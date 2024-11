Cazul Georgescu trebuie urmat de o resetare a scenei politice româneşti

Fenomenul Georgescu, o lovitură de baros pentru societatea şi politica românească. Cum este posibil ca două milioane de români să se lase păcăliţi, manipulaţi, de un individ care nu e cu minţile acasă?

Câtă putere au reţelele de socializare, în cazul acesta TikTok? Unde au fost serviciile de informaţii şi reglementările reţelelor de socializare? Cum de au acceptat campania pentru un om fără înregistrarea conturilor de campanie? De unde au venit banii cu care au fost plătiţi influencerii şi aplicaţiile care-l proslăveau pe Georgescu? Ministerul de Finanţe şi ANAF au monitorizat fluxurile de bani legate de cazul Georgescu?

Cum se explică fenomenul Georgescu

Sunt multe întrebările care nu-şi pot găsi răspuns în câteva zile. Grav este faptul că nu putem şti dacă fenomenul Georgescu nu se va repeta pe 1 decembrie şi pe 8 decembrie.

Dincolo de manipulările reţelelor de socializare trebuie să acceptăm şi respingerea actualei clase politice, care a ştiut să dea din gură, să mărească veniturile unei părţi din populaţie, cea bugetară, fără să înţeleagă că inflaţia le va înghiţi bruma de venituri obţinută. Din surse venite din imprumuturi. N-au înţeles nici blocarea fondurilor europene, au mizat aiurea pe creşterea veniturilor la buget, care nu s-a produs.

Populaţia nemulţumită de actuala clasă politică a votat „schimbarea”. Pe care a identificat-o în Călin Georgescu. Câtă lipsă de informare, analfabetism funcţional, preluarea informaţiilor dintr-o singură sursă, în acest caz TikTok, reprezintă explicaţiile acestei lovituri de trăsnet împotriva intereselor reale ale României?

În ultimele două zile, reţelele sociale şi presa au explodat cu devoalarea adevăratului Călin Georgescu, un personaj pro-rus, anti UE şi anti NATO, cu simpatii legionare şi antisemit, cu pretenţii de Mesia, cu declaraţii care demonstrează o minte „deranjată” grav. Întrebarea este, s-a micşorat numărul celor care l-au votat, sau a crescut pe măsura prezenţei teribile în toate mediile de informare? Cu cât a crescut, până la 3-4 milioane?

Răspunsul îl vom afla pe 1 decembrie, şi apoi pe 8 decembrie. Pe 1 decembrie, la alegerile parlamentare, scorul ce va fi obţinut de propriul partid, POT (Partidul Oamenilor Tineri), înfiinţat de apropiaţii săi, de AUR şi SOS ne va da o indicaţie despre ce au înţeles alegătorii din „fenomenul” Georgescu. Dacă cele trei partide vor obţine împreună un scor de peste 30-35%, ne putem aştepta ca Georgescu să câştige preşedinţia României în turul al doilea.

Cu ce consecinţe pentru România, le-am văzut în analizele comentatorilor independenţi: emigrarea în masă a tinerilor noştri, oprirea totală a fondurilor europene, plecarea investitorilor străini din România, îngheţarea împrumuturilor externe şi România va deveni o ţară nefinantabila, fără bani de pensii şi salarii. Ca în 2010.

Speranţa ar fi ca toţi românii cu mintea întreagă, cei care înţeleg ce ne aşteaptă, să se prezinte la vot pe 1 şi 8 decembrie, pentru a bloca curentul „suveranist” condus de oameni precum Georgescu, Simion, Șoșoacă.

Tinerii înţeleg primii aceste riscuri. Au ieşit în stradă la Bucureşti şi în multe alte oraşe importante din ţară şi au strigat: „Tinerii vă cer în cor, nu votați un dictator”, „Iubirea de țară nu e legionară”, „Uniți sub tricolor, nu sub dictator! „Viitorul e la Vest, noi nu vrem să fim ca-n Est”!

Ce propune Ilie Bolojan, posibil premier în noua guvernare

Reducerea numărului de parlamentari, conform referendumului, la 300.

”De asemenea, este nevoie să reducem cheltuielile cu demnitarii, în sensul în care să avem mai puţini demnitari, mai puţini miniştri, secretari de stat, şefi de agenţii, cu toate structurile adiţionale”.

Ilie Bolojan a mai anunţat că PNL propune reducerea subvenţiei partidelor politice.

”Sinecurile pe care le avem trebuie eliminate. Niciun om care este pe un post de conducere nu mai trebuie să ocupe acest post decât dacă este competent şi face ceva pentru banii pe care îi primeşte”.

”E nevoie să reducem numărul de ministere, numărul de instituţii deconcentrate. Cred că la Ministerul Agriculturii sunt foarte multe instituţii. Specialiştii rămân, structurile piramidale, ineficiente, trebuie reduse”.

Bolojan vorbeşte despre reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului, pe care mulţi cetăţeni o cer şi o aşteaptă de 30 de ani. Cu Lasconi preşedinte şi Bolojan premier e posibil să punem în aplicare acest program.

Cetăţenii trebuie să înţeleagă că, sub conducerea lui Bolojan, PNL a devenit un partid frecventabil, care împreună cu USR, Forţa Dreptei, PMP şi alte forţe politice de dreapta pot asigura o majoritate parlamentară care să pornească reformele necesare situaţiei fiscal-bugetare dramatice în care se află statul român acum.

Dacă după alegerile parlamentare nu se conturează o astfel de majoritate, Bolojan nu acceptă funcţia de prim ministru. Ce va urma atunci, Dumnezeu cu mila!

Aceasta este democraţia. Majoritatea cetăţenilor decid la vot, iar de plătit plătim cu toţii!

Ideal ar fi ca prezenţa la vot la următoarele două rânduri de alegeri să fie mare sau foarte mare. Măcar să avem certitudinea că majoritatea cetăţenilor ne-a decis soarta următorilor ani. Nu cei 3,5 milioane care s-au lăsat aburiți de propaganda Georgescu, AUR, SOS.

Răspunsul PSD, prin Victoria Stoiciu

Ca de obicei, PSD are păreri opuse, exprimate acum de Victoria Stoiciu, consilier şi om de încredere al lui Marcel Ciolacu.

Iată ce spune Victoria Stoiciu:

„PNL şi Bolojan şi-au prezentat programul de guvernare. El poate fi rezumat în două cuvinte, chiar dacă nu au fost rostite ca atare – stat minimal. Comasăm, desfiinţăm instituţii, tăiem servicii pe care instituţii din comunităţile locale mai mici le oferă, dereglementam.

PNL şi USR sunt nişte relicve ale gândirii economice al cărui corolar este inevitabil austeritatea. Sunt întârziaţi într-o gândire economică care cândva a fost în vogă, dar pe care şi principalii ei partizani au dezavuat-o între timp. În România, momentul său de trista glorie a fost pe vremea Convenţiei Democratice şi ale cuplului Boc-Basescu.

Efectele sunt previzibile. Planul Bolojan ne va pune pe o spirală a dezastrului şi austerităţii.”

Victoria Stoiciu nu înţelege nici ea „bilanţul” guvernării PSD-Ciolacu:

1.Deficit bugetar 8% din PIB;

2.Datoria externă 53% din PIB;

3.Inflaţia a înghiţi creşterile veniturilor populaţiei;

4.Blocarea fondurilor europene;

5.Riscul să „îngheţe” investiţiile străine şi România să rămân nefinanțabilă, ca în 2010;

6.România Educată nu a produs niciun efect pozitiv în Educaţie;

7.Sănătatea nu are infrastructură şi cadre medicale suficiente. Cine are bani se duce la privat. Cei care nu au bani mor cu zile.

8. Explozia populismului a dus la apariţia curentelor „suveraniste”, Georgescu, Simion, Șoșoacă.

Dacă parlamentul va fi ocupat de aceşti extremisiti, iar Georgescu va deveni preşedintele României, să ne spună dna Stoiciu la ce să ne aşteptăm.

Mai e ceva ce dna Stoiciu nu intelege. De unde luăm banii ca sa mulțumim toată societatea? De la investiții, din imprumuturi, de unde?

În concluzie

Votul de duminică ne va arăta unde ne aflăm. Curentul „suveranist” şi de schimbare negativă, care l-a dus pe Georgescu la 2,1 milioane voturi va fi în scădere, sau dimpotrivă se va accentua.

Majoritatea decide, dar de plătit, plătim cu toţii.

Important este ca o majoritate cât mai calificată să participe la vot, să avem certitudinea că drumul pe care porneşte România este în adevăr decizia poporului. Nu doar a celor care se lasă manipulaţi de TikTok.