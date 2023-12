Ciolacu: „o să facem un buget noaptea, ca hoţii”. Gura păcătosului...

Avem bugetul pe 2024 care va merge în parlament pentru aprobare, unde coaliţia are o majoritate lejeră, nu are nicio temere că nu va trece.

Amânarea de 9 ore a avut drept cauză intervenţia diferitelor segmente bugetare nemulţumite de buget sau de OUG „trenuleţ”, care le rupea din banii pe care sperau să-i ia din bugetul de stat. Cum nu puteau supăra bugetarii în prag de alegeri, PSD şi PNL s-au străduit să-i împace pe toţi. Cu promisiuni, deocamdată.

S-au descoperit zeci de erori în proiectul de buget, au fost luate încă odată la mână toate caietele de buget, pe ordonatori de credite, spune Nicolae Ciucă.

Epopeea măririlor de salarii pentru profesori este de „râsu-plânsu”. Bugetul a prevăzut iniţial o creştere de 8% de la 1 ianuarie pentru profesori, după scandalul de rigoare s-a revenit la 13%, directorii de şcoli nu fuseseră prinşi în buget, nici personalul nedidactic, şi s-a renunţat de tot la articolul care prevedea creşterea de salarii pentru învăţământ. Li s-a promis sindicatelor din învăţământ o OUG specială pentru aceste creşteri, dar nu se ştie dacă OUG poate înlocui legea bugetului de stat aprobată de parlament, şi începând cu ce dată poate intra efectiv în operă. Pentru a da doar un exemplu din multele bâlbe care au circulat ieri în legătură cu bugetul de stat.

Poziţia Consiliului Fiscal

Importantă mi se pare poziţia Consiliului Fiscal (CF) de care guvernul ar trebui să ţină cont, dar nu a ţinut.

CF a primit de la Ministerul de Finanţe, pe 9 decembrie, un prim set de documente privind cele trei proiecte de lege, pentru ca, un nou set de proiecte să fie transmis instituţiei în după-amiaza zilei de 13 decembrie. În aceste condiţii, Consiliul Fiscal precizează că a fost pus în imposibilitatea unei opiniei extinse, astfel încât a decis emiterea unei opinii preliminare.

Aşa de mult contează în ochii guvernului opinia CF, că le-a trimis bugetul de sute de pagini cu o seară înaintea aprobării în guvern!

Iată declaraţia CF:

“Drept consecinţă, examinarea de către CF a primului set de documente conduce la concluzia că este foarte posibil ca deficitul bugetar pe anul 2024 să depăşească semnificativ deficitul pentru 2023, existând riscuri majore cu privire la procesul de consolidare bugetară”.

CF constată şi el din documentele primite de la guvern că deficitul bugetar pe 2023 va fi 6% din PIB, în metodologia europeană ESA. Mult peste aşteptările CE şi promisiunii de 4,4% din PIB făcută în bugetul pe 2023.

Consiliul Fiscal spune ca nu poate lua in considerare în evaluările sale venituri ipotetice având drept sursă creșterea eficientei colectării/reducerea evaziunii fiscale/digitalizarea administrației fiscale.

Ştim însă Recomandarea formulată de CE şi adoptată de Consiliu în data de 18 iunie 2021, conform căreia România trebuie să pună capăt situaţiei de deficit excesiv până cel târziu în 2024, ţintele de deficit ESA stabilite de Consiliu fiind de 4,4% din PIB pentru 2023 şi 2,9% din PIB pentru 2024. Cum nu ştiu cazuri în care CE şi Consiliul să renunţe la deciziile luate deja, aşteptăm reacţia lor la bugetul pe 2024.

CF promite o opinie extinsă asupra bugetului pe 2024 şi asupra Strategiei fiscal bugetare pentru anii 2025-2027.

Reacţia Consiliului Economic şi Social

Consiliul Economic și Social a transmis un aviz negativ pentru bugetul asigurărilor sociale. Celelalte acte, legea bugetului de stat și ordonanța cu măsurile fiscal bugetare vor fi din nou analizate de membri Consiliului, pentru că actele trimise de guvern au fost incomplete şi prea târziu pentru a fi temeinic studiate.

„Prevederea unui termen de intrare în vigoare mai mic de 15 zile, prevăzut de Codul Fiscal ca termen minim de intrare în vigoare pentru ordonanţe de modificare a Codului Fiscal, contravine principiului legalităţii şi riscă să ducă la declararea ca neconstituţională cel puţin a articolului 2 al proiectului de ordonanţă de urgenţă".

Reacţia Confederaţiei Patronale Concordia

„Marii Contribuabili reprezentanți de Concordia vor aviza negativ în Consiliul Social și Economic de astăzi bugetul pe anul 2024 și măsurile fiscal-bugetare. Ar fi iresponsabil să facem altfel”, se arăta într-un comunicat al Confederaţiei.

O parte dintre motivele respingerii:

· Nu a existat niciun fel de consultare și discuție cu nicio industrie, dialogul social este din nou o formă care bifează o cerință legală și nimic mai mult, iar dintr-o primă analiză vedem un optimism excesiv și nejustificat în privința nivelului veniturilor.

· ANAF își propune să colecteze 30 de miliarde în plus anul viitor deși anul acesta este cu 12 miliarde sub ce și-a propus.

· Guvernul se așteaptă la intrări din fonduri europene și PNRR de peste 60 de miliarde de lei deși din cele 55 de miliarde pe care și le-a propus în 2023 va realiza puțin sub 29 de miliarde.

· Cele 12 miliarde în plus pe care Guvernul consideră că le va colecta suplimentar din CASS, după extinderea bazei, sunt și ele cu un semn de întrebare în lipsa unei fundamentări din care să înțelegem cum s-a ajuns la această cifră.

Majorarea subvenției pentru partide apare în proiectul de buget pentru 2024

Suma trecuta in buget pentru finantarea partidelor este de 314 milioane lei, 63 milioane de euro. Desi premierul Ciolacu se lăuda că va reduce aceasta sumă, a majorat-o cu 38%, in comparatie cu anul trecut, cand era 258 milioane lei. Că de, vine un an electoral și partidele au nevoie de bani să-și plăteasca reclamele și orele de emisie la tv-uri în care încearcă să prostească populația, să-i ia voturile. Vor reuși și de data asta?

Analiştii economici spun că guvernul se amăgeşte când consideră că veniturile bugetare vor creşte în 2024 cu 20%, comparativ cu 2023. Aşa s-a procedat şi la alcătuirea bugetului pe 2023, şi de la un deficit preconizat de 4,4% din PIB, încheiem anul cu un deficit de 6% din PIB. La sfârşitul lui 2024 ce deficit vom avea? 7-8% din PIB? Cu ce riscuri de pierdere a banilor europeni şi a capacităţii de a obţine împrumuturi de la investitori?

La venituri sunt trecute în buget:

· Sume primite de la UE în contul plăților făcute: 24,5 mld lei

· Sume primite de la UE din programul 2014-2020: 10,4 mld. lei

· PNRR: 25 mld lei

Se pare că premierul şi miniştrii săi nu au avut capacitatea şi timpul necesar să gândească, pentru că au adoptat bugetul „noaptea, ca hoţii”!

Că de suferit vom suferi noi toţi, cetăţeni şi contribuabili, nu mai contează în ochii guvernului. Pentru politicieni contează acum voturile strânse în 2024, nu viitorul economic şi social al României.