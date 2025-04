Cu ce minciuni au fost prinși candidații la dezbaterea electorală: declarațiile, verificate de factual.ro

Site-ul de fact checking Factual.ro a verificat și de această dată declarațiile prezidențiabililor din timpul dezbaterii electorale de luni, 28 aprilie, organizată de Digi24.

Majoritatea declarațiilor verificate de Factual au fost fie trunchiate, fie parțial adevărate, însă unele din ele au primit și verdictul „Fals”.

Crin Antonescu: „Niciodată nu am fost acuzat, niciodată nu am fost chemat la parchet”

La un moment dat, în timpul dezbaterii, Crin Antonescu a precizat că nu a fost niciodată informat că un procuror îi cercetează activitatea și nici nu a fost vreodată chemat la parchet.

„(…) niciodată nu am fost informat, sunt 20 de ani de atunci, că vreun procuror îmi cercetează activitatea ca să intervină prescripția. Niciodată nu am fost acuzat, niciodată nu am fost chemat la parchet”.

Factual arată că această declarație este falsă, întrucât, în 2014, candidatul a fost audiat la Parchetul General în urma unei plângeri făcute de Fundația Mișcarea Populară. În urma audierilor el a dat următoarea declarație.

„Am fost la Parchetul General pentru o simpla formalitate, in sensul ca undeva prin 2014, nu mai stiu cand de fapt, că nici n-am avut cunostinta de toata asta, Fundația Mișcarea Populară a depus o plângere la Parchet împotriva lui Ponta, a mea – nu știu cine, pentru niște prostii.

Eu nu am avut cunoștință, dar oamenii au procedat acolo și au făcut birocrația respectivă, au clasat, au respins plângerea, normal, și au trimis niște acte. Nu eram acasă, mi-au lăsat o înștiințare. Am trecut pe acolo, mi-au dat hârtia respectivă și asta a fost tot”, a declarat Crin Antonescu, pentru Ziare.com.

Doi ani mai târziu, el și soția lui au fost audiați și de procurorii DNA Ploiești în urma unui denunț făcut de Alina Petre, fosta noră a lui Virgil Măgureanu.

„Am avut o întâlnire absolut normală, în parametri legali, eu faţă de conţinutul denunţului am făcut declaraţii publice, nu am de gând să le mai repet aici. (…) Nici eu, nici soţia mea nu am comis vreodată nici cea mai mică ilegalitate. Am discutat despre acest lucru, despre conţinut puteţi revedea declaraţiile la detaliu. Nu mai are rost să le reiau aici”, a spus Crin Antonescu, la ieşirea de la DNA Ploieşti, potrivit realitatea.net.

Astfel, Crin Antonescu a fost audiat de procurori în cel puțin două dosare. Deci a fost chemat la parchet.

Lasconi: „Am ieșit în stradă din cauza dumneavoastră. În 2012 ați călcat în picioare statul de drept”

Candidata USR i-a reproșat lui Crin Antonescu că, din cauză că în 2012 „a călcat în picioare statul de drept”, a fost nevoită să iasă în stradă.

„(…) Am ieșit în stradă din cauza dumneavoastră. În 2012 ați călcat în picioare statul de drept. Ați oripilat liderii europeni! Cum puteți garanta că veți lupta pentru statul de drept în România?”

Factual constată că și această declarație este falsă, deoarece USL a fost beneficiarul protestelor din 2012, nu generatorul lor.

„În ianuarie 2012, în România au avut loc proteste sociale împotriva guvernului Boc și a reformelor sanitare care au avut loc în acea perioadă. Premierul de la data respectivă, Emil Boc, i-a cerut demisia lui Raed Arafat, care ocupa funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății. Motivul a fost pachetul legislativ prin care se urmărea reforma sistemului de sănătate. Principalul nemulțumire era că banii din asigurările de sănătate ar fi urmat să fie administrați în sistem privat.

În urma protestelor, Raed Arafat a rămas pe post, iar Emil Boc a demisionat din funcția de premier”, notează Factual.

Nicușor Dan: „Am luat o primărie în faliment și în momentul acesta ea are în agențiile de rating 4 trepte peste ratingul României”

Factual spune despre această declarație că este trunchiată, având în vedere că, nu se poate face comparație între scorul individual al Bucureștiului și ratingul țării. Deși acel scor este mai mare, rating-urile reale sunt plafonate la același scor ca România.

Potrivit agenției Fitch, municipiul București are scorul „a” la profilul de credit independent, crescând de la „bbb+”, cât avea în 2019.

Totuși, este greu de spus că Bucureștiul este „cu patru trepte peste România”. Categoria de mai sus se aplică doar orașelor, România neavând un termen direct de comparație aici.

Agenția Finch spune de asemenea că acest profil individual nu este un rating de credit, fiind folosit doar pentru analiza acestora. Este explicat și că ratingurile nu pot trece de plafonul țării. Acest plafon există din cauza riscului ca un stat să limiteze tranzacții din moneda națională în valută sau să nu permită plata în valută către creditori străini. De exemplu, rating-ul riscului de neplată pe termen lung, este și pentru București și pentru România „BBB-”.