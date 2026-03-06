search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Carmen”, veche producție a lui Calixto Bieito, din nou la Opera de Stat din Viena

0
0
Publicat:

Într-adevăr, are 27 de ani, a fost itinerantă prin toată lumea, iar marea scenă de pe Ring a adoptat-o în miezul pandemiei din 2021. După prezentări dese, în 21 februarie 2026 a reluat-o în actuala stagiune, pentru nu mai puțin de nouă spectacole, ultimul dedicat tinerilor sub 27 de ani, evidențiind importanța pe care managementul teatrului, directorul dr. Bogdan Roščić, o acordă montării.

Victoria Karkacheva. Foto credit © Wiener Staatsoper / Michael Poehn
Victoria Karkacheva. Foto credit © Wiener Staatsoper / Michael Poehn

Față de reputația regizorului spaniol (acum în vârstă de aproape 63 de ani), câștigată solid controversat prin cartea de vizită de exponent drastic al conceptului de Regietheater, acea orientare adesea discutabilă dată mizanscenelor lirice, producția operei „Carmen” de Bizet poate fi considerată de o modernitate deja clasică, dacă acceptați termenul, chiar muzeală pentru veacul nostru. Calixto Bieito a creat-o gândind să radicalizeze montările tradiționale și germenii noului se disting aici, grație colaborării regizorului cu Alfons Flores (decor), Mercè Paloma (costume), Alberto Rodríguez Vega (lumini).

        Este clar o montare minimalistă, primul act este decorat doar de un catarg pentru drapelul național spaniol și o cabimă telefonică în care Carmen termină o convorbire, adresându-i interlocutorului necunoscut doar recitativul „Quand je vous aimerai?” și ce urmează înaintea Habanerei. Iată o idee.

Manufactura sevillană de țigări ne rămâne în închipuire. Ca și taverna lui Lillas Pastia din actul secund care devine o parcare a unui Mercedes model '60 - '70 din secolul trecut, ce sosește claxonând în draci. Iată că am stabilit și perioada translării acțiunii. Actul al treilea nu se desfășoară în sălbăticia munților Spaniei, ci la granița hispano-marocană deci undeva prin Gibraltar, într-un cimitir de alte Mercedes-uri (trei la număr ce sosesc scârțâind din toate articulațiile), străjuit pe fundal de un profil de taur din placaj, singurul simbol ce aduce un element de subiect. Acesta se prăbușește cu zgomot, stârnind praf între ultimele acte, câțiva mașiniști de scenă îl evacuează și platoul rămâne absolut gol pentru secvențele finale.

Să nu uit, hangiul Lillas Pastia (actorul Frédéric Machto), om în alb cu borsalină albă, este mai tot timpul prezent în scenă, deschizând chiar primul act, înainte de Preludiu și rostind o zicere proprie cu multe subtexte, dacă doriți, profetice „L'amour c'est comme la mort!” („Dragostea este ca moartea!”). Cam așa a imaginat Calixto Bieito la 36 de ani opera „Carmen” de Bizet pe libretul semnat de Meilhac și Halévy după Mérimée, șocând și la data creației.

        Meritul său se distinge însă în două direcții. Mai întâi prin profilurile caracterologice ale personajelor, lăsate nemodificate (totul era posibil!) și prin marea scenă de ansamblu dinaintea corridei din ultimul act, absolut fabuloasă ca atmosferă, agitație, vivacitate, coloristică de costume (care anulează sumbrul, ternul de până atunci), mișcări frenetice, fluturări de brațe, totul pe muzica antrenantă a lui Bizet. Corul pregătit de Thomas Lang, Corul de copii și Orchestra Operei de Stat din Viena, dirijor Yves Abel, precum și figuranții teatrului au fost artizanii acestui moment de excepție, ultra-ritmat, entuziasmant, care pe merit a primit aplauze la scenă deschisă. Memorabilă secvență, care a derutat puțin și intrarea imediată a lui Escamillo „Si tu m'aimes, Carmen...”, ușor decalată dar rezolvată prompt de dirijorul Yves Abel.

Evgeny Solodovnikov, Victoria Karkacheva, Piotr Beczała, Foto credit©Wiener Staatsoper/Michael Poehn
Evgeny Solodovnikov, Victoria Karkacheva, Piotr Beczała, Foto credit©Wiener Staatsoper/Michael Poehn

        În rolul titular a evoluat mezzosoprana Victoria Karkacheva, posesoare a unui glas cu armonice bogate în registrul superior, cu cânt nuanțat, seducător în intenții și subtilități (Habanera). Nu are mare amploare vocală pe tot ambitusul, ultima strofă din Seguidilla a fost întrucâtva insonoră, ca și prima din Chanson bohème, delicată expresiv și cu un Sol diez înalt foarte intens în ultima. Dansul pe capota mașinii a împlinit atmosfera. Abil i s-a strecurat în suflet lui Don José (Piotr Beczała) prin „Là bas, là bas dans la montagne...” insinuant rostit în duet. În dificila, ca expresie, arie „a cărților” din actul al III-lea, Carmen-Karkacheva a fost cotropită de sentimente negre și efectul a impresionat. Pentru duetul final, artista a împlinit cu convingere, vocal și actorial, profeția lui Lillas Pastia, José adresând direct publicului ultima replică „Vous pouvez m'arrêter... C'est moi qui l'ai tuée!... Ah! Carmen!... Ma Carmen adorée!”. Răscolitor.

Piotr Beczała, Victoria Karkacheva. Foto credit © Wiener Staatsoper / Michael Poehn
Piotr Beczała, Victoria Karkacheva. Foto credit © Wiener Staatsoper / Michael Poehn

        Piotr Beczała, 60 de ani la sfârșitul lui 2026, nu și-a arătat vârsta. Își păstrează aproape pe de-a-ntregul prospețimea de glas, culoarea lirică, puritatea și limpezimea sonoră, frazarea prelungă, pătrunderea în sală, strălucirea, incisivitatea. Joacă reținut, dar captivează. Aria „La fleur” (actul secund) a emanat lirism implorator („sa douce odeur”), o fierbinte declarație de iubire încărcată pasional.

Piotr Beczała. Foto credit © Wiener Staatsoper / Michael Poehn
Piotr Beczała. Foto credit © Wiener Staatsoper / Michael Poehn

Un singur comentariu. Penultima frază („Et j'étais une chose à toi...”) dinspre finalul ariei, gamă ascendentă încheiată cu Si bemol acut este notată de Bizet în pianissimo. Și rallentando. Dificil. Spre rezolvare facilă și respectare stilistică, pentru comoditate s-ar putea recurge la două alternative. Fie executarea întregii fraze în mezzavoce, ceea ce presupune capabilități tehnice avansate, fie preluarea ei în piena voce, cu Si bemol de forță, filat apoi, ceea ce presupune aceeași bună pregătire tehnică. Ambele s-au practicat în istoria cântului. Beczała a ales emisia în falsetto pe ambele măsuri, manieră proprie barocului, nu romantismului.

Anna Bondarenko. Foto credit © Wiener Staatsoper / Michael Poehn
Anna Bondarenko. Foto credit © Wiener Staatsoper / Michael Poehn

Cerând scuze pentru digresiune, o amintesc acum pe interpreta rolului Micaëla, soprana Anna Bondarenko, artistă cu voce lirică „plină”, potrivită pentru a contura o eroină emancipată, cum poate a dorit și Bieito, cântăreață cu derulare fluentă a desenului melodic și discurs dăruit în duetul cu José (primul act), virtuți confirmate în aria „Je dis que rien ne m'epouvante” (actul al treilea) printr-un expozeu trist, un frumos legato și un Si bemol culminant de aleasă factură ce a continuat ruga într-o încheiere smerită.

Alexey Markov. Foto credit © Wiener Staatsoper / Michael Poehn
Alexey Markov. Foto credit © Wiener Staatsoper / Michael Poehn

Escamillo a fost baritonul Alexey Markov, cu aplomb în cunoscuta arie „Votre toast”, acute solide (actul secund), replici variat adresate în scena confruntării cu Don José (actul al III-lea) și cu căldură expresivă în scurta scenă cu Carmen din final.

În celelalte roluri au cântat Ileana Tonca (Frasquita, unul din multele personaje interpretate de soprana româncă, ce face merituos parte de peste 25 de ani din ansambliul Operei de Stat), Isabel Signoret (Mercédès), Evgeny Solodovnikov (Zuniga, scorțos în vocalizare), Stefan Astakhov (Moralès cu timbru plăcut), Carlos Osuna (Remendado), Clemens Unterreiner (Dancaïre).

Evgeny Solodovnikov, Victoria Karkacheva. Foto credit © Wiener Staatsoper / Michael Poehn
Evgeny Solodovnikov, Victoria Karkacheva. Foto credit © Wiener Staatsoper / Michael Poehn

S-a remarcat de la primul acord pregătirea dirijorului Yves Abel în teritoriul stilisticii franceze. A debutat dinamic și viguros în Preludiul operei, cu tema toreadorului gentil expusă de violine, iar cea a lui Don José în plin tragism. Atmosfera andaluză sufocantă a respirat lasciv, dansurile au avut ritm iar spiritul corridei, cum notam, a cucerit. Instrumentiștii din fosă și-au demonstrat calitățile supreme prin culoare, transparență, forță și coerență. Individualitățile au fermecat și mă gândesc acum numai la flautul poetic din Introducerea la actul al III-lea. Unul din secretele valorii Operei de Stat se ascunde și în calitatea orchestranților, în fapt faimoșii filarmoniști vienezi.

Opinii

Mai multe de la Costin Popa

Cu fast la Ateneul Român, Ediția III a Galei Premiilor MUSICRIT
Opinii
Restituiri discografice cu soprana Georgeta Stoleriu și pianistul Viniciu Moroianu
Opinii
„Windows” cu tenorul Marius Vlad Budoiu (II)
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
stirileprotv.ro
image
MAE a tăiat sunetul la transmisiunea conferinței de presă de astăzi, când a ajuns la întrebările presei. Ulterior, a tăiat imaginea și a oprit emisia. Ieri, ministra de Externe Oana Țoiu a fugit din conferința de presă
gandul.ro
image
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
mediafax.ro
image
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran
observatornews.ro
image
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
cancan.ro
image
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Elena Udrea, destăinuiri dureroase din închisoare! 'Eva aproape că a făcut puşcărie odată cu mine, a fost de...
playtech.ro
image
ANAF, captură de 6 kilograme de aur la o casă de amanet. Reacția-surpriză a patronului: „Acele obiecte vor ajunge înapoi la noi”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața în Bârlad, după ce un tren a dat peste el. Victima a fost resuscitată timp de 30 de minute
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta, întoarsă în România cu un avion comercial. Daciana Sârbu a confirmat: Vă mulțumesc din suflet tuturor
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta a ajuns în România. Prin ce mijloace a a reușit fiica de 17 ani a lui Ponta să ajungă în țară
actualitate.net
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud (© Arhivele Naționale ale României)
Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal