Bursa Iolanda Mărculescu 2023

Instituită acum nu mai puțin de 28 de ani de soprana și profesoara Georgeta Stoleriu la Universitatea Națională de Muzică din București, bursa Iolanda Mărculescu a rămas o premieră absolută, menținută cu regularitate anuală. Premieră, întrucât s-a întâmplat pentru întâia oară ca o personalitate de înaltă altitudine artistică și pedagogică să ofere din fonduri personale o bursă destinată începutului carierei unui student sau al unei studente de la o altă clasă de canto decât cea proprie, un stipendiu acordat în memoria sopranei Iolanda Mărculescu (București 1923 - Mequon, Milwaukee, Wisconsin 1992), fostă profesoară a Georgetei Stoleriu. Un gest de rară generozitate, menit să perpetueze în mintea tuturor numele unui eminent dascăl, al unei excepționale soprane.





Am descris de mai multe ori, similitudinile de tehnică vocală asiguratoare și de stil interpretativ ce au reprezentat numitorul comun care le-a conectat pe cele două artiste în teritorii de cea mai mare diversitate, de la literatura vocal-simfonică la lieduri ce aparţin unor secole de muzică. La acestea, Iolanda Mărculescu a adăugat memorabile roluri de operă precum Susanna, Zerlina, Despina („Nunta lui Figaro”, „Don Giovanni”, „Così fan tutte” de Mozart), Gilda, Nannetta („Rigoletto”, „Falstaff” de Verdi), Lakmé (Delibes), Rosina („Bărbierul din Sevilla” de Rossini) etc. Patru ani de studiu ai Georgetei Stoleriu sub îndrumarea Iolandei Mărculescu au fost suficienți să genereze un filon educațional care se perpetuează și astăzi prin inocularea în spiritul tinerilor discipoli a bazelor de cultură stilistică, a purității de glas, siguranței, tehnicii performante inteligent aplicate și câte altele, menite să dezvolte cariere importante.

Alături de Bursa Iolanda Mărculescu, în ultimii 19 ani, soprana Felicia Filip, actualmente manager al Operei Comice pentru Copii, fostă studentă a Georgetei Stoleriu, a urmat exemplul profesoarei sale acordând tot din fonduri proprii o bursă echivalentă.

În 2023, festivitatea a avut loc ca și în anii anteriori, în Sala George Enescu a Universității Naționale de Muzică. Ca de obicei, serata a debutat cu un scurt recital al laureaților din 2022. Soprana Daria Lupu a interpretat arii de Gluck („Alcesta”), Puccini („Turandot” – actul III), liedurile „Ghicitoare” de Jora și „Nachtigall” de Brahms, iar baritonul Andrei Cocîrlea arii din „Maria di Rohan” de Donizetti, „Thais” de Massenet, liedurile „Eu te-am iubit” de Diamandi Gheciu și „Romance” de Debussy, acompaniamentul revenind pianistelor Inna Oncescu și Ioana Cojuharov. Sunt voci a căror șlefuire va continua, sunt sigur, cu rezultate dintre cele mai remarcabile.

Serata a inclus și o secvență colocvială moderată de realizatoarea Radio muzicolog dr. Luminița Arvunescu, președintele Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali (MUSICRIT), alături de prof. univ. Georgeta Stoleriu, prof. univ. dr. Verona Maier, prorector al Universității Naționale de Muzică, prof. univ. dr. Viniciu Moroianu și de semnatarul acestor rânduri, prilejuită de aniversarea Georgetei Stoleriu care a coincis chiar cu ziua acordării burselor, 19 ianuarie.

În afara omagierii, a cuvintelor de prețuire adresate sărbătoritei de invitații de pe scenă, cărora li s-a adăugat din sală soprana Felicia Filip, cei doi universitari – pianiști au subliniat calda colaborare cu Georgeta Stoleriu în multiple recitaluri sau înregistrări media pe parcursul multor decenii. Subiectul s-a extins și prin marcarea importanței pe care tinerii studenți la pian trebuie să o acorde colaborării cu colegii lor, cântăreți. Am întărit și reciproca, adică însemnătatea pe care viitorii artiști lirici trebuie să o arate conlucrării, cooperării cu acompaniatorii lor, nu de puține ori valoroși preparatori, atunci când profesorii de canto nu mai sunt disponibili, după absolvire.

Multiplului Laudatio i-a răspuns în cuvinte emoționante Georgeta Stoleriu.

A urmat momentul mult așteptat al decernării burselor. Drept câștigători au fost desemnați baritonul Andrei Marinache, anul IV, clasa Claudia Codreanu (Bursa Iolanda Mărculescu), soprana Iuliana Ioana, anul IV, clasa Georgeta Stoleriu (bursa acordată de Felicia Filip) și, surpriză, soprana Elena Badea, masterand anul II sub îndrumarea Georgetei Stoleriu, care a primit o bursă acordată de o persoană „mare melomană” ce a dorit să rămână anonimă, așa cum s-a spus. Noua bursă a fost o pildă de noblețe și bine ar fi ca în anii următori exemplul să fie urmat, sporind dovezile de apreciere pentru marele rezervor de talente pe care îl ascund clasele de canto bucureștene.

Evenimentul aniversar s-a încheiat în aplauze și cu tradiționalul „Mulți Ani trăiască!” cântat de întreaga asistență, dominată de vocile celor zece studenți actuali ai Georgetei Stoleriu.