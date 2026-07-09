Conducta invizibilă

Conductele de combustibil nu sunt doar țevi îngropate în pământ, ci arterele prin care circulă capacitatea NATO de a purta un război și testul maturității strategice a fiecărui stat aliat.

Întrebarea zilei după Bloomberg citire: de ce merită NATO să investească 28 de miliarde de dolari în combustibil îngropat la 80 de centimetri în pământ?

Miercuri, la Ankara, în conferința de presă din a doua zi a summitului, un jurnalist l-a întrebat pe președintele Nicușor Dan despre acordul privind extinderea rețelei NATO de conducte de combustibil — proiectul de aproape 30 de miliarde de dolari din care România urmează să fie unul dintre principalii beneficiari, alături de Polonia, țările baltice, Bulgaria și Turcia. Președintele a ezitat vizibil și nu a știut ce să răspundă, deși subiectul fusese negociat intens de diplomați în săptămâna premergătoare summitului, promovat de Polonia până la nivel de condiție pentru declarația finală, iar decizia urma să fie anunțată chiar în acea zi, la summitul la care România participa. Cine a participat de la noi? L-a informat pe președinte? Întrebări fără răspunsuri. Nu vă uitați la președinte, ia vedeți consilierii!

„O să mă interesez" — momentul care spune totul

Episodul ar fi doar o stângăcie de conferință de presă dacă n-ar fi, de fapt, un diagnostic. El arată distanța dintre două culturi strategice care coexistă în aceeași Alianță. Varșovia a tratat conducta ca pe o chestiune de supraviețuire națională: a comandat studii, a făcut lobby ani de zile, a condiționat consensul și s-a asigurat că acordul poartă amprenta poloneză. Bucureștiul, aflat pe aceeași listă de beneficiari, a aflat despre propriul câștig, s-ar zice, din presă. Nu e o problemă de persoană — niciun președinte nu poate stăpâni toate dosarele unui summit. E o problemă de sistem: acolo unde funcționează o mașinărie interinstituțională care pregătește, prioritizează și „încarcă" liderul cu temele care contează, liderul răspunde; acolo unde pregătirea se oprește la temele cu vizibilitate publică — trupe, baze, declarații despre Articolul 5 — subiectele „plictisitoare" cad între scaune. Iar în logistica militară, tocmai subiectele plictisitoare sunt cele care decid războaiele. Ironia amară e că România a obținut la Ankara exact genul de rezultat pe care diplomația sa îl visează de decenii — includerea într-un proiect strategic major, cu infrastructură fizică pe teritoriul național, finanțat majoritar din bugetul comun NATO. L-a obținut însă, aparent, mai degrabă prin geografie decât prin efort: eram pe hartă, deci am ajuns pe listă. Diferența dintre a fi beneficiar și a fi actor este diferența dintre a primi o conductă și a decide pe unde trece ea, cine o construiește, ce rafinării integrează și ce industrie națională antrenează. Pentru asta nu e nevoie de un președinte enciclopedic. E nevoie de un stat care să-și cunoască dosarele — inclusiv, și mai ales, pe cele îngropate la 80 de centimetri sub pământ. Este nevoie de consilieri. Aici este problema. Eu nu știu care sunt buni sau care nu sunt. Eu mă uit la rezultate. Unii o să se supere pe mine că îl apăr pe președinte. Am avut privilegiul să particip la întâlnirile Alianței alături de secretari de stat din Ministerul Apărării (Mircea Plângu) și din Ministerul Afacerilor Externe (Răzvan Ungureanu). Și știu ce însemnă o discuție cu ambasadorii Alianței la NATO. Cei doi făceau politica statului iar eu răspundeam la întrebările tehnice privind achizițiile de tehnica militară și la Directiva de Planificare a Apărării (prima după 1990 și cea care a deschis practic sistemul de planificare tip NATO în Armata Română și care a fost redactată sub directa mea coordonare la Direcția Planificare Integrată a Apărării la Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politică de Apărare din Ministerul Apărării). Întrebările au venit din toate părțile. Timp de 2 ore echipa a vorbit de la politica externă a Ministerului Apărării la situația vecinilor noștri inclusiv la Transnistria, care era o mare problemă la vremea nilor 1990-2000. Am vorbit de înzestrarea armatei de sistemul de comunicații STAR unde ambasadorul SUA avea nelămuriri, am vorbit de industria de apărare pe care aliați o voiau modernizată si redusă etc. Am ieșit transpirat de acolo, dar am primi felicitările ambasadorilor Angliei, SUA și Germania. Unde mai pui ca secretarul de stat Răzvan Ungureanu a fost invitat la o discuție aprofundată cu acești trei ambasadori. Trebuie să recunosc ca atât Plângu cât si Răzvan Ungureanu erau profesioniști ai politicii. Mihai Răzvan Ungureanu este absolvent al Facultății de Istorie-Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1992), iar ulterior și-a aprofundat studiile prin programe postuniversitare la Universitatea Oxford, pregătire academică ce a stat la baza carierei sale în diplomație, informații externe și politică de securitate. Ion Mircea Plângu, fost secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, este inginer aerospațial, absolvent al Facultății de Construcții Aerospațiale din cadrul Institutului Politehnic București, cu specializări în managementul apărării la George C. Marshall European Center for Security Studies și în conducerea civilă a ministerelor apărării, având o experiență solidă în cercetarea aerospațială și în industria de apărare. La vremea ceea cei care conduceau erau selecționați cu mare atenție.

Concluzie:

În NATO, diferența dintre un stat influent și unul care doar asistă la decizii o fac competența și pregătirea. România nu are nevoie doar de investiții strategice, ci și de profesioniști capabili să le înțeleagă, să le negocieze și să le valorifice. Fără această expertiză, vom rămâne beneficiari ai geografiei, nu actori ai propriei securități.

Războaiele nu se câștigă doar cu arme, ci cu logistică

Există o regulă veche a logisticii militare, atribuită generalului american Omar Bradley: ”amatorii discută strategie, profesioniștii discută logistică”. Iar în interiorul logisticii există o ierarhie la fel de brutală: fără muniție nu poți lupta, dar fără combustibil nu poți nici măcar ajunge la luptă. Decizia luată la summitul NATO de la Ankara — extinderea spre est a rețelei de conducte de combustibil a Alianței, un proiect evaluat la aproximativ 28-30 de miliarde de dolari pe două decenii, cea mai mare investiție din istoria organizației — nu este, așadar, un exotism tehnic strecurat printre paragrafele declarației finale. Este, poate, singura decizie a acestui summit care va conta cu adevărat peste zece ani.

Geneza: lecția anului 1944 și spaima anului 1950

Povestea începe, ca multe lucruri în NATO, cu o traumă americană. În vara lui 1944, ofensiva aliată prin Franța s-a oprit nu din cauza Wehrmacht-ului, ci din cauza benzinei: diviziile blindate ale lui Patton consumau mai mult decât puteau transporta camioanele „Red Ball Express" de la plajele Normandiei. Soluția improvizată atunci — conducta PLUTO trasă pe sub Canalul Mânecii și liniile de conducte întinse în grabă în urma frontului — a devenit doctrină. Când, în 1950, izbucnirea războiului din Coreea a convins Occidentul că o invazie sovietică în Europa era o posibilitate reală, planificatorii NATO au știut exact ce le lipsea: nu doar divizii și avioane, ci kilometri de țeavă. Astfel s-a născut, începând cu 1952-1953, NATO Pipeline System (NPS) — în realitate o familie de rețele naționale și multinaționale, finanțate prin programul comun de infrastructură al Alianței. Piesa centrală era și rămâne CEPS, Central Europe Pipeline System: mii de kilometri de conducte îngropate care leagă porturile Atlanticului și ale Mării Nordului — Le Havre, Anvers, Rotterdam — de depozitele și aerodromurile din Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg și Germania de Vest. În jurul lui s-au construit sisteme-satelit: rețeaua nord-europeană din Danemarca și nordul Germaniei, sistemele din Norvegia, Italia, Grecia și Turcia, rețeaua britanică GPSS. Logica era limpede și rămâne valabilă: cisterna rutieră și trenul de combustibil sunt lente, consumă la rândul lor carburant și sunt ținte ideale; conducta îngropată la mai puțin de un metru sub pământ e continuă, rapidă, greu de detectat și greu de distrus. Un detaliu care spune tot: sistemul a fost dimensionat în primul rând pentru aviație, întrucât în timp de război forțele aeriene ar reprezenta până la 85% din consumul total de combustibil militar.

Maturitatea și amnezia: 1960-2020

În deceniile Războiului Rece, sistemul a funcționat ca o poliță de asigurare tăcută. A supraviețuit chiar și retragerii Franței din structura militară integrată în 1966 — conductele de pe teritoriul francez au continuat să pompeze, dovadă că interesul logistic bate orgoliul politic. După 1991, însă, a urmat ceea ce a urmat pentru toată apărarea europeană: amnezia. Rețeaua a fost parțial comercializată — CEPS și-a acoperit costurile de operare pompând kerosen civil către aeroporturile din Frankfurt, Schiphol, Bruxelles și Luxemburg, o reconversie ingenioasă care a ținut sistemul în viață, dar i-a înghețat geografia. Căci aici e paradoxul central: NATO s-a extins cu peste o mie de kilometri spre est în trei valuri succesive, dar conductele sale se termină în vestul Germaniei, acolo unde le-a lăsat Războiul Rece. Frontiera Alianței s-a mutat pe Prut, pe Narva și pe Vistula; logistica ei de combustibil a rămas pe Rin.

Trezirea: Ucraina ca demonstrație

Războiul din Ucraina a transformat această anomalie dintr-o observație de seminar într-o urgență operațională. Trei lecții au fost decisive. Prima: consumul real. Estimările NATO indică faptul că un conflict de mare intensitate ar necesita sute de mii de metri cubi de combustibil pe zi, iar un studiu al Centrului Polonez pentru Studii Estice avertizează că cererea ar depăși capacitatea infrastructurii existente chiar înainte de izbucnirea ostilităților propriu-zise, doar prin deplasarea forțelor, transportul aerian și misiunile de vânătoare. A doua: vulnerabilitatea alternativei. Rusia a lovit sistematic depozitele și trenurile de combustibil ucrainene, iar Ucraina a răspuns devastator asupra rafinăriilor și terminalelor rusești — ambele părți au demonstrat că logistica de suprafață este prima victimă a războiului cu drone și rachete de precizie. A treia: matematica întăririi. Orice plan regional NATO pentru flancul estic presupune deplasarea a sute de mii de militari și a zecilor de mii de vehicule spre est; fiecare brigadă blindată în mișcare e o coloană de consumatori de motorină lungă de kilometri. Fără o coloană vertebrală de alimentare, planurile regionale adoptate la Vilnius și rafinate de atunci rămân hârtie.

Decizia de la Ankara și argumentul celor 28 de miliarde

Pe acest fundal, aliații au ajuns la Ankara la un acord istoric privind extinderea rețelei către estul Europei și Turcia, după ani de dezbateri în care amploarea proiectului i-a făcut pe mulți să ezite; Polonia a forțat includerea acordului în livrabilele summitului, Grecia l-a promovat intens, iar principalii beneficiari vor fi Polonia, țările baltice, România, Bulgaria și Turcia. Finanțarea va fi asigurată în cea mai mare parte de NATO prin bugetul comun de investiții, țările din est acoperind restul. Suma — 28-30 de miliarde de dolari pe douăzeci de ani — pare enormă până când o așezi în context. Înseamnă circa 1,5 miliarde pe an, adică aproximativ un sfert de procent din cele 634 de miliarde de dolari pe care Europa și Canada le vor cheltui pentru apărare doar în 2026. Înseamnă prețul a două-trei escadrile de F-35 — dar F-35 fără kerosen la capătul pistei e cel mai scump obiect decorativ din istorie. Argumentul economic e dublat de unul strategic: conducta îngropată e investiția cu cel mai bun raport cost-reziliență din întreg portofoliul de descurajare, pentru că, spre deosebire de orice platformă de luptă, nu poate fi anulată de o generație tehnologică nouă. Și de unul politic: într-o Alianță măcinată de îndoieli privind angajamentul american, betonul și oțelul îngropate în pământul flancului estic sunt o formă de angajament pe care niciun tweet nu o poate retrage.

Ce înseamnă pentru România

Pentru București, miza e existențială în sensul propriu al logisticii. Baza Mihail Kogălniceanu — în curs de extindere spre statutul de cea mai mare bază NATO din Europa — plus aerodromurile de la Fetești, Câmpia Turzii și Borcea ar fi, în orice scenariu de criză la Marea Neagră, consumatori masivi aflați astăzi la capătul unor lanțuri de aprovizionare improvizate. Racordarea la sistemul NATO, cu posibila integrare a rafinăriei Petromidia — aflată, deloc întâmplător, la câțiva kilometri de Kogălniceanu — și a terminalelor constănțene, ar transforma România dintr-un capăt de linie într-un nod de alimentare al întregului flanc sud-estic, cu ramificații potențiale spre Republica Moldova și Ucraina în scenariile de sprijin. Este exact tipul de proiect în care România ar trebui să investească capital diplomatic și cofinanțare fără ezitare — și e simptomatic pentru cultura noastră strategică faptul că, la conferința de presă de la Ankara, președintele român a ezitat vizibil când a fost întrebat despre el.

Concluzie

De la spaima coreeană a anului 1950 la acordul de la Ankara din 2026, istoria conductelor NATO e istoria Alianței însăși, văzută de la subsol: perioadele în care le-a construit au fost perioadele în care descurajarea era credibilă; perioadele în care le-a uitat au fost cele ale vacanței strategice. Cei 28 de miliarde nu cumpără nicio capabilitate spectaculoasă — nicio paradă nu va defila vreodată cu o stație de pompare. Cumpără, în schimb, singurul lucru care transformă o alianță de 32 de state într-o mașinărie de război funcțională: certitudinea că, în ziua cea mai grea, combustibilul ajunge acolo unde trebuie. Amatorii discută strategie. La Ankara, măcar de data aceasta, profesioniștii au câștigat o rundă.