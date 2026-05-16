BSDA 2026: România a fost pentru o săptămână centru global al industriei de apărare





O scurtă privirea asupra expoziției de tehnica militară aflată sub patronajul președintelui Dan. Președintele a vizitat expoziția însoțit de fiul său, Antim, și de ministrul Apărării, Radu Miruță, și de șeful Statului Major, inspectând noile tehnologii militare pe care România urmează să le achiziționeze prin programul SAFE. A fost cea mai mare ediție din istoria Black Sea Defense, Aerospace and Security- BSDA 2026 — Date-cheie Black Sea Defense, Aerospace and Security:

O expoziție-record într-un moment geopolitic de răscruce. Timp de trei zile, platforma industrială Romaero din nordul Bucureștiului s-a transformat în cea mai importantă arenă a industriei de apărare din Europa Centrală și de Est. Cea de-a X-a ediție a expoziției Black Sea Defense, Aerospace and Security — BSDA 2026 — a depășit orice record anterior: 550 de companii expozante din 36 de țări, peste 350 de oficiali de nivel înalt și un număr estimat de 30.000 de vizitatori în cele trei zile ale evenimentului. Contextul în care s-a desfășurat ediția aniversară nu putea fi mai semnificativ. Cu câteva zile înainte, România găzduise Summitul B9 — reuniunea liderilor de pe Flancul Estic al NATO — iar războiul din Ucraina continuă să redefinească prioritățile de securitate ale întregii regiuni. Într-o Europă în care bugetele de apărare cresc în ritm alert, BSDA 2026 a funcționat ca un barometru al noii realități strategice: cererea pentru sisteme militare moderne este la cel mai înalt nivel din ultimele decenii. BSDA 2026 a devenit termometrul industriei globale de apărare pentru Europa de Est — iar temperatura este ridicată. Lansată în 2007, expoziția bienală a evoluat de la un eveniment regional modest la o platformă de referință globală. Dacă la primele ediții participarea se rezuma la câteva zeci de companii, în 2026 prezența celor mai mari producători mondiali de armament confirmă că România nu mai este percepută ca o piață periferică, ci ca un actor strategic al flancului estic NATO și ca o țintă prioritară pentru contracte de înzestrare militară de miliarde de euro.

BSDA 2026: Războiul viitorului se mută în aer. Dronele și AI-ul au dominat expoziția de armament de la București

La BSDA 2026, cea mai importantă expoziție de apărare și securitate din Europa de Est, senzația dominantă nu mai este dată de tancuri sau de avioanele grele de luptă. La Romaero, unde sunt prezente 550 de companii din 36 de țări, adevărații „actori principali” sunt dronele, inteligența artificială și războiul electronic. Expoziția transmite un mesaj strategic clar: războiul modern nu mai este definit doar de puterea de foc clasică, ci de capacitatea de a detecta primul, de a bruia primul și de a lovi rapid, cu cost minim.

Turcia și Coreea de Sud intră în ofensivă industrială

Cele mai active și agresive prezențe comerciale sunt cele ale Turciei și Coreei de Sud, state care încearcă să câștige teren pe piața europeană a apărării. Coreenii au venit cu standuri impresionante prin companii precum Hanwha Aerospace, Hyundai Rotem și Kia Corporation, mizând pe două argumente esențiale: livrare rapidă și transfer industrial către România. Hanwha își consolidează deja poziția după contractul pentru obuzierele K9 și vehiculele K10 destinate armatei române, contract care include și producție locală. Construcția centrului industrial Hanwha din Dâmbovița a început deja în acest an. Hyundai a atras atenția prin demonstrații cu roboți de luptă și sisteme autonome, semnalând direcția în care se îndreaptă războiul terestru al următorului deceniu. Turcia a venit la București cu o ofensivă la fel de puternică. Otokar a expus vehiculul Cobra II ATBTU-VB, prezentat explicit drept „Made in Romania”, după ce unul dintre modelele expuse a fost asamblat la Mediaș, unde Ankara intenționează să dezvolte o linie locală de producție. În paralel, Baykar a adus celebrul ecosistem Bayraktar, devenit simbol al războiului din Ucraina și unul dintre cele mai eficiente instrumente de război asimetric din ultimii ani.

Occidentul tradițional rămâne puternic, dar mai puțin spectaculos

Marile companii occidentale — Rheinmetall, Leonardo, Thales sau Lockheed Martin — rămân actori centrali ai industriei globale de apărare, însă impresia generală de la BSDA este că Ankara și Seul au intrat într-o ofensivă comercială și industrială extrem de agresivă. Totuși, punctul central al expoziției rămâne prezența unui F-35 Lightning II adus de Lockheed Martin într-o versiune de expoziție. Avionul de generația a cincea reprezintă simbolul suprem al războiului occidental modern: stealth, integrare digitală și dominare informațională.

Ucraina exportă lecțiile frontului

Una dintre cele mai interesante prezențe este cea ucraineană. Kievul nu mai vine doar ca beneficiar de armament occidental, ci ca exportator de experiență de război. Companiile ucrainene prezintă sisteme modulare de drone lansate din containere mobile, capabile să transporte și să opereze simultan 25 de drone FPV sau kamikaze. Sistemele permit lansarea rapidă, recuperarea și redeplasarea dronelor în alte zone de operații. Este poate cea mai clară demonstrație a modului în care războiul din Ucraina a schimbat paradigma militară globală: arme ieftine, mobile, conectate prin AI și operate în rețea pot produce efecte disproporționate asupra unor sisteme clasice extrem de scumpe.

Nokia intră pe frontul războiului electronic

O apariție surprinzătoare este Nokia. Compania finlandeză nu vine cu telefoane, ci cu sisteme compacte de comunicații tactice, ghidare și bruiaj electronic. Unele dispozitive sunt suficient de mici pentru a fi purtate de un singur soldat și permit comunicare securizată, coordonarea dronelor și bruiaj electronic pe raze de până la 2 kilometri. Variantele montate pe vehicule extind raza de operare la 10 kilometri și transformă practic unitățile militare în noduri digitale autonome de luptă.

România caută reintegrarea industrială

BSDA 2026 nu este doar o expoziție de arme, ci și o demonstrație a revenirii industriei românești în lanțurile europene de apărare. ALRO Slatina participă cu soluții industriale pentru sectorul militar, iar Uzina Mecanică Sadu este pregătită să intre în producția de muniție prin programul european SAFE. Semnalul strategic este important: România încearcă să treacă de la statutul de simplu cumpărător de armament la cel de platformă regională de producție și integrare industrială.

Concluzie: era dronelor ieftine schimbă războiul

BSDA 2026 arată limpede că războiul viitorului nu va mai fi dominat exclusiv de platforme gigantice și costisitoare, ci de combinația dintre senzori, inteligență artificială, drone autonome și război electronic. Dronele FPV, munițiile loitering, sistemele anti-UAV și bruiajul electronic sunt noile arme ale câmpului de luptă modern. Tancurile și avioanele rămân simboluri ale puterii militare, însă adevărata competiție strategică se mută rapid în spațiul invizibil al datelor, comunicațiilor și automatizării.

În centrul fotografiei este Darryl Nirenberg Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în RomâniaCine a participat: de la Lockheed Martin la Fabrica de Arme Cugir

Tabloul expozanților de la BSDA 2026 reflectă fidel noua geografie a industriei globale de apărare. Statele Unite ale Americii au constituit cea mai semnificativă prezență națională, cu nu mai puțin de 50 de companii — un semnal clar al implicării americane în consolidarea flancului estic al NATO și al interesului comercial față de programele masive de reînarmare ale României. Germania a urmat cu 37 de producători, Coreea de Sud cu 27 — o prezență remarcabilă, explicată prin contractele deja semnate pentru obuzierele K9 —, iar Turcia și Franța au trimis câte 21 de companii fiecare. Această geografie a expozanților reflectă traseele actuale ale fluxurilor de armament spre România, dar și competiția tot mai acerbă dintre marii producători pentru piețele în expansiune ale statelor NATO. Printre marile nume prezente la expoziție s-au numărat Lockheed Martin, producătorul avionului F-35 — a cărui achiziție de către România rămâne un subiect de dezbatere politică —, RTX/Raytheon, furnizorul sistemelor antiaeriene Patriot deja intrate în dotarea Armatei Române, Hanwha Aerospace, compania sud-coreeană care livrează obuzierele K9, și Leonardo, producătorul aeronavelor C-27J Spartan utilizate de Forțele Aeriene Române. Au mai fost prezenți Rafael Advanced Defense Systems (Spyder), ASFAT din Turcia și Otokar, producătorul blindatelor Cobra. Pe partea românească, industria națională de apărare a fost reprezentată atât prin companiile din portofoliul Ministerului Economiei — ROMARM, Romaero, IAR Brașov, Avioane Craiova, Fabrica de Arme Cugir, Arsenal Reșița, Șantierul Naval Mangalia și altele —, cât și prin firme private cu aplicații duale, semn că sectorul privat autohton încearcă să profite de oportunitățile generate de creșterea cheltuielilor de apărare.

Cine a vizitat: șefi de state, generali și publicul larg

Structura vizitatorilor a reflectat cele trei registre simultane în care a funcționat BSDA 2026: diplomatic, militar și comercial. Primele două zile au fost rezervate exclusiv oficialilor, delegațiilor militare și reprezentanților mediului de afaceri. Abia în a treia zi — vineri, 15 mai — porțile expoziției exterioare s-au deschis și pentru publicul larg. Deschiderea oficială a miercurii a adus la Romaero Băneasa două vizite de marcă: președintele Republicii Cehe, Petr Pavel, și președintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini, au parcurs expoziția imediat după participarea la Summitul B9 de la Palatul Cotroceni. Prezența lor simultană a subliniat legătura organică dintre evenimentele politice și cel industrial: securitatea nu se discută doar la masa negocierilor diplomatice, ci și pe standurile producătorilor de tancuri și sisteme de rachete. Prima zi a înregistrat, conform organizatorilor, peste 11.000 de vizitatori, inclusiv delegații oficiale din peste 30 de state și reprezentanți ai principalelor companii din industria globală de apărare. Programul oficial al celorlalte două zile a inclus vizite și întâlniri la nivel politic, militar și diplomatic, alături de delegații conduse de șefi ai Statelor Majore, comandanți ai categoriilor de forțe și reprezentanți guvernamentali din state NATO și partenere. Vineri, 15 mai, Președintele României, Nicușor Dan — sub al cărui patronaj s-a desfășurat întreaga ediție —, a vizitat expoziția însoțit de fiul său, Antim. Gestul a fost perceput ca unul simbolic: un mesaj că apărarea nu este un subiect tehnic rezervat specialiștilor, ci o preocupare națională care poate fi explicată chiar și generațiilor viitoare.

Tehnica militară expusă: de la Patriot la drone navale

Zona de expoziție statică exterioară a găzduit unele dintre cele mai spectaculoase echipamente militare aflate în dotarea sau în curs de achiziție de către Armata României. Forțele Terestre au expus transportoare de trupe PIRANHA V, mașini de luptă ale infanteriei 84M echipate cu rachete Spike, complexul antiaerian Gepard, drone BAYRAKTAR și autoturisme tactice VAMTAC — echipamente care acoperă o gamă largă de misiuni, de la transportul trupelor la supraveghere aeriană. Forțele Aeriene au pus în centrul atenției un sistem PATRIOT și o aeronavă F-16 Fighting Falcon, în timp ce pe cerul Bucureștiului au survolat atât F-16-uri, cât și avioane Eurofighter Typhoon. Academia Navală a prezentat proiectul ASMINES — o dronă navală de suprafață —, iar centrele de cercetare au expus sisteme de monitorizare a agenților chimici cu platforme fără pilot și roboți pentru decontaminare. O noutate absolută a ediției a constituit-o prezența Clubului Sportiv al Armatei Steaua București cu un pavilion propriu, dedicat istoriei clubului. Printre piesele expuse s-au numărat trofeul UEFA Champions League câștigat în 1986 și medaliile olimpice de aur ale sportivilor emblematici ai CSA Steaua — o modalitate de a umaniza instituția militară și de a o face mai accesibilă publicului nespecializat.

Contextul strategic: de ce contează BSDA 2026?

Ediția aniversară a BSDA nu poate fi înțeleasă în afara contextului geopolitic în care se desfășoară. România cheltuiește în prezent 2,5% din PIB pentru apărare — peste pragul de 2% impus de NATO — și are în derulare sau în negociere programe de înzestrare de zeci de miliarde de euro: submarine, corvete, avioane de luptă, sisteme terestre, apărare antiaeriană. Fiecare dintre aceste programe are câte un stand sau câte un lobby la BSDA. Războiul din Ucraina a schimbat radical percepțiile. Dacă înainte de 2022 achizițiile militare se derulau în ritm lent, cu dezbateri îndelungate privind costurile și prioritățile, acum urgența este factorul dominant. Producătorii prezenți la BSDA știu că se adresează unui client cu bani alocați, cu voință politică și cu o nevoie reală. Semnificativă în acest sens este prezența, pentru prima dată, a unor producători din Ucraina, care expun tehnologii validate în condiții reale de luptă.

Presedintele Nicușor Dan în vizta la sandurile expoziție împreuna cu fiul și cu șeful Statului Major al Apărării generalul Gheorghiță Vlad

Industria românească de apărare: oportunitate istorică sau risc ratat?

Dincolo de spectacolul echipamentelor străine, BSDA 2026 ridică o întrebare fundamentală pentru economia românească: în ce măsură România reușește să fie nu doar cumpărătoare, ci și producătoare în marele joc al reînarmării europene? Răspunsul este nuanțat. Pe de-o parte, companiile tradiționale din industria de apărare — ROMARM, IAR Brașov, Aerostar, Fabrica de Arme Cugir — sunt prezente și active. Pe de altă parte, decalajul tehnologic față de marii producători occidentali rămâne semnificativ. România produce muniție, piese de schimb, componente și sisteme de complexitate medie, dar nu se află încă în poziția de a oferi sisteme de armament complete competitive pe piețele externe. Există totuși semnale pozitive. Creșterea participării companiilor private cu aplicații duale — firme din IT, electronică, robotică, care încep să exploreze piața apărării — sugerează că ecosistemul industrial se diversifică. Offset-urile și acordurile de co-producție incluse în marile contracte de înzestrare pot funcționa ca vector de transfer tehnologic, dacă sunt negociate inteligent. Firmele românești au semnat memorandumuri de înțelegere cu firme străine. Ce exemple avem? Iată câteva exemple recente și relevante de memorandumuri de înțelegere (MoU) semnate între firme românești și companii străine, în special în domeniul apărării:

1. ROMAERO – WB Electronics (Polonia) | BSDA 2026 Oficialii BSDA au anunțat semnarea unui memorandum de înțelegere între ROMAERO și WB Electronics. Documentul descrie un parteneriat industrial prin care ROMAERO va fabrica și asambla sistemele de muniții Warmate Loitering ale WB pentru utilizatorul din România, dar și ca sursă de capacitate pentru diferite piețe europene.

2. România (MApN) – Republica Coreea | BSDA 2026 Oficialii Ministerului Apărării Naționale din România și ai Ministerului Apărării Naționale din Coreea au semnat un memorandum de înțelegere privind servicii mutuale de asigurare guvernamentală a calității, în cadrul Black Sea Defense and Aerospace 2026.

3. Automecanica Moreni – Elbit Systems (Israel) Elbit Systems, o companie din Israel, a semnat un memorandum cu Automecanica Moreni, prin care cele două companii au ajuns la o înțelegere pentru producerea în România a obuzierelor mobile ATMOS.

4. Carfil (Romarm) – Periscope Aviation (SUA) În cadrul expoziției Black Sea Defence & Aerospace de la București, compania Carfil, aflată în subordinea Romarm, s-a asociat cu firma americană Periscope Aviation, într-unul dintre cele mai importante contracte militare din punct de vedere strategic.

5. Orbotix Industries – AFT, BraveX și GIA Defense (firme românești) Orbotix, o companie de tehnologie pentru apărare care dezvoltă sisteme de drone autonome bazate pe inteligență artificială, a semnat memorandumuri de înțelegere cu trei companii românești din industria de apărare — AFT (Autonomous Flight Technologies), BraveX și GIA Defense — creând un lanț de producție cu ciclu complet.

6. Companii românești – companii indiene În cadrul unei vizite a ministrului Industriei din India în România, a avut loc semnarea unor memorandumuri de înțelegere și interacțiuni de tip matchmaking, pentru a explora posibilitatea unor joint-venture-uri și parteneriate tehnologice între companii indiene și românești.

7. STARC4SYS, un furnizor român de soluții avansate de apărare și securitate, a anunțat astăzi semnarea unui acord strategic de colaborare cu CACI International Inc. (NYSE: CACI), o companie americană de top specializată în soluții de apărare, informații și tehnologia informației. Acordul susține intenția comună a celor două companii de a concura pentru viitoarele oportunități de programe de război electronic ce urmează să fie licitate de guvernul României. Colaborarea reunește expertiza locală și capacitățile de integrare ale STARC4SYS cu portofoliul dovedit de tehnologii de război electronic și experiența operațională a CACI. Parteneriatul își propune să furnizeze capacități avansate și interoperabile de război electronic, aliniate la standardele NATO, sprijinind eforturile continue ale României de modernizare a infrastructurii sale de apărare și de consolidare a securității regionale. „Acest acord reflectă angajamentul nostru de a livra soluții de ultimă generație Forțelor Armate Române," a declarat Marinel Moscaliuc, CEO al STARC4SYS. „Prin parteneriatul cu CACI, combinăm cunoașterea profundă a contextului local cu tehnologie de clasă mondială pentru a răspunde provocărilor tot mai complexe din spectrul electromagnetic cu care se confruntă armatele moderne." „CACI este mândră să colaboreze cu STARC4SYS în această oportunitate importantă," a declarat Gator Dunn, vicepreședinte senior pentru vânzări al CACI. „Împreună, suntem bine poziționați să oferim soluții inovatoare de război electronic, pregătite pentru misiune, care sporesc eficacitatea operațională și reziliența."STARC4SYS S.R.L. este o companie cu sediul în România, specializată în sisteme de comandă, control, comunicații, calculatoare, informații, supraveghere și recunoaștere (C4ISR), precum și în soluții integrate de apărare pentru clienți naționali și internaționali. STARC4SYS a implementat singurul proiect național de această natură tehnică și privește cu interes oportunitățile trilaterale oferite de parteneriatul cu gigantul din domeniul apărării CACI, în combinație cu parteneriatul strategic existent cu compania americană TCI International, Inc., un alt specialist global în acest domeniu tehnic de apărare. Pentru mai multe informații, vizitați CACI International Inc (NYSE: CACI) este o companie Fortune 500™ din domeniul securității naționale, cu 27.000 de angajați talentați, mereu vigilenți în extinderea limitelor securității naționale. Aceștia asigură succesul clienților prin furnizarea de tehnologie diferențiată și expertiză distinctivă pentru accelerarea inovației, creșterea vitezei și eficienței, precum și anticiparea și eliminarea rapidă a amenințărilor. Cultura organizațională a CACI îi susține succesul și îi aduce recunoașterea ca una dintre cele mai admirate companii din lume conform Fortune. Nu numai companii americane au încheiat MoU ci și companii europene. De asemenea URC Systems (Cehia) și STARC4SYS (România) semnează un Memorandum de Înțelegere strategic la BSDA 2026. Această alianță vizează dezvoltarea de soluții integrate, avansate de război electronic (EW), sisteme de comandă-control, COMINT, sisteme de monitorizare a spectrului electromagnetic și soluții Counter-UAS adaptate nevoilor Forțelor Armate române și structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. Parteneriatul pune un accent major pe: Soluții Personalizate: Adaptarea sistemelor EW portabile și vehiculare la cerințele specifice ale Armatei României (PIAR 2025-2034);Transferul de tehnologie: Integrarea know-how-ului ceh în liniile de asamblare și mentenanță românești; Finanțare europeană: Participarea comună la proiecte finanțate prin programul SAFE și alte mecanisme UE de apărare și facilitează transferul de know-how, producție locală și participarea comună la procedurile de achiziții publice derulate de Ministerul Apărării Naționale. Despre URC Systems URC Systems: este o companie cehă cu capital integral autohton, specializată în cercetare, dezvoltare și producție de sisteme portabile, vehiculare și staționare de război electronic. Deține cod NCAGE 1771G și furnizează soluții către forțe NATO.

Romania nu mai este un simplu cumpărător - încearcă să devină și producător. Drumul este lung, dar BSDA 2026 arată că direcția este corecta. Ministerul Economiei, prezent la BSDA în calitate de partener instituțional, a subliniat că prezența sa reflectă angajamentul pentru susținerea industriei naționale și dezvoltarea capacităților de producție. Rămâne de văzut în ce măsură acest angajament se va traduce în contracte concrete și în investiții reale în modernizarea fabricilor de stat. Se observă o tendință clară: majoritatea MoU-urilor recente sunt concentrate în sectorul apărării, pe fondul creșterii bugetelor militare în NATO și al conflictului din Ucraina, România poziționându-se tot mai activ ca hub industrial de apărare în regiune.

Eu numai constat, nu decid, din ce am văzut la expoziție. Ce am discutat cu firmele care mă interesează. În primul rând cele solide care au relații cu firmele americane și cu cele din flancul ești al Alianței NATO. Firme care au demonstrat ceva nu cele de apartament care se vor promovate in SAFE pentru că sunt bani. Pentru mine Parteneriatul Strategi cu SUA contează la fel ca si parteneriatul cu firmele europene de marcă dacă aceste include si produse fabricate în România. A fost încântat că președintele Românie alături de alți politicieni români au vizita si s-au întreținut cu firmele românești. Este un lucru extrem de important și din această cauza am scris acest articol. Pentru România programul SAFE este crucial ca modernizarea armatei să poat continua. România are nevoie de modernizarea armatei și o poate face numai prin SAFE. Problema este ca acest program să poată pune pe masă echipamentele militare necesare până cel mai târziu în 2030. Cel mai evident avantaj este accesul la capital ieftin și pe termen foarte lung. România poate începe acum programe majore de înzestrare, în timp ce rambursările consistente vor apărea abia după 2035. Acest lucru creează spațiu fiscal într-o perioadă în care presiunile bugetare sunt deja ridicate. SAFE permite accelerarea unor programe considerate critice: sisteme antiaeriene; rachete; transportoare blindate; elicoptere; infrastructură logistică și de comandă; mobilitate militară și drone. În actualul context regional, viteza contează aproape la fel de mult ca volumul investițiilor. România încearcă să reducă decalajele față de armatele vest-europene înainte ca mediul de securitate să devină și mai instabil. Una dintre cele mai importante mize este componenta industrială. Bruxelles-ul insistă pe producție europeană și pe dezvoltarea capacităților locale. Pentru România, asta poate însemna relansarea unor capacități industriale strategice și apariția unor parteneriate cu mari companii occidentale. Dacă obiectivul de aproximativ 50% producție locală va fi atins măcar parțial, efectele economice pot fi importante: locuri de muncă; transfer tehnologic; dezvoltarea companiilor private; integrarea în lanțurile europene de apărare. În lipsa unor astfel de programe, industria românească de apărare risca să rămână marginală și dependentă exclusiv de contracte punctuale.

Autostrăzile A7 și A8 nu sunt doar proiecte economice. Din perspectivă NATO, ele reprezintă coridoare strategice pentru mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor spre estul țării și spre Republica Moldova. Războiul din Ucraina a demonstrat că logistica și infrastructura pot deveni decisive într-un conflict modern. În acest sens, SAFE depășește dimensiunea strict militară și devine un instrument de transformare strategică a regiunii estice a României.

Programul nu este însă lipsit de riscuri:

Chiar dacă împrumuturile sunt avantajoase, ele rămân datorie publică. Dacă economia încetinește sau dacă investițiile nu produc efectele anticipate, presiunea financiară poate deveni semnificativă în anii 2035–2045.

O parte importantă din bani riscă să ajungă către mari companii europene de apărare, fără beneficii industriale reale pentru România. Fără offset-uri solide și transfer de tehnologie, există riscul ca România să rămână doar client, nu partener industrial.

Toate proiectele trebuie finalizate până în 2030. Acest calendar foarte ambițios poate genera: proceduri accelerate; riscuri de corupție; achiziții insuficient evaluate; întârzieri administrative.

Capacitatea statului român de a gestiona simultan proiecte de miliarde de euro va fi testată sever.

Este clar că SAFE a devenit și subiect politic. Criticii programului vorbesc despre: lipsă de transparență; îndatorare excesivă; prioritizarea cheltuielilor militare în detrimentul celor sociale; dependență mai mare de structurile europene. Aceste teme vor rămâne probabil în centrul dezbaterii publice în următorii ani.

În actualul context geopolitic, România are probabil cea mai mare nevoie de un program precum SAFE din întreaga perioadă post-Război Rece. Nu este doar un mecanism financiar, ci un instrument strategic care poate accelera simultan: modernizarea militară; dezvoltarea infrastructurii; consolidarea industriei de apărare; integrarea în arhitectura europeană de securitate. Beneficiile pot fi considerabile, însă succesul va depinde aproape integral de capacitatea statului român de a executa eficient proiectele, de a limita risipa și de a transforma investițiile în capacități reale, nu doar în contracte semnate. SAFE nu rezolvă automat problemele structurale ale României. Dar, în lipsa unui astfel de program, decalajele militare și logistice față de restul Europei ar fi mult mai greu de recuperat. Într-o regiune în care securitatea a redevenit o problemă existențială, SAFE oferă României ceva rar în istoria sa recentă: timp, resurse și oportunitatea de a se pregăti înainte ca următoarea criză să lovească.

Concluzii: ce spune BSDA 2026 despre România

1. România este un actor strategic, nu unul periferic

Prezența a 550 de companii din 36 de țări — inclusiv cei mai mari producători mondiali de sisteme militare — confirmă că România este percepută ca un partener serios în arhitectura de securitate a flancului estic NATO. Locația geografică, bugetul de apărare în creștere și programele masive de înzestrare fac din România una dintre cele mai atractive piețe pentru industria de apărare în Europa.

2. Sincronia cu Summitul B9 nu a fost întâmplătoare

Organizarea BSDA în aceeași perioadă cu Summitul București 9 a creat un efect de multiplicare: liderii politici prezenți la Cotroceni au continuat conversațiile strategice și la Romaero. Industria și politica de apărare sunt din ce în ce mai integrate, iar România a profitat de acest moment pentru a-și consolida imaginea de hub regional al securității.

3. Ucraina schimbă regulile jocului

Prezența producătorilor ucraineni — cu sisteme testate în luptă reală — și interesul ridicat față de soluțiile anti-dronă și de apărare activă arată că războiul din vecinătate nu mai este un subiect abstract pentru industria de apărare. Lecțiile din Ucraina sunt integrate direct în cerințele de achiziție ale statelor NATO din regiune.

4. Industria românească are o fereastră de oportunitate

Creșterea bugetelor de apărare și presiunea aliată pentru producție locală oferă industriei românești o șansă pe care nu a mai avut-o de la sfârșitul Războiului Rece. Fructificarea acestei oportunități depinde de viteza cu care statul și sectorul privat reușesc să modernizeze capacitățile de producție, să atragă investiții și să negocieze acorduri de transfer tehnologic în cadrul marilor contracte de înzestrare.

5. BSDA — din eveniment bienal în instituție strategică

După 20 de ani și zece ediții, BSDA nu mai este doar o expoziție. Este o instituție diplomatică și industrială, un loc unde se construiesc parteneriate, se pregătesc contracte și se definesc priorități strategice. Ediția din 2026 a demonstrat că România are capacitatea să organizeze evenimente de anvergură globală — și că știe să profite de ele.

BSDA 2026 a arătat că România nu mai este privită ca o simplă frontieră estică a NATO, ci ca un nod strategic al noii arhitecturi europene de securitate. Expoziția a confirmat două realități majore: războiul modern este redefinit de drone, inteligență artificială și război electronic, iar competiția globală pentru influență industrială și militară în Europa de Est a intrat într-o fază accelerată. În același timp, evenimentul a evidențiat că România are, probabil, cea mai importantă oportunitate industrială și strategică din ultimele decenii. Programele SAFE, parteneriatele cu firme americane, europene și asiatice, precum și presiunea pentru producție locală pot transforma industria românească de apărare dintr-un sector marginal într-un pilon regional de producție și integrare tehnologică. Dar această șansă nu este garantată. Succesul depinde de capacitatea statului de a evita birocrația, întârzierile și risipa, de a negocia transfer real de tehnologie și de a transforma memorandumurile semnate în capacități industriale concrete. Mesajul strategic al BSDA 2026 este limpede: într-o lume în care securitatea a redevenit o problemă existențială, România încearcă să câștige timp, tehnologie și capacitate industrială înainte ca următoarea mare criză regională să apară. Dacă va reuși să combine investițiile militare cu dezvoltarea infrastructurii și a industriei locale, România poate deveni unul dintre principalii poli de securitate și producție militară ai flancului estic NATO. Dacă nu, riscă să rămână doar o piață de desfacere pentru marile companii globale de armament.