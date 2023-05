Ciolacu se spală pe mâini ca Pilat din Pont. Nu mai vrea la guvernare şi suspendă negocierile pentru noul guvern

Am prevăzut şi în alte articole că aşa se va întâmpla. PNL s-a trezit din amorţeală, datorită nucleului dur, format din Motreanu, Blaga, Sighiartău, Rareş Bogdan, Ilie Bolojan, Emil Boc şi alţii, şi nu mai acceptă pretenţiile neruşinate ale PSD-Ciolacu în privinţa formării noului guvern. În plus, nucleul dur a ameninţat cu scindarea partidului sau destituirea lui Nicolae Ciucă din fruntea partidului. Până la urmă au înţeles cu toţii că momentul adevărului pentru PNL se joacă în următoarele zile. Se supun în continuare, cu obedienţă, cerinţelor perechii Iohannis-Ciolacu, sau îşi iau soarta în propriile mâini.

Ciolacu şi ai lui au înţeles că este mai bine în opoziţie până la alegeri, criticând guvernarea şi făcând pe sfinţii.

În plus, soarta banilor din PNRR depinde de reducerea cheltuielilor şi a aparatului bugetar, şi nu Ciolacu vrea să fie acela care să taie craca de sub picioarele clientelei politice. Iar fără banii din PNRR nu funcţionează bugetul şi nu poate guverna.

Declaraţia lui Ciolacu:

”E clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor. De aceea, cred că în acest moment, prioritatea tuturor decidenților politici trebuie să fie rezolvarea solicitărilor sindicatelor, dar și restanța majoră privind reforma pensiilor speciale. Până la rezolvarea acestor două priorități, orice negociere privind viitorul cabinet trebuie suspendată. Coaliția are datoria să se reunească în primul rând pentru urgențele românilor, iar programul de guvernare viitor este obligatoriu să prevadă soluțiile sustenabile și un termen clar pentru noua lege a salarizării”.

Ciolacu nu spune ca ministerele Muncii si Finantelor, conduse de ministrii PSD, in sarcina carora cadea rezolvarea problemelor ridicate, n-au reusit ele mai intai sa vina cu solutii.

Ce vor face Iohannis şi PNL?

Acum este momentul adevărului. Se vede că soluţia de guvernare, impusă de Iohannis, nu era viabilă. Guvernul Ciucă n-a făcut nimic să readucă bugetul de stat la echilibru, după ce guvernele Orban şi Cîțu l-au dus în cap. Există şi riscul ca investitorii să nu mai împrumute România, ca în 2010. Ciolacu a înţeles forte bine toate aceste riscuri şi îi lasă pe Iohannis şi PNL să se spele pe cap cu guvernarea.

Ciucă şi PNL au şansa să guverneze în continuare cu şantajul PSD în faţă, inclusiv cu demiterea guvernului Ciucă prin moţiune de cenzură. Sau cu un guvern minoritar, daca PSD decide să-şi retragă şi miniştrii din cabinetul Ciucă.

Ar urma o perioadă extrem de complicată, cu sabia pierderii banilor din PNRR, cu instabilitate politică, şi asta într-un context extern foarte periculos.

Este posibilă o întâlnire luni la Cotroceni, între Iohannis, Ciucă şi Ciolacu. Este puţin probabil să se termine cu o înţelegere între cei trei, pentru că Ciolacu şi PSD ştiu că le este mai bine în opoziţie dacă vor să câştige detaşat alegerile din 2024.

Iohannis şi PNL sunt obligaţi să găsească o altă majoritate parlamentară. Condiţiile puse de Ciolacu, pentru rotativă, rezolvarea problemei pensiilor speciale și a salarizării , nu se pot pot avea soluții în câteva zile.

Ciolacu a găsit scuza perfectă să plece de la guvernare.