Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost la vot duminica aceasta, 1 decembrie, de unde i-a îndemnat pe români să iasă la vot. Acesta declară că a votat partidul care a dus România în UE.

Prim vice-președintele PNL a fost la secția nr. 49 de la Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, de unde i-a îndeamnat pe români să iasă la vot.

„Dragi români, mergeți la vot, este o zi importantă pentru destinul democrației din România! România are nevoie de votul dumneavoastră pentru a nu rătăci de la calea europeană și de la parcursul euro-atlantic al țării noastre. România are nevoie să-și consolideze democrația astăzi, nu s-o șubrezească”, a afirmat Boc.

De asemenea, liberalul a spus că a votat partidul care a adus România în Uniunea Europeană, și care îmbină valorile tradiționale cu cele moderne.

„Am votat pentru partidul care a făcut România mare și care a adus România în Uniunea Europeană. Am votat pentru un partid care îmbină valorile tradiționale cu valorile moderne, care îmbină valorile bazate pe muncă, familie, credință comunitate, patriotism, cu valorile moderne legate de inovare, utilizarea tehnologiei în folosul oamenilor sau politici verzi, nepoluante care sa aducă o calitate mai bună a vieții pentru fiecare român”, continuă primarul.

În continuare, acesta vorbește despre importanța alegerilor parlamentare.

„Este o zi poate mai importantă ca niciodată, având în vedere faptul că Parlamentul este depozitarul democrației. Haideți să nu lăsăm ca democrația să facă pași înapoi în această țară!

Prin participarea fiecăruia dintre noi și printr-un vot în concordanță cu ceea ce e mai bine pentru țară, să ducem România mai departe!

La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români!”, a încheiat Emil Boc.