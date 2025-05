Prezența mare la vot în prima parte a zilei, dezbătută de români: „suveraniștii, aparatul de partid sau oamenii speriați?”

Cum se explică prezența foarte mare la vot în primele ore ale zilei în care românii își aleg presedintele: suveraniștii, aparatul de partid sau oamenii speriați de perspectiva unui președinte izolaționist? Ce spun românii în cadrul unei dezbateri interesante pe reddit.

Românii s-au mobilizat la vot în primele ore ale zilei de 4 mai, în care are loc primul tur al alegerilor prezidențiale. Prezența la vot a fost mai mare decât cea înregistrată în toamna anului trecut.

Până la ora 12.00, peste 3,5 milioane de români din țară și din străinătate au votat, prezența la vot fiind de 19,55%, mai mare față de 16,38% cât s-a înregistrat la aceeași oră a zilei de 24 noiembrie 2024, când votaseră 2,95 milioane de alegători.

Și numărul voturilor din străinătate a depășit 502.000, cu aproape 200.000 mai mult decât duminică 24 noiembrie 2024, la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.

Sociologul Gelu Duminică punctează că în contextul actual trebuie ținut cont și de faptul că multă lume călătorește în minivacanța de 1 mai, iar o diferență masivă ar fi reprezentată de 3 milioane de votanți în plus la finalul celor trei zile.

Suveraniștii, aparatul de partid sau oamenii decenți

O discuție interesantă pe platforma reddit are la bază o întrebare privind legată de prezența mare la vot în primele ore ale zilei alegerilor prezidențiale, turul I.

„În primul rând, Diaspora - lumea e în vacanță și votează de acolo + cei plecați să-și caute norocul prin străinătate pun botul la magleala suveranistă și ies și ei să-și exprime votul?

Pe de alta parte, văd că e mult urban care a votat până acum în țară, în special tineri, ceea ce nu înseamnă neapărat aparatul de partid.

Ce se întâmplă? Votează turbații ăștia de suveraniști în haită? S-au speriat oamenii decenți și votează masiv (..)? Merge aparatul de partid? Toate 3? Ce se întâmplă?”- întreabă utilizatorul plarformei care a demarat discuția.

Postarea a avut peste 100 de comentarii din care reiese o polarizare cu scântei între alegătorii suveraniști și ceilalți votanți.

Inițiatorul dezbaterii a fost taxat pentru că desconsideră alegătorii suveraniști:

„Prezenta mare la vot e explicată într-un fel și de atitudinea ta superioară, pe care o iau drept reprezentativă pentru o parte din cetățeni. Noi ca nație am eșuat și ne-am pus în situația asta, așa că acum culegem furtună.

Ca să fiu mai explicit, mesajul tău arată o doză mare de cinism și poate ura față de oamenii dintr-o categorie defavorizată, care au fost împinși de circumstanțe să își caute norocul în alta țară...”

Acesta a răspuns că nu-i urăște pe românii plecați la muncă în străinătate. „Dar mi-e frică de oamenii needucați, impulsivi și ușor manipulabili care au ajuns cu cuțitul la os. Încerc, totuși, să nu-i blamez, probabil fac ce știu mai bine, vina e în mare parte a statului. Într-adevăr, apreciez că mi-ai punctat superioritatea aparentă, pe care de altfel mi-o regret. Soluția nu stă în a-i ostraciza pe cei vulnerabili, ci prin a-i ajuta și integra - chiar dacă de multe ori par agresivi, periculoși, de neînțeles, cred că poate fi și de datoria celor care au avut mai mult noroc în viață să-i ajute. Până la urmă, avem un dușman comun”.

Un alt comentator a explicat votul sveranist cu „atitudinea discriminatorie și plină de ură din partea pseudo intelectualilor”.

Replica la comentariul său a venit rapid: „Să votezi suveranist doar de ciuda că te-o făcut cineva căpșunar e echivalentul cu a fi mușcat de un șarpe și apoi să fugărești șarpele că să îl muști înapoi în loc să mergi la spital...”

Un alt comentator se plânge de atitudinea față de diaspora: „Majoritatea uită că au ajuns prin corporații sau salarii decente pentru că le erau unul din părinți sau ambii la muncă prin străînătate”.

„A turbat toată lumea”

Revenind la motivele prezenței mari la vot, mai mulți utilizatori ai platformei susțin că toate cele trei răspunsuri sunt valide:

„Toate 3 probabil”.

„A turbat toată lumea.”

„Confirm, am spume la gură și am votat de vineri”

„E lupta capșunaro-corporatisto-rurală”.

„Tind să cred că sunt toate 3, dar actualmente (la ora 09:30) este turbo prezența la vot din cauza aparatului de partid. Ei votează imediat, și majoritatea sunt din zonele rurale, unde deja au ajuns la 500.000 de voturi.”

„Faza-i că prezența e mai mare în urban cu mult”

„Corect, dar toți cei care au votat din diaspora sunt considerați urbani, și ei au avut startul de 2 zile.”

„Toată lumea votează, nu e doar o anumită categorie de votanți”.

Rural-urban, diaspora-țară

Apoi, discuția s-a axat pe prezența la vot în rural-urban, alegători din diaspora - din țară, respectiv tineri-persoane în vârstă.

„În țară, dacă excludem diaspora, avem 973.000 urban, 775.000 rural. Diferență e foarte mica raportat la numărul de votanți”.

„Înainte consideram un semn bun când diaspora vota masiv, ceea ce nu mai este cazul în ziua de azi”.

„Eu când m-am dus spre secția de votare mai erau cel puțin vreo 5-6 care erau la fel că mine pe drum știam cu cine votam cu toții”.

„Eu sunt în secția de votare ca operator. Din 100 de persoane venite, numai 2 tinere. În rest, toți bătrâni”.

„Așa e în fiecare an. Cei în vârstă sunt primii, iar cei tineri vin după prânz, chiar spre seară”.

„Tinerii votează cel mai puțin. Cel puțin până acuma dacă te uiți pe statistici prezenta e penibilă”.

„E duminica, ai răbdare. majoritatea abia își încep ziua,stau la cafelutza,etc”.

„Stai că tinerii nu-s că bătrânii să fie la ora 8 la vot, tinerii se trezesc pe la 12, până își beau cafeaua, până mănâncă, până dau scroll pe tiktok și mai târziu se cară la vot”.

„În diaspora se votează de vineri. Deja s-au strâns deajunse voturi de ieri, că azi lumea iese la grătar și popcorn mai târziu să vadă show-ul numit alegerile cu repetitive”.

„ Aș mai adaugă aici și că în diaspora E NEVOIE să mergi mai devreme la vot decât înainte. Urnele de data asta se închid la 9 ora României, nu ora locală, așa că mai mulți se duc de dimineața să fie siguri. În RO, în Urban, la fel, suveranistii ies mai abitir la vot, dar și cei pro-Europeni la fel, având o ofertă mai bună de vot decât data trecută.”

„Au ieșit indecișii la vot”

Un alt comentator pune prezenta la vot pe creșterea interesului oamenilor pentru alegeri, în contextul perioadei grele care se prefigurează: „Până anul trecut, pe români nu-i prea interesa cine iese, pentru că "toți fură, toți sunt la fel". Anul asta a venit ordonanța trenuleț, toată presa spune că vom ajunge ca și Grecia, crește TVA-ul, etc etc. Oamenii au fost afectați, și se sperie că vor fi și mai afectați, așa că s-au mobilizat pe ideea "ce am de pierdut, hai să văd dacă chiar votez degeaba".

Mulți dintre comentatori au susținut că, de fapt, până seara diferența în ceea ce privește prezența la vot nu va fi foarte mare comparativ cu anul trecut: „Mă aștept să se calmeze pe la prânz și până diseară voturile din străinătate să fie cam aceleași la număr că în noiembrie. Poate 100k în plus.”

„Eu sunt unul dintre ăștia din Diaspora. Am votat din Phoenix (Arizona). Acum sincer să iți zic, când am ajuns la secția aia amărâta de votare am dat de niste primitivi, că altfel nici nu am cum să îi numesc. Mi-am dat seama din prima cu cine au votat. Eu totuși am speranță că sunt mulți plecați cu studii ( că și mine) sau cu job-uri chiar bune ce au fost de nerefuzat care încă au o minte limpede și au idee ce se întâmplă în țară și nu pun botul la toate minciunile și fake news-urile care tot circula pe net. Eu unul, când mă întorc în țară, nu aș vrea să fiu întâmpinat în limba rusă…”, a comentat altcineva.

„N-a picat bine că s-au anulat alegerile fie că suntem de acord cu decizia sau nu. (Adică fie nu ne convine că au fost influențate extern fie nu ne convine că nu s-a mers mai departe, depinde cata încredere ai în explicație) Și asta a motivat o mare parte din populația cu drept de vot”, crede un alt comentator.

„Ex la mine în sat; Este zi de sărbătoare (hram) și lumea votează înainte să stea la masă. Glumeau cei din comisie că dacă se menține trendul votează toți până diseară”, susține cineva.

Un al comentator susține că prezența mare este dată de indeciși: „Pai în mod normal, toate sondajele dădeau mulți indeciși. Acuma probabil că ies mulți indeciși. În mod logic indecișii sunt ăștia din tăbăra de normali la cap. La “suveranisti” cu ce să fii indecis?”

„În America mulți "indeciși" erau defapt trumpisti cărora le era rușine să recunoască cu cine votează”, a susținut altcineva.