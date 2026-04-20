Cedează Taiwanul? Beijingul și Kuomintangul reiau dialogul după un deceniu. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol publicat de China Media Group, difuzat prin intermediul platformei CCTV News, care reflectă perspectiva oficială a Beijingului asupra reluării dialogului la nivel înalt între Partidul Comunist Chinez și Kuomintang, în contextul vizitei recente a unei delegații taiwaneze pe continent.

Foto: Xi Jinping, secretarul general al Partidului Comunist Chinez, și Zheng Liwen, președinta Kuomintangului, în cadrul întâlnirii oficiale desfășurate la Beijing, Sursa: aici

Potrivit surselor oficiale chineze, această vizită, prima de acest nivel din ultimul deceniu, este prezentată drept un pas important în direcția reluării schimburilor și consolidării dezvoltării pașnice a relațiilor dintre cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan.

În același timp, o parte a mass-mediei occidentale interpretează aceste evoluții într-o cheie mai rezervată, evidențiind atât dimensiunea simbolică a reluării dialogului, cât și implicațiile strategice într-un context regional marcat de tensiuni persistente. Astfel, inițiativele Beijingului sunt văzute nu doar ca semnale de deschidere, ci și ca instrumente de influență politică și economică asupra Taiwanului, în paralel cu menținerea presiunii strategice asupra insulei.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a materialului menționat mai sus:

Observații privind relațiile dintre cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan. China continentală transmite „semnale pozitive pentru pace” pentru a impulsiona dezvoltarea relațiilor bilaterale

Foto: Zheng Liwen, președinta Kuomintangului, Sursa: aici

Președinta Kuomintangului (Partidul Naționalist Chinez), Zheng Liwen, a condus o delegație a partidului într-o vizită pe continent, în perioada 7–12 aprilie. Xi Jinping, secretarul general al Partidului Comunist Chinez, s-a întâlnit cu Zheng Liwen și a susținut un discurs important, oferind orientări pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide și dintre cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan.

În ajunul plecării delegației din Beijing, la data de 12 aprilie, Oficiul pentru Afaceri Taiwan al Comitetului Central al PCC a publicat, cu autorizare oficială, un set de zece măsuri de politică menite să promoveze schimburile și cooperarea între cele două părți, cu scopul de a impulsiona dezvoltarea pașnică a relațiilor și de a consolida legăturile și bunăstarea compatrioților de pe ambele maluri.

Ce tip de deschidere și bunăvoință reflectă aceste „semnale pozitive pentru pace” transmise de China continentală? Ce mesaje sunt transmise prin reluarea dialogului la nivel înalt între cele două partide, în contextul revenirii președintei Kuomintangului pe continent, în fruntea unei delegații, după un interval de 10 ani?

După întâlnirea de succes dintre liderii celor două partide, Kuomintang și Partidul Comunist Chinez, la Beijing, partea continentală a anunțat un pachet amplu de zece noi măsuri de politică menite să promoveze schimburile și cooperarea între cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan.

Conținutul acestora include, pe de o parte, inițiative de consolidare a dialogului și interacțiunii dintre cele două partide, precum explorarea instituirii unui mecanism de comunicare permanentă între Kuomintang și Partidul Comunist Chinez, precum și crearea unei platforme instituționalizate pentru schimburi bilaterale între tinerii celor două partide.

Pe de altă parte, ele cuprind inițiative concrete destinate eliminării barierelor în calea interacțiunilor dintre cele două maluri și stimulării economiei și bunăstării populației din Taiwan, precum: promovarea reluării complete a zborurilor directe de pasageri între cele două părți, facilitarea accesului pe piața continentală pentru produsele agricole și pescărești din Taiwan care îndeplinesc standardele de inspecție și carantină, precum și reluarea programelor-pilot pentru călătoriile individuale ale rezidenților din Shanghai și din provincia Fujian către Taiwan (insula principală).

Foto:Vicepreședintele Kuomintangului, Zhang Ronggong, Sursa: aici

Vicepreședintele Kuomintangului, Zhang Ronggong, a declarat, într-un interviu acordat presei la Beijing, că cele zece noi măsuri anunțate de China continentală se concentrează asupra schimburilor și cooperării între cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan, în special asupra îmbunătățirii bunăstării populației. Kuomintangul își exprimă aprecierea față de aceste inițiative și speranța că toate părțile relevante din Taiwan vor contribui la implementarea lor, fără a exista obstacole, în beneficiul populației taiwaneze.

Zhang Ronggong a subliniat în mod special faptul că există așteptări ridicate în rândul populației pentru extinderea numărului de rute aeriene directe între cele două părți, salutând anunțul măsurilor corespunzătoare de către partea continentală. De asemenea, creșterea numărului de turiști din China continentală care vizitează Taiwanul este privită cu optimism, fiind de natură să aducă beneficii semnificative sectorului turistic.

Cele zece noi măsuri contribuie la consolidarea legăturilor și bunăstării compatrioților

Cele zece noi măsuri de politică vizează în mod direct principalele „blocaje” și „puncte sensibile” care afectează schimburile dintre cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan, răspunzând prompt opiniei dominante din Taiwan, care susține pacea, dezvoltarea, schimburile și cooperarea. Totodată, acestea reflectă în mod evident preocuparea și atenția manifestate de partea continentală față de compatrioții taiwanezi.

În contextul unei situații complexe și sensibile în Strâmtoarea Taiwan, partea continentală afirmă că acționează în spiritul unei abordări centrate pe cetățean și al conceptului „cele două maluri sunt o singură familie”, promovând în mod constant schimburile, interacțiunea și integrarea dintre cele două părți, și menținând inițiativa și controlul asupra direcției de dezvoltare a relațiilor bilaterale.

Foto: Tang Hua, Directorul Institutului pentru Studiul Relațiilor dintre cele Două Maluri ale Strâmtorii Taiwan din cadrul Institutului de Studii despre Taiwan al Universității Xiamen, Sursa: aici

Directorul Institutului pentru Studiul Relațiilor dintre cele Două Maluri ale Strâmtorii Taiwan din cadrul Institutului de Studii despre Taiwan al Universității Xiamen, Tang Hua, a declarat, într-un interviu acordat publicației „Observații privind relațiile dintre cele două maluri”, că nucleul consensului rezultat în urma reluării dialogului la nivel înalt între liderii celor două partide – Kuomintang și Partidul Comunist Chinez – după un interval de 10 ani este unul foarte clar.

Potrivit acestuia, compatrioții de pe ambele maluri aparțin aceleiași națiuni chineze și trebuie să susțină „Consensul din 1992” și să se opună „independenței Taiwanului”, iar pe această bază să aprofundeze schimburile și cooperarea în diverse domenii, contribuind împreună la obiectivul „marii renașteri naționale”.

Tang Hua a subliniat că această evoluție nu reprezintă doar o declarație politică, ci și o orientare strategică. Ea clarifică fundamentele identitare, trasează limitele de bază și consolidează direcția de dezvoltare, transmițând un semnal clar atât celor de pe ambele maluri ale Strâmtorii, cât și comunității internaționale: tendința istorică este ireversibilă, iar apropierea și interacțiunea tot mai intensă dintre cele două părți reprezintă un curs de evoluție care nu poate fi oprit.

Zheng Liwen: „Atâta vreme cât acest lucru contribuie la pacea dintre cele două maluri, sunt dispusă să fac tot ce îmi stă în putință”

După un interval de 10 ani, președinta Kuomintangului a revenit pe continent în fruntea unei delegații, exprimând speranța ca această vizită să aducă un nou început favorabil în relațiile dintre cele două maluri.

Pe parcursul vizitei, Zheng Liwen a reiterat în repetate rânduri, în diferite contexte, două concepte-cheie: „pacea” și „schimburile”. De asemenea, aceasta a lansat un apel către liderii politici din Taiwan să nu uite obiectivele inițiale și să acorde prioritate bunăstării populației, avertizând că interesele de partid sau personale nu ar trebui să afecteze rolul și responsabilitățile pe care aceștia le au, fiind necesară adoptarea unor decizii corecte.

Președinta Kuomintangului, Zheng Liwen, a declarat la Beijing că aprofundarea înțelegerii reciproce, extinderea bunăvoinței și consolidarea încrederii mutuale reprezintă elemente esențiale pentru asigurarea unei dezvoltări pașnice și stabile a relațiilor dintre cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan. Aceasta a declarat: „Atâta vreme cât servește păcii dintre cele două maluri, sunt dispus(ă) să fac tot ceea ce îmi stă în putință. Popoarele de pe ambele maluri ale Strâmtorii Taiwan pot avea încredere că, atâta vreme cât punctul nostru de plecare este unul bun și corect, dezvoltarea pașnică a relațiilor dintre cele două maluri este, fără îndoială, plină de perspective optimiste și de evoluții pozitive.”

Vizitarea mai multor regiuni, pentru a resimți dinamismul economic și farmecul urban al Chinei continentale

Analizând itinerarul de șase zile al delegației conduse de Zheng Liwen pe continent, se observă că, la Nanjing, delegația a adus un omagiu personalităților istorice și a reflectat asupra trecutului, în timp ce la Shanghai și Beijing accentul a fost pus pe realitățile prezentului, dar și pe perspectivele de viitor.

De la experiența livrărilor cu drone, primind „din cer”un ceai cu perle, până la vizitarea modelului de prezentare al aeronavei C929, produsă pe plan intern, unde au putut observa interiorul cabinei, membrii delegației Kuomintangului au avut ocazia să constate direct dinamismul și nivelul de dezvoltare al industriei manufacturiere din China continentală.

Pe parcursul vizitei, membrii delegației au remarcat o atmosferă marcată de apropiere și afinitate, dar și dinamismul economic și atractivitatea orașelor moderne din China continentală, percepute în mod direct.

Foto: Profesorul chinez You Zixiang, Sursa: aici

You Zixiang, profesor invitat la Universitatea Shih Hsin din Taiwan, a declarat într-un interviu acordat publicației „Observații privind relațiile dintre cele două maluri” că numeroși cetățeni din Taiwan consideră că, în timp ce autoritățile Partidului Democrat Progresist promovează constant o retorică de tip „opoziție față de China” și practici de stigmatizare politică („etichetare ca fiind pro-China”), rezultatul este o creștere a insecurității în Strâmtoarea Taiwan și limitarea oportunităților de dezvoltare.

You Zixiang a subliniat că există numeroase oportunități de cooperare reciproc avantajoasă între cele două maluri. „Pe de o parte se află războiul, pe de altă parte pacea; pe de o parte dialogul, pe de altă parte o spirală nesfârșită de autoerodare internă și confruntare. Alegerea direcției de urmat este, în acest context, cât se poate de clară.

Foto: Zhu Weidong, directorul Institutului de Studii despre Taiwan din cadrul Academiei Chineze de Științe Sociale, Sursa: aici

Directorul Institutului de Studii despre Taiwan din cadrul Academiei Chineze de Științe Sociale, Zhu Weidong, a declarat, într-un interviu acordat publicației „Observații privind relațiile dintre cele două maluri”, că, în urmă cu 21 de ani, în timpul primei vizite pe continent a lui Lien Chan, considerată o „vizită de deschidere”, a fost formulată ideea potrivit căreia „alegerea drumului determină perspectivele viitorului, iar Taiwanul poate avea o direcție viabilă doar dacă urmează calea corectă”. Potrivit lui Zhu Weidong, această afirmație își păstrează și astăzi relevanța.

De asemenea, el a subliniat că vizita lui Zheng Liwen contribuie la o mai bună și mai obiectivă înțelegere, la nivelul societății taiwaneze, a evoluțiilor din China continentală, precum și a poziției și atitudinii acesteia în promovarea relațiilor dintre cele două maluri. Totodată, aceasta permite evidențierea disponibilității și a deschiderii părții continentale, contribuind la depășirea limitărilor informaționale și oferind societății taiwaneze o perspectivă mai largă asupra realităților din China și din lume, facilitând astfel o mai bună definire a propriei poziționări, a oportunităților și a direcțiilor de viitor.

Calea amplă a păcii, schimburilor și cooperării devine tot mai deschisă

Vizita lui Zheng Liwen confirmă încă o dată că, prin respect reciproc, consolidarea schimburilor și aprofundarea integrării, chinezii de pe ambele maluri au capacitatea și înțelepciunea de a gestiona în mod adecvat problema Taiwanului.

Este evident că încheierea acestei vizite nu reprezintă un punct final, ci un nou început pentru instituționalizarea dialogului între Kuomintang și Partidul Comunist Chinez. În baza menținerii „Consensului din 1992” și a opoziției față de „independența Taiwanului”, promovarea pragmatică a relațiilor dintre cele două maluri va conduce, în timp, la diminuarea diferențelor politice, iar perspectiva unei cooperări pașnice, extinse și sustenabile va continua să se consolideze.

Paula Toma este Director executiv al Centrului de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița”.