali tradiționali.

Prin valorificarea activă a noilor instrumente adoptate la Summit – cum ar fi platforma unică NATO Front Door for Industry pentru a simplifica accesul IMM-urilor, rețeaua NATO Engine bazată pe un model flexibil de fabrică de închiriat și cadrele DIANA sau Task Force X pentru testarea, verificarea și validarea rapidă a tehnologiilor, România poate accelera transferul inovațiilor din laborator direct către unitățile dislocate în avanpost.

Efectele orchestrării unui astfel de hub se extind mult dincolo de dimensiunea strict militară, aducând dividende economice majore și un impact social profund prin consolidarea dialogului social și gestionarea riscurilor sistemice.

Producția de apărare este astfel redefinită nu ca o povară fiscală, ci ca o investiție strategică în competitivitatea industrială pe termen lung, capabilă să stimuleze producția de mare valoare adăugată, să atragă Investiții Străine Directe și să genereze locuri de muncă înalt calificate, cu efecte de propagare pozitive în sectoarele civile.

În cele din urmă, cel mai mare activ geostrategic al României rezidă tocmai în capacitatea sa de a funcționa ca un conector instituțional și logistic care să lege scara de producție navală și aerospațială a Turciei, inovația tehnologică validată în luptă a Ucrainei, volumul convențional de muniții al Bulgariei și inițiativele de reziliență ale Moldovei și Georgiei de baza industrială euro-atlantică mai largă.

Prin adoptarea unei logici de rutare extrem de flexibile și a unei politici industriale colaborative, România are capacitatea de a evolua decisiv de la poziția sa istorică de frontieră geografică sud-estică a NATO la principalul integrator industrial al Alianței pentru întreaga regiune a Mării Negre.

Recomandări de politică - Un Pact Industrial de Apărare al Mării Negre

1. Crearea unui Fond de Inovare pentru Apărare al Mării Negre, cofinanțat de Aliații NATO, Banca Europeană de Investiții, Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență și capitalul de risc privat.

2. Înființarea unui Oficiu de Coordonare Industrială al Mării Negre cu sediul în România, interoperabil cu Front Door for Industry al NATO.

3. Lansarea unui Accelerator Regional de Apărare, care să conecteze start-up-urile românești, turcești, ucrainene și bulgare cu contractanții principali ai Aliaților.

4. Dezvoltarea unei rețele regionale comune de testare și certificare pentru sisteme dual-use și autonome.

5. Mobilizarea capitalului instituțional privat (capital de risc, fonduri de pensii, capital privat și vehicule de investiții suverane) prin mecanisme de finanțare mixtă și vizibilitate pe termen lung a achizițiilor.

Economia politică a integrării

Transformarea acestui cadru conceptual într-un hub regional de producție operațional este fundamental o provocare politică și culturală, mai degrabă decât una tehnică. Ea necesită navigarea a trei obstacole instituționale profund înrădăcinate:

Dilema suveranității: Planificarea industrială de apărare rămâne o prerogativă națională fundamentală. Deși Grupul Consultativ Industrial al NATO (NIAG) a explorat capacitățile industriale transversale, Strategia recunoaște explicit că politica industrială este o prerogativă națională. Cooperarea este voluntară și condusă de beneficiul reciproc, ceea ce înseamnă că statele membre trebuie să găsească alinierea prin intermediul Consiliului pentru Producția Industrială de Apărare[1] (DIPB) pentru a-și coordona planurile naționale cu țintele de capabilități ale Alianței, fără a ceda controlul suveran.

Sincronizarea instituțională NATO-UE: Pentru ca integrarea industrială la Marea Neagră să reușească, Bruxelles-ul și Mons trebuie să atingă alinierea. Strategia mandatează ca eforturile NATO să fie informate de, și să evite duplicarea inutilă cu, inițiativele în curs din alte organizații internaționale, subliniind explicit contactele de la nivel de personal cu Uniunea Europeană. Resursele din partea UE trebuie să se coreleze perfect cu regulile transatlantice de achiziție pentru a sprijini statele aliate non-UE precum Turcia și Ucraina.

Multiplicatorul de capital: Finanțarea publică tradițională este insuficientă pentru a construi un hub industrial regional rezilient. Aliații s-au angajat să întreprindă acțiuni pentru a atrage și mobiliza capital privat - inclusiv capital de risc, bănci, fonduri de pensii și capital privat - în sprijinul scalării inovației în domeniul apărării. O piatră de temelie a acestei arhitecturi financiare este Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență, lansată printr-o declarație comună de intenție la reuniunile de la Ankara, concepută pentru a debloca finanțarea privată necesară pentru a scala aceste clustere industriale regionale critice.

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Gestionarea diversității în unitate

Calea către un cluster de apărare coerent la Marea Neagră se bazează pe capacitatea conducerii sale de a gestiona „unitatea în diversitate și diversitatea în unitate". Formatul tetralateral emergent Turcia-Ucraina-România-Bulgaria ar putea reprezenta un pas practic, o piatră de treaptă către acest obiectiv mai larg al Alianței.

Începând cu scară redusă, aceste patru națiuni contigue pot începe să coordoneze politicile industriale de apărare, să alinieze ciclurile de achiziție și să împărtășească informații operaționale fără a aștepta mandate top-down, bazate pe consens, din partea tuturor capitalelor aliate.

Această abordare consideră diversitatea nu ca pe o barieră programatică, ci ca pe un activ operațional. Diferitele tradiții industriale, experiențele unice de pe linia frontului și percepțiile variate ale amenințărilor pot fi valorificate pentru a preveni vulnerabilitățile monoculturale în producția de apărare. Obiectivul strategic nu este de a omogeniza industriile de apărare de la Marea Neagră, ci de a stabili o interoperabilitate perfectă în producție, construind punți instituționale între ecosistemele naționale, păstrând în același timp caracteristicile lor agile și specializate.

Descurajare prin industrie - transformarea fluxului în forță

Transformarea Mării Negre dintr-o linie frontului expusă și fragmentată într-un hub regional de producție integrat este o imperativă strategică presantă. Mediul de securitate contemporan nu mai permite luxul declarațiilor politice neînsoțite de fluxuri sustenabile de achiziție.

Arhitectura instituțională actuală – definită de achiziții naționale fragmentate și porți birocratice cu mișcare lentă – este structural insuficientă pentru a răspunde matricei de amenințare a teatrului Mării Negre. Pentru a schimba acest lucru, NATO va iniția o serie de Exerciții pe Hărți (Table-Top Exercises) pentru a testa sub stres producția industrială de apărare în scenarii de cerere și criză sporite, implicând industria direct în planificare.

Statele de la Marea Neagră nu pot și nu trebuie să încerce să construiască industrii de apărare izolate, cu spectru complet. Ceea ce trebuie să facă este să se specializeze, să integreze și să co-producă.

Front Door for Industry al NATO trebuie să evolueze rapid de la un portal de înscriere la un accelerator operațional care să ancoreze transformarea apărării în cadrul rezilienței societale și economice mai largi.

Deși cadrele de securitate convenționale s-au bazat în mod tradițional pe umbrela strategică a descurajării nucleare pentru a preveni conflictele la scară largă prin amenințarea devastării mutuale, peisajul contemporan al amenințărilor necesită un scut la fel de puternic, non-nuclear, ancorat în agilitatea producției și reziliență.

În consecință, conceptul de descurajare s-a mutat de la o doctrină bazată exclusiv pe stocuri strategice statice și amenințări de represalii abstracte la o postură dinamică definită de capacitatea de răspuns a lanțului de aprovizionare și accelerarea tehnologică.

Descurajarea în secolul XXI va fi măsurată nu doar de numărul de brigăzi desfășurate, ci de viteza cu care industria Aliaților poate inova, produce, repara și reaproviziona capabilitățile militare mai rapid decât orice adversar le poate degrada.

Planul strategic este clar. Variabila rămasă este dacă Alianța poate aduna voința politică colectivă pentru a-l executa înainte ca fereastra descurajării să se închidă.

Marea Neagră nu ar trebui să mai fie privită ca cea mai expusă frontieră a NATO. Ea ar trebui să devină cel mai rapid coridor de inovare industrială al NATO.

[1] https://www.nato.int/content/dam/nato/webready/documents/factsheets/240508-Factsheet-DIPB-en.pdf

[1] https://www.sto.nato.int/history/conference-of-national-armaments-directors-cnad/

[2] https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/07/07/nato-launches-new-initiatives-to-accelerate-defence-industrial-cooperation

[3] https://lc.nato.int/media-center/news/2025/nato-innovation-range-advances-defense-technology-integration-in-finland

[4] https://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/declaration-on-the-defence-security-and-resilience-bank

[1] https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/safe-security-action-europe_en

[2] https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/edip-forging-europes-defence_en

[3] https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/07/07/nato-launches-new-initiatives-to-accelerate-defence-industrial-cooperation

[4] https://www.nato.int/en/work-with-us/business-and-project-opportunities