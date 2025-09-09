Bulgaria, furnizor de arme pentru Ucraina

La începutul invaziei totale rusești, aprovizionarea cu obuze de artilerie conforme standardelor sovietice din Bulgaria a salvat Ucraina. Între timp, Sofia își adaptează industria de armament la muniție de tip NATO.

Cea mai importantă garanție de securitate este înarmarea masivă a țării: Ucraina trebuier să devină un ”arici de oțel”, care să fie ”indigerabil pentru viitorii invadatori precum Rusia”, spune de luni bune președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

A făcut-o și la summitul ”Coaliției de Voință” desfășurat săptămâna trecută de la Paris. Cercul celor peste 30 de țări, coordonat de Franța și Marea Britanie, s-a înțeles asupra unui plan de sprijin pentru Ucraina, inclusiv în privința staționării de trupe terestre occidentale, dacă un armistițiu cu Rusia va exista cândva.

Dar cum ar putea deveni Ucraina, de fapt, acel ”arici de oțel” invocat? Un rol central pentru înarmarea Ucrainei îl joacă fabricile de muniție din Bulgaria. Acestea s-au specializat încă din perioada sovietică în producerea de arme de calibru mic sau ușoare și de muniție de toate calibrele, a explicat expertul militar bulgar Todor Tagarev, într-un interviu pentru DW.

Investiții masive în fabrici moderne

La începutul marii invazii a lui Putin în Ucraina, Bulgaria a putut livra rapid Kievului tehnică de război din epoca sovietică, cu care armata fostei republici sovietice se putea descurca imediat.

Mult timp, Sofia a păstrat secretul acestor livrări, de teama vreunui sabotaj rusesc. De cele mai multe ori, tehnica și muniția erau livrate mai întâi în Polonia, adesea prin aeroportul Rzeszów, aflat în sud-estul țării aproape de granița cu Ucraina și protejat de sistemele NATO Patriot.

Expertul militar bulgar Tagarev a coordonat el însuși, în calitate de ministru al Apărării, din iunie 2023 până în aprilie 2024, unul dintre cele mai ample pachete de ajutor cu arme sovietice vechi pentru Ucraina, sub cea mai strictă confidențialitate.





Dar acele vremuri au trecut, spune Tagarev. Bulgaria ar trebui să producă de acum o parte considerabilă din cele două milioane de obuze de artilerie pe care Uniunea Europeană și aliații s-au angajat să le asigure Ucrainei, iar guvernul vorbește deschis despre asta. Plățile pentru livrări vor fi făcute de acum înainte de UE. ”Așadar, Bulgaria aduce o contribuție importantă în această privință, care poate fi extinsă și mai mult”, spune Tagarev.

Un miliard de euro: joint-venture cu Rheinmetall, livrări prin România

La sfârșitul lunii august, concernul german de armament Rheinmetall a anunțat că va construi în Bulgaria o nouă fabrică de muniție, în valoare de un miliard de euro. Proiectul va fi finanțat parțial din credite UE și urmează să fie realizat împreună cu compania bulgară de stat din industria de armament VMZ-Sopot. Acolo vor fi produse pulberi de tragere și obuze de artilerie conform standardului NATO, de 155 milimetri. Directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger, anunțase deja în februarie, într-un interviu pentru DW, la Conferința de Securitate de la München, alte investiții în Europa.

Înlocuirea producției de muniție de standard sovietic pentru Ucraina este o schimbare decisivă în industria de armament bulgară, spune expertul în securitate Velizar Șalamanov, într-o discuție cu DW. ”Astfel, deschidem o nouă piață. Și cred că investiția Rheinmetall este o recunoaștere a posibilităților și a calității companiilor noastre producătoare de muniție”, este de părere Șalamanov, de la organizația non-guvernamentală proeuropeană Clubul Atlantic.

Specialistul bulgar se așteaptă ca și livrările de muniție către Ucraina să devină mai simple în viitor: ”În special cu participarea logisticii Rheinmetall, ar putea fi mult mai ușor să transportăm direct prin România. Și, de ce nu, chiar prin partea vestică a Mării Negre, care este, cel puțin în apele noastre teritoriale, securizată”.





Investiții europene și în Ucraina?

În efortul Kievului de a deveni ”ariciul de oțel”, micile întreprinderi de armament din Ucraina speră și ele la bani de la Bruxelles. ”În anul 2025, capacitatea industriei ucrainene de apărare este estimată la 30 până la 35 de miliarde de dolari, dar statul poate atribui cel mult jumătate din această sumă în comenzi”, spune Ihor Fedirko, principalul lobbyist al Asociației producătorilor de arme din Ucraina, într-un interviu pentru DW. Asociația reprezintă 800 de companii private de armament, ”toate aflate în căutare de investitori”, spune Fedirko. Finanțatorii europeni ar avea o mare varietate de opțiuni pentru cooperări.





Omul de afaceri ar fi ”foarte recunoscător pentru o extindere a programelor de finanțare existente și pentru posibilități suplimentare de achiziție a armelor ucrainene pe plan intern”, cu bani europeni. ”Aceasta ar reduce considerabil costurile logistice, iar muniția ar ajunge astfel și mai rapid la soldații de pe front”.

Totuși, lui Fedirko îi este clar că posibilii investitori occidentali ”au nevoie de mecanisme sigure pentru asigurarea riscurilor militare”. Adică: atât timp cât apărarea antiaeriană a Ucrainei nu poate proteja în mod durabil și întreprinderile mai mici din țară împotriva atacurilor aeriene rusești, investițiile europene se duc mai degrabă către companiile de armament din afara Ucrainei, precum cele din Bulgaria.





Fostul ministru Tagarev: ”Războiul va continua”

Prognoza este însă că lucrurile vor evolua ca acum pentru încă mult timp. ”Nu văd un sfârșit al războiului în viitorul apropiat”, estimează fostul ministru bulgar al Apărării Tagarev, pentru DW. ”Nu există nici măcar premise pentru un armistițiu, cu atât mai puțin pentru o soluție de pace”, afirmă fostul demnitar.

Chiar și după întâlnirile lui Trump și Putin, după summitul cu europenii de la Washington, după planurile de la Paris ale susținătorilor Ucrainei, de săptămâna trecută.

”Războiul va continua. Putin nu și-a redus ambițiile de a controla Ucraina teritorial și politic”, constată Tagarev. Iar cei atacați nu vor ceda: ”Ucraina va continua să reziste”, spune Tagarev, ”cu sprijin din Europa și, chiar dacă pe viitor într-o măsură mai mică, din partea SUA”.

Frank Hofmann - DW