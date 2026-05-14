Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
Ce vrea Putin? Mobilizare sau negocieri de pace?

Cum s-a schimbat războiul Rusiei împotriva Ucrainei? Ar putea chiar să se încheie în această toamnă? DW a vorbit cu militari și experți despre probabilitatea unui nou armistițiu.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin
Războiul SUA și al Israelului împotriva Iranului continuă să distragă atenția de la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Kievul stă cu teama că va primi mai puține arme americane, în timp ce se pregătește să reziste încă ani de zile. Între timp, Moscova profită de creșterea globală a prețurilor la petrol și gaze. Iată, deci, una dintre fețele realității în primăvara anului 2026.

O alta este blocajul de facto de pe front, în condițiile în care nicio parte beligerantă nu poate înregistra în prezent câștiguri teritoriale importante. Ucraina, însă, atacă tot mai des, adânc în interiorul Rusiei, instalații ale infrastructurii de transport al petrolului, de exemplu la Tuapse, la Marea Neagră. Kremlinul se vede obligat să întrerupă temporar internetul mobil în Rusia, iar popularitatea președintelui Vladimir Putin continuă să scadă.

Ce înseamnă toate acestea? Încotro se îndreaptă războiul în al cincilea an de la începutul invaziei pe scară largă? Experții occidentali și militarii cu care DW a discutat la sfârșitul lunii aprilie, în marja Forumului de Securitate de la Kiev, cred că suntem aproape de un sfârșit al războiului, în special datorită alegerilor intermediare din SUA.

Va ordona Putin o nouă mobilizare?

Având în vedere situația de pe front în Ucraina, experții internaționali speculează de săptămâni întregi că Putin ar putea anunța o nouă mobilizare, la fel cum a făcut și în toamna anului 2022. Nici militarii ucraineni nu exclud această posibilitate.

Evelyn Farkas de la Institutul McCain al Universității de Stat din Arizona nu crede însă într-o mobilizare generală în Rusia. Farkas, care a ocupat o funcție de conducere în Pentagon pe vremea lui Barack Obama, vede mai degrabă problemele economiei ruse, care, în opinia ei, îl vor împiedica pe liderul de la Kremlin să ia o astfel de decizie.

Devine Ucraina mai independentă de armele occidentale?

În pofida tensiunilor din Golful Persic, Kurt Volker consideră că Ucraina se află în avantaj. Fostul trimis special al SUA pentru Ucraina apreciază că poziția acesteia este astăzi mai puternică decât înainte. În opinia sa, Kievul și-a redus semnificativ dependența de armele occidentale și își acoperă necesarul "în proporție de 60 până la 70 la sută" prin producție proprie. Ucraina poate așadar continua lupta chiar și în situația în care Statele Unite își vor opri livrările de armament prin intermediul europenilor.

Acum mai puțin de un an, Volodimir Zelenski se temea, în timpul unei vizite în SUA, că Ucraina ar putea pierde războiul dacă sprijinul american ar înceta. Potrivit lui Volker, acest scenariu nu mai este valabil. Totodată, el observă că Washingtonul nu mai poate garanta până la sfârșitul anului livrarea în același volum a unor rachete importante pentru sistemul de apărare antiaeriană Patriot. Fostul reprezentant permanent al SUA la NATO pune acest lucru pe seama "priorităților" lui Trump, respectiv războiul împotriva Iranului.

Farkas: Zelenski va rezista presiunii lui Trump

Recent, președintele ucrainean declara că se așteaptă ca până în toamnă să fie supus unei presiuni tot mai mari din partea administrației Trump. Trump ar dori ca Ucraina să accepte condițiile Rusiei pentru un armistițiu, în special retragerea trupelor ucrainene din partea Donbasului controlată de Kiev. Evelyn Farkas este convinsă că Ucraina ar putea rezista cu succes acestei presiuni.

Directoarea Institutului McCain se așteaptă ca actuala criză iraniană să fie rezolvată până în vară, Strâmtoarea Ormuz să fie din nou liberă, iar SUA, așa cum a anunțat Trump, să urmărească apoi o "schimbare de regim" în Cuba. Chiar și în acest scenariu, ea nu se așteaptă însă la o presiune sporită asupra Kievului. În schimb, această evoluție ar putea slăbi și mai mult Rusia, ca aliat istoric al Havanei, subliniază ea.

Negocieri reale abia după alegerile intermediare din SUA

Atât Farkas, cât și Volker sunt siguri că alegerile intermediare pentru Congresul SUA din noiembrie ar putea deveni un punct de cotitură, dacă poziția lui Trump și a Partidului Republican va fi slăbită. "Acest lucru va fi suficient pentru a exercita presiune asupra guvernului SUA, astfel încât să își continue sprijinul pentru Ucraina și NATO", spune Farkas.

Războiul este "greu" de încheiat pe câmpul de luptă, spune amiralul Giuseppe Cavo Dragone. Potrivit președintelui Comitetului Militar al NATO, armata Rusiei rămâne "puternică", în ciuda pierderilor în creștere. Totuși, situația economică ar putea fi unul dintre motivele care ar putea determina Moscova să accepte un acord de pace.

"Nu cred că Rusia va fi vreodată de acord cu un tratat de pace cu Ucraina. Cred însă că, la un moment dat, Moscova ar putea accepta un armistițiu, iar acest moment aș spune că este aproape", afirmă Kurt Volker, fostul trimis special al lui Trump pentru Ucraina. El spune că negocierile pentru încheierea războiului au fost până acum o "farsă". Însă schimbările din Rusia și pierderile de război ar putea forța Kremlinul să oprească ostilitățile. "Ceea ce contează este realitatea. Situația din Rusia s-a deteriorat considerabil și continuă să se înrăutățească", consideră Kurt Volker. Timpul joacă împotriva lui Putin, spune el.

Experții au păreri divergente în privința momentului în care ar putea apărea un punct de cotitură. Volker nu exclude ca acest lucru să se întâmple chiar în acest an. El estimează probabilitatea la "peste 50 la sută". Farkas, în schimb, crede că anul 2027 va fi cel în care "ucrainenii vor ieși învingători".

Roman Goncharenko - DW

