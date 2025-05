De ce se înghesuie diaspora la urne. Explicațiile unui sociolog: „Toată lumea încearcă să își facă auzită vocea”

Peste 100.000 de alegători din diasporă au votat doar în prima zi, adică cu aproximativ 60.000 mai mulți decât anul trecut în același interval. Dacă se menține actuala prezență la vot, finalul scrutinului ar putea aduce un număr mult mai mare de votanți față de cei din noiembrie 2024, însă motivele exacte ale acestei prezențe masive la vot le vom afla abia duminică, spun sociologii.

Prima zi de vot în diaspora, vineri, 2 mai, a adus la urne peste 118.000 de alegători, după ce la ora 16.00 numărul de votanți era triplu față de cel din noiembrie 2024. Comparativ, anul trecut la finalul primei zile de votare erau doar 44.000 de alegători, iar la prânz prezența la vot era de 4.600 de alegători și 380 de voturi prin corespondență, în timp ce anul acesta, votul prin corespondența a ajuns la 4.100 de alegători.

În cea de-a doua zi de vot, anul trecut la ora 21.00 votaseră 210.629 de români din diasporă. Anul acesta, la aceeași oră, votaseră aproximativ 379.000 de români din străinătate.

De ce vin mai mulți oameni la vot

Sociologul Gelu Duminică punctează că în contextul actual trebuie ținut cont și de faptul că multă lume călătorește în minivacanța de 1 mai, iar o diferență masivă ar fi reprezentată de 3 milioane de votanți în plus la finalul celor trei zile.

„Noi am avut o prezență bună la vot în general. Întotdeauna am avut plus/minus 10 milioane. Sigur că în momentul de față antagonizarea și polarizarea și îndemnurile au fost mult mai puternice și sunt generate și de ce s-a întâmplat în decembrie, dar nu e numai asta. Poate un milion aduce în plus ce s-a întâmplat în decembrie anul trecut, anularea alegerilor”, este de părere sociologul Gelu Duminică.

În același timp, prezența mai mare la vot se poate datora și faptului că „lumea, în momentul de față, înțelege că e o polarizare cum nu a mai fost de multă vreme. Da? Destul de mare. Și toată lumea încearcă să își facă auzită vocea”.

Impactul mai mare al campaniei electorale

Totodată, sociologul Barbu Mateescu subliniază că diaspora este împărțită în două segmente electorale foarte mobilizate din motive diferite, însă prezența de anul acesta indică și „o campanie de comunicare care a avut un impact mult mai mare decât campaniile din trecut”.

„Va fi interesant pentru că dacă se menține acest ritm și la final ajungem la peste 1,5 milioane voturi, în turul 1, în noiembrie, au fost 800.000, vom vedea la vot oameni din diaspora care nu au votat niciodată, niciodată până acum, în diaspora cel puțin. Deci asta va fi interesant. Sunt mai multe lucruri care sunt interesante și o să le descoperim probabil după. (...) Sigur contează aici foarte mult anularea alegerilor și sunt și niște lucruri pe care nu le știm, apropo de comunicarea pe TikTok, care a ținut, să zicem, în special diaspora. (...) Cred că foarte multe lucruri se vor lămuri duminică. De-a lungul zilei de duminică, atunci vom putea să vedem în ce măsură e vorba, de exemplu, de oameni care votau în mod normal duminica și acum s-au hotărât să voteze vineri sau sâmbătă, ceea ce pare puțin probabil”.

Toate secțiile de votare din țară și din străinătate se vor închide duminică, la ora 21.00 (ora României).