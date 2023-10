Cum i-a întrecut Mozart pe Maluma și Minune

Ar fi trebuit să stârnească revoltă știrea potrivit căreia mai mulți primari s-au grăbit să antameze concerte de manele, în plină discuție despre necesitatea economiilor la buget. Între 16.000 și 68.000 de lei vor plăti edilii unor localități rurale, dar și urbane pentru a-și delecta concetățenii cu refrenele lui Bogdan de la Ploiești, Jador, Jean de la Craiova ș.a. Doar că informația a trecut neobservată și necomentată, deși e vorba de bani publici și chiar de un gen muzical aflat în pierdere de teren, după cum rezultă dintr-un recent sondaj de opinie realizat pe un eșantion reprezentativ din mediul citadin.

La o privire rapidă a rezultatelor cercetării privind preferințele muzicale ale românilor, ai crede că sondajul a fost făcut împrejurul Ateneului Român și Sălii Palatului din București, poate chiar în plin Festival George Enescu. Altminteri e uluitor că între genurile ascultate uzual de subiecți, muzica clasică (37,9%) ocupă locul al patrulea, după pop (65,8%), disco (57,8%) și rock (44,1%), devansând stilul latino (37,1%), dar și hip hop/rap/trapul (36,4%) și house/techno/electro (33,5%). În clasament urmează…reggae (29%), muzica populară (26,4%), folkul (25,5%), ritmurile lăutărești (22,3%) și abia apoi vin și manelele (21,4%).

Cu așa audiții elevate, nu e de mirare că preferințele personale declarate de intervievați au și ele un standard mai ridicat decât s-ar crede. Pop-ul rămâne lider, dar e secundat de rock și disco, urmate de house/techno/electro, hip hop/rap/trap și de… muzica clasică, mai căutată, iată, decât latino și manelele. Mozart e, cum ar veni, mai tare decât Maluma și Minune! Ierarhia continuă cu muzica populară, folk, reggae, jazz/blues, metal, muzică lăutărească, new wave și punk.

Suntem, așadar, un popor meloman, care știe să deosebească pop-ul de disco, rockul de metal și manelele de muzica lăutărească, demonstrând stăpânirea finețurilor categoriale. Iar asta se datorează, probabil, și audițiilor zilnice mărturisite: peste 3 ore (16,9%), 2-3 ore (6,6%), 1-2 ore (8,4%), 30-59 minute (18,9%), 15-29 minute (18,7%), sub 15 minute (13,4%). Numai 4,6% dintre români nu au asemenea preocupări de obicei. Cine sunt însă împătimiții muzicii? Tinerii sub 30 de ani. Pe poziția a doua se clasează maturii, la 45-65 de ani, iar vârsta de mijloc, 30-44 de ani, ocupă treapta a treia. Și tot tineretul alege prioritar popul, hip hop/rap/trap, latino și manelele, în vreme ce pentru muzica clasică, jazz/blues, disco și folk optează cei trecuți de 45 de ani.

Corespunzător clasamentului vârstei, dispozitivele folosite pentru ascultarea muzicii sunt în ordine: smartphone (67%), radio în mașină (57%), televizor (46%) și calculator (36%) ș.a. Iar la acest capitol, merită remarcat că mai există compatrioți care își răsfață auzul cu sunete produse de CD player, casetofon, pick up sau magnetofon.

Sondajul dezvăluie și diferențele de preferințe între femei și bărbați. Ele sunt cu pop-ul și latino, în principal, iar ei – cu rockul, house/techno sau hip hop/rap/trap, deși bifează și muzica lăutărească și metalul. Romantismul feminin reverberează și-n ierarhia cântăreților/formațiilor cu mare priză la public: Andra, Smiley, Holograf și 3rei Sud Est sunt fruntașii, între ei strecurându-se și rebela Delia (pe treapta a treia). Iar dacă în top 10 mai găsim un calup rock solid (Voltaj, Cargo, Vama, Iris), după poziția a 40-a apar și nostalgiile: Angela Similea, Corina Chiriac, Dan Spătaru, Irina Loghin, Talisman, Fuego, Mirabela Dauer etc. De remarcat totuși, așa cum subliniază chiar autorii cercetării, că maneliștii Guță, Minune, Salam, Vijelie &Co, altădată vârfuri ale popularității, nu mai prind acum nici top 100! E drept, în segmentul urban. Prin urmare, primarii care au mizat pe atractivitatea acestui gen muzical au cam luat țeapă.

În privința interpreților străini, opțiunile românilor sunt foarte… democratice. Primele patru locuri sunt ocupate de ABBA (pop), Queen (rock), Metallica (metal) și Eminem (rap), ceva mai jos figurând inclusiv nume dispărute de pe scena artistică ori a vieții – Michael Jackson, Modern Talking, Pink Floyd, The Beatles, Tina Turner, Elvis Presley, Julio Iglesias etc. E totuși de remarcat prezența masivă în clasament a rockerilor de toate felurile, alături de legendele deja pomenite ivindu-se și AC/DC, Rammstein, Scorpions, Imagine Dragons, Dire Straits și alții. Ceea ce arată, prin urmare, că opțiunea conducerii liceului clujean „Janos Zsigmond” de a înlocui clasicul clopoțel cu „Don’t Cry” de la Guns N’Roses la deschiderea cursurilor și cu „Nothing Else Matters” de la Metallica la încheierea lor a fost o decizie inspirată. Poate că mergea și-un Pink Floyd, cu toate că versurile de la „Another Brick in the Wall” nu-s chiar pe gustul tuturor educatorilor.