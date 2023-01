ASPA - artiști în tăiat frunza la câine cu un buget mai mare ca al teatrelor

O capitală europeană care luptă împotriva oricărui impuls de evoluție

Pornim de la dorința indivizilor de a se îmbunătății pe sine, înainte ca ei să contribuie pozitiv la evoluția societății din care fac parte:

Evoluția pornește de la sine, de la individ, de la abilitatea de a inspira și de a motiva pe cei din jur. Este un simbol de perseverență, întrucât a continuat să inspire deși a mai trecut, acum mai puțin de un an, printr-un episod identic cu cel care i-a curmat viața ieri. Ana, la fel ca mine, la fel ca tine, încerca să-și depășească condiția.

Normal, după evenimentul de ieri, am început să-mi pun probleme serioase cu privire la compatibilitatea dintre indivizii cu ambiții și acest oraș. Așa că am întrebat printre prieteni, încercând să obțin explicații și o motivație pentru care omul anului 2023 încă trebuie să resimtă teroarea elementelor naturii în centrul cetății "civilizației".

Comunicat al Consilierului General al Primăriei Municipiului București, Florin Melciu

„În urma tragediei de astăzi, petrecută în zona lacul Morii, unde o femeie a fost ucisă de către câinii maidanezi, în calitate de consilier general al municipiului București doresc să fac câteva precizări:

În 2022, ASPA – Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a beneficiat de un buget mai mare decât tot bugetul alocat teatrelor din București, transformandu-se în tot acest timp într-un ONG profitabil care s-a îndepărtat de obiectul principal al activității – capturarea și sterilizarea câinilor fără adăpost. Autoritatea se află în subordinea Primăriei București, primăria sectorului 6 neavând nicio atribuție referitoare la animalele fără adăpost.

În cadrul CGMB, am votat de bună credință încheierea unui acord cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică în valoare de 70.000 lei, către cabinetul de avocatură, Lungu Ramona Mihaela, spun de buna credință pentru că ne-au fost prezentate fapte eronate privind litigii comerciale ale autorității, ASPA folosind defapt aceste resurse financiare pentru procedurile de disponibilizare ale angajaților, prin desfacerea contractului de muncă. La momentul actual, foștii angajați au intentat în instanță, proces împotriva ASPA, pentru disponibilizări ilegale.

Un alt fapt care trebuie menționat în această poveste, se referă la doamna Catalina Trănescu, director general adjunct cu atribuții de director general, aceasta fiind detașată în cadrul ASPA, de la firma care furniza hrana către autoritate – Alpra Contractor SRL, fiind astfel în conflict de interese.

În ultimul an, capturarea câinilor fară adăpost a scăzut la aproape jumătate față de media anilor trecuți. Consider că o astfel de tragedie nu ar fi trebuit să mai aibă loc vreodată în București, în 2023. Nicio faptă nu arm ai putea să o readucă la viață pe femeia care astăzi a fost ucisa într-un mod barbar.

Alături de colegii mei din consiliul general al municipiului București cer demisia urgentă a conducerii ASPA, singura autoritate vinovată pentru pierderea unei vieți omenești.“

Buget mai mare decât al tuturor teatrelor din București

În anul 2022, primarul Capitalei a pornit lupta împotriva risipei de la instituțiile de cultură din București, reducând drastic bugetul pentru teatre. N-am fost de acord cu această politică până am început să mă documentez cu privire la motivele reale: cea mai mare parte a veniturilor teatrelor se contabilizează în subvențiile de la Primăria Capitalei.

Cunosc artiști independenți cărora statul nu le dă nici măcar o privire, iar teatrele din București, care beneficiază de toate condițiile pentru a genera profit din vânzările de bilete, continuă să piardă clienți pentru că nu pot înțelege cultura momentului, alienând piața consumatorilor de divertisment într-o buclă nefericită de consum al mizeriilor degradante prezente pe canalele on-line.

ASPA a fost puternic finanțată, și înțeleg că în detrimentul direct al culturii, de către PMB, în ultimii ani de zile. Aflu acestea din comunicatul domnului Melciu și mă întreb dacă nu cumva ASPA trebuia să-și seteze un singur indicator de performanță anul acesta: să nu moară oameni atacați de fiare sălbatice. Sau poate n-au apucat să-și seteze încă indicatorii pentru anul 2023, având în vedere că abia a început...

Culmea ironiei: tragicomedia redefinită

Teatrul Țăndărică și alte teatre din București au promovat ASPA și campaniile asociației în anul 2022, în pofida faptului că acestora le-au fost tăiate bugetele pentru a alimenta o risipă tragică. Împreună, ASPA și instituțiile de cultură din București au re-definit tragicomedia, într-un moment în care ne îndepărtam de la realitatea crudă și începeam să vedem orizontul schimbării.

Imaginea de mai jos este capul de afiș al campaniei "Stagiunea cățeilor ASPA", proiect pe care teatrele l-au îmbrățișat, aflând astăzi că ASPA este unul dintre motivele pentru care bugetele lor au fost tăiate din două direcții: și de la PMB, dar și prin neglijența față de un potențial client al teatrelor din capitală.

Deși are buget, ASPA dă afară (ilegal) personalul care ține fiarele în control

Managementul ASPA a considerat că bugetul trebuie orientat pe cheltuieli, altele decât cele cu personalul, așa că a procedat să concedieze ilegal angajații care se asigurau de înlăturarea fiarelor din sânul societății.

Mai interesant este că au mințit ca să-și suplimenteze bugetul pe cheltuieli de natură juridică: au spus că le trebuie avocați pentru contracte cu diverse firme când, în fapt, consumau bugetele ca să se judece cu angajații disponibilizați ilegal.

Ce litigii comerciale? Patroni ai firmelor contractate de ASPA sunt ... salariați la ASPA

Poate cel mai grav este că furnizorii de materii prime cu care ASPA lucrează comercial sunt angajați la ASPA. Situația aceasta poate părea că nu are nicio legătură cu episodul tragic din capitală, dar, după cum am explicat mai sus, ASPA și-a disponibilizat ilegal angajații din structura de operațiuni ca să aloce resursele (vaste) financiare către contracte cu furnizorii.

Mai simplu: au dat afară hingherii ca să cumpere mâncare (de la prieteni) pentru câinii pe care nu-i mai prindeau, pentru că au dat afară hingherii (ilegal).

Fără hingheri, nu mai sunt nici câini - de ce atâta mâncare?

Tot din comunicatul domnului consilier remarcăm că ASPA nu mai prindea câini. Fără să se întâmple acest tragic episod, am fi fost înclinați cu toții să credem că și-au făcut treaba atât de bine încât străzile capitalei au fost curățate de animale fără stăpâni. Am fi crezut cu toții că achizițiile de hrană de la doamna patroană/directoare ASPA asigură condiții umane pentru patrupedele capturate deja.

Unde ASPA ar trebui să performeze în asigurarea calității vieții noastre, ei performează în combinații. Hilar pentru mine este că am background solid în Smart City. Am intrat în contact cu acest comunicat pentru că am cunoștințe în administrația publică, oameni cu ambiții serioase, care vor să contribuie la evoluția noastră, care când aud despre soluțiile avangardiste pentru îmbunătățirea calității vieții înțeleg să se angajeze într-un SF (studiu de fezabilitate) nu să trateze subiectul drept SF (științifico-fantastic).

Gradual, aducem oameni ambițioși în administrație, să ne rezolve problemele pas cu pas. Poate nu majoritatea, dar câțiva dintre ei performează. După care întreg efortul le este demolat de șefii de la ASPA, la fel ca încrederea noastră într-o evoluție spre normal.