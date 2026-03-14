Cetatea de Scaun Digitală Suveranitate, adaptare și ingineria încrederii în arhitectura europeană de securitate

Participarea la Digital Innovation Summit Bucharest (DISB), organizat de ICI București între 10-12 martie, a reprezentat o experiență transformatoare. Evenimentul mi-a oferit o perspectivă clară asupra viitorului tehnologic, explorând soluții de securitate cibernetică, inteligență artificială și infrastructuri critice.

Interacțiunea cu experții de top și liderii de opinie a facilitat un schimb valoros de bune practici, esențial pentru înțelegerea ecosistemului digital actual. Am descoperit strategii inovatoare de digitalizare care pot eficientiza procesele complexe, consolidându-mi convingerea că inovația este motorul progresului economic. Acest summit a fost platforma ideală pentru relaționare de înalt nivel și pentru identificarea oportunităților de colaborare viitoare. Păcat că a ținut numai 3 zile din cele 365 disponibile.

Dincolo de Zidurile de Piatră

În peisajul geopolitic actual, marcat de revenirea războiului convențional la granițele Europei și de accelerarea fără precedent a ritmului inovației tehnologice, statele membre ale Uniunii Europene și ale NATO se confruntă cu o provocare fundamentală: cum pot reconcilia necesitatea suveranității decizionale cu imperativul vitezei în achizițiile și dezvoltarea capabilităților de apărare?

Așa cum Ștefan cel Mare, Domnitorul Moldovei, observa în urmă cu jumătate de mileniu, că "domnia nu stă în ziduri, ci în puterea de a te proteja cu ajutorul lor", secolul XXI redefinește însăși natura fortificațiilor. Noua "Cetate de Scaun" nu mai este construită din piatră și cherestea, ci din servere, fluxuri de date criptate și arhitecturi instituționale capabile să transforme informația brută în inteligență strategică.

Analizăm, pornind de la viziunea platformei Communication On Defense (COD) dezvoltată de LUNOX[1] în parteneriat cu ICI[2] București, modul în care integrarea principiilor istorice de guvernanță cu tehnologiile digitale de ultimă generație poate răspunde "decalajului structural" dintre viteza inovației și rigiditatea sistemelor tradiționale de achiziții publice.

Diagnosticul Decalajului Structural

Disjuncția dintre ciclurile inovației și mecanismele birocratice

Una dintre observațiile centrale ale viziunii LUNOX-COD este existența unui "decalaj structural" între ritmul alert al inovației tehnologice și viteza, adesea tectonică, a procedurilor de achiziție publică în domeniul apărării.

În timp ce ciclurile de dezvoltare tehnologică se măsoară în luni, iar în domeniul software chiar în săptămâni, ciclurile de achiziție din statele membre ale Uniunii Europene se întind, de regulă, pe ani.

Acest decalaj generează o problemă de securitate națională. Până când o capacitate militară ajunge în dotarea forțelor armate, tehnologia pe care se bazează este deja, parțial, depășită. Mai grav, peisajul amenințărilor s-a transformat radical în intervalul scurs de la definirea cerinței până la livrarea efectivă a soluției.

Paradoxul Suveranității în era dependențelor tehnologice

Statele naționale, în special cele din flancul estic al NATO și UE, se confruntă cu un paradox aparent insolubil: pe de o parte, doresc să-și păstreze suveranitatea decizională și controlul asupra infrastructurilor critice; pe de altă parte, complexitatea tehnologică a sistemelor moderne de apărare face imposibilă autarhia completă.

Niciun stat european, oricât de dezvoltat, nu mai poate produce în mod independent toate componentele unui sistem integrat de apărare modern.

Soluția nu constă, așadar, în izolare tehnologică, ci în ceea ce documentația COD numește "suveranitate integrată" – capacitatea de a participa la lanțurile valorice globale și aliate, păstrând în același timp controlul asupra componentelor critice și asupra datelor care tranzitează sistemele naționale.

Fundamentele filosofice ale arhitecturii COD

Am făcut o călătorie în timp (cu ajutorul AI), întrebând câteva figuri de referință asupra percepției digitalizării: Sun Tzu, Stefan cel Mare, Socrate și mai apoi un tânăr din viitor. Este remarcabil cum timpul nu afectează principiile și constantele naturii umane. Ceea ce se schimbă, sunt formele de manifestare peste veacuri a acelorași principii.

Sun Tzu[3] și Generalul Digital First

Integrarea înțelepciunii lui Sun Tzu în viziunea digitală a platformei LUNOX COD nu este un simplu artificiu retoric, ci o recunoaștere a faptului că principiile războiului sunt eterne, chiar dacă instrumentele se schimbă. "Cine controlează fluxul de informații, controlează câmpul de luptă" - această maximă capătă o acuitate aparte în era războiului hibrid, a dezinformării și a operațiunilor informaționale.

Generalul Digital First propus de Sun Tzu drept Comandant, nu este cel care deține cele mai multe servere, ci cel care posedă "cea mai clară viziune". În termeni practici, aceasta înseamnă capacitatea de a transforma volumul exponențial de date - provenite din senzori, surse deschise, informații clasificate - în inteligență acționabilă, în timp util pentru a influența decizia strategică sau tactică.

Ștefan cel Mare[4] și Circulația Hrisoavelor

Referința lui Ștefan cel Mare și la principiul "să știe stânga ce face dreapta", și nu invers (cum este întipărit în mentalul colectiv), indică o problemă persistentă a administrațiilor publice - lipsa de coordonare inter-instituțională. În lipsa unor fluxuri de informații eficiente între ministere, agenții și structurile de decizie, eforturile individuale rămân fragmentate, iar efectul de ansamblu este mult diminuat.

Platforma LUNOX COD propune o soluție care păstrează principiul medieval al "Hrisoavelor" care se dau între ”Dregătorii”, documentele oficiale purtătoare de autoritate, dar le digitalizează și le securizează conform standardelor secolului XXI. "Sigiliul voievodal" devine criptare end-to-end, iar ”Întărirea” în fața Marelui Dregător devine autentificare multi-factor (MFA).

Întrebarea Socratică: Date sau Înțelepciune?

Socrate[5] ne avertizează asupra pericolului confundării acumulării de informații cu dobândirea înțelepciunii. În contextul platformei COD, această distincție este crucială. Scopul nu este de a crea un depozit gigantic de date - o "bibliotecă moartă" digitală (cum mulți dintre noi avem pe PC-uri sau telefoane) ci de a facilita transformarea informațiilor în cunoaștere acționabilă.

Camerele de cunoaștere ale platformei, care conectează universitățile, centrele de cercetare și institutele, sunt concepute tocmai pentru a servi acestui scop, pentru a permite comunității academice și de cercetare să contribuie la soluționarea problemelor practice ale apărării, fără a fi constrânsă de barierele birocratice obișnuite.

Viziune dinspre viitor

Am întrebat un tânăr din anul 2126, ce părere are despre digitalizare. Răspunsul a fost ușor surprinzător: ”Strămoșii mei furnizau date despre ei înșiși, către niște entități care se numeau Guverne, dar nici unii nici alții nu știau la ce le folosea asta”

LUNOX COD - Arhitectura de încredere sau cele cinci camere legate

Modelul multidimensional al Guvernanței Digitale

Inovația fundamentală a viziunii LUNOX COD constă în propunerea unei arhitecturi organizaționale bazate pe cinci camere distincte, fiecare cu rolul său specific în ecosistemul decizional și operațional:

Camera Valorilor reunește actorii economici - companii de stat, private, din UE și parteneri non-UE, din NATO și parteneri non-NATO. Aici se negociază parteneriatele, se construiesc consorțiile și se alocă resursele.

Camera Legilor asigură cadrul normativ, reunind instituțiile, agențiile, autoritățile locale, guvernul și comisiile parlamentare și mai apoi reprezentanțele diplomatice. Fără predictibilitate regulamentară și comunicare interinstituțională, investițiile în apărare rămân hazardate.

Camera Cunoașterii integrează mediul academic și de cercetare, universități, institute, centre de cercetare, laboratoare, asigurând fundamentul științific al deciziilor și inovația de lungă durată.

Camera Personalităților recunoaște un fapt adesea ignorat: talentul excepțional și înțelepciunea practică nu sunt întotdeauna instituționalizate. Personalitățile active, persoanele cu talent deosebit ("gifted") și "înțelepții" (practicieni cu vastă experiență), foști militari, diplomați, consilierii economici sau atașații militari, au un loc propriu în arhitectura platformei.

Camera Secretelor - mass-media special calificată - recunoaște rolul esențial al comunicării publice și al transparenței, chiar și (sau mai ales) în domeniul securității, unde dezinformarea reprezintă o amenințare majoră.

Consiliul de Guvernanță și Echilibrul Decizional

Pentru a preveni captura oricărei camere de către interesele particulare, platforma propune un Consiliu de Guvernanță care reprezintă în mod echilibrat toate cele cinci perspective. Acest model asigură că deciziile strategice nu sunt luate exclusiv din considerente comerciale, nici exclusiv din considerente birocratice, ci reflectă o înțelegere holistică a provocărilor de securitate.

Dimensiunea Legal-Europeană – articolul 346 TFUE - fundamentul tratatului pentru autonomie strategică

Referința la Articolul 346 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) nu este întâmplătoare. Acest articol reprezintă piatra de temelie legală care permite statelor membre să deroge de la regulile comune ale pieței interne atunci când interesele esențiale de securitate sunt în joc.

Cele două prevederi esențiale - protecția informațiilor sensibile și libertatea de a reglementa producția și comerțul cu armament - oferă statelor membre instrumentul juridic pentru a construi capacități naționale de apărare fără a încălca acquis-ul comunitar.

Limitele și oportunitățile derogării

Înțelegerea corectă a articolului 346 este esențială pentru orice strategie națională în domeniul apărării. Derogarea nu înseamnă suspendarea tuturor regulilor, ci posibilitatea de a aplica un set diferit de reguli, adaptate specificității domeniului securității. Platforma LUNOX COD, prin arhitectura sa, oferă un cadru în care această derogare poate fi exercitată transparent, eficient și în conformitate atât cu litera, cât și cu spiritul tratatelor europene.

Viteza ca activ strategic. De la produse la soluții

Unul dintre cele mai profunde elemente ale viziunii COD este tranziția de la paradigma "produselor" la cea a "soluțiilor integrate". În lumea tradițională a achizițiilor de apărare, statele cumpărau platforme - tancuri, avioane, nave - pe care le operau timp de decenii. În lumea contemporană, caracteristica definitorie nu mai este platforma în sine, ci capacitatea acesteia de a fi actualizată, integrată în rețea și adaptată la amenințări emergente.

Această tranziție necesită o schimbare fundamentală de mentalitate: de la posesie la acces, de la proprietate la parteneriat, de la achiziție statică la evoluție dinamică.

Grupurile de Lucru și Consorțiile Ad-hoc

Modelul operațional propus de COD - grupuri de lucru tematice, consorții ad-hoc, fluxuri de informații relevante - răspunde nevoii de flexibilitate. În loc să aștepte finalizarea unor proceduri birocratice care durează ani, actorii relevanți pot fi mobilizați rapid în jurul unor provocări specifice: sisteme UxV (unmanned vehicles), C4ISR (command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance), materiale avansate, cercetări, parteneriate, logistică.

Spre o nouă Cetate de Scaun

În anul 2026, când "timpul este cel mai prețios activ strategic", propunerea platformei COD reprezintă mai mult decât o soluție tehnică. Este o viziune asupra modului în care statele democratice își pot păstra relevanța și eficacitatea într-un mediu de securitate din ce în ce mai complex și mai dinamic.

Adevărata "Cetate de Scaun digitală" nu este construită doar din hardware securizat și software criptat, ci din încredere – încredere între instituții, între sectorul public și cel privat, între mediul academic și cel operațional, între generații. Așa cum spunea Sun Tzu, "cine se adaptează mai repede decât adversarul, va supraviețui". În era digitală, adaptarea nu mai este o opțiune, ci o condiție a supraviețuirii.

Provocarea pentru decidenții politici, pentru industria de apărare și pentru comunitatea academică este de a transforma această viziune în realitate operațională, păstrând în același timp valorile fundamentale ale democrației: transparența acolo unde este posibilă, controlul democratic acolo unde este necesar și eficacitatea acolo unde este vitală.

COD nu este doar o platformă – este o declarație de intenție: că statele europene pot și trebuie să răspundă provocărilor secolului XXI cu instrumentele secolului XXI, păstrând în același timp înțelepciunea acumulată de-a lungul secolelor de istorie. Este, în cele din urmă dovada istoriei, că "domnia nu stă în ziduri, ci în puterea de a te proteja cu ajutorul lor".

