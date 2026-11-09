 Un răspuns AI care arată ca o consultație juridică nu oferă garanțiile unui serviciu juridic | adevarul.ro
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Un răspuns AI care arată ca o consultație juridică nu oferă garanțiile unui serviciu juridic

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Inteligența artificială poate redacta rapid un contract sau un răspuns care seamănă cu o consultație juridică. Dar viteza și formulările convingătoare nu rezolvă întrebarea esențială: cine răspunde dacă soluția este greșită și produce o pagubă?

Agenți AI -inteligență artificială FOTO Shutterstock

Diferența dintre un instrument AI și un avocat nu stă doar în textul pe care îl livrează. Stă în pregătirea profesională, în analiza situației concrete și, mai ales, în asumarea răspunderii pentru serviciul oferit, se arată întru-un articol publicat de Radu Sora pe JURIDICE.ro.

Un text bine scris nu este suficient

Legile și hotărârile judecătorești nu sunt protejate prin drept de autor. Nici ideile și argumentele juridice nu devin proprietatea exclusivă a celui care le formulează. De ce ar mai fi nevoie, atunci, de un avocat, dacă o aplicație poate prelucra aceste informații?

Pentru că serviciul juridic nu înseamnă doar producerea unui text. Înseamnă alegerea unei soluții potrivite pentru un caz concret și asumarea profesională a acelei alegeri. Clientul nu plătește doar pentru câteva pagini, ci pentru judecata specialistului și pentru responsabilitatea care o însoțește.

Avocatul răspunde disciplinar și civil pentru activitatea sa, în condițiile legii, și are obligația unei asigurări de răspundere profesională. Atunci când sunt întrunite condițiile legale, poate interveni și răspunderea penală. Folosirea unui instrument AI nu transformă programul în titularul acestor obligații.

Programul nu poate plăti despăgubiri

Inteligența artificială nu are un patrimoniu propriu din care să despăgubească un client și nu poate fi pedepsită ca o persoană. Dacă utilizarea ei produce un prejudiciu, răspunderea trebuie analizată în raport cu persoanele sau companiile implicate: producătorul, furnizorul ori utilizatorul sistemului, după caz.

Prin urmare, nu este suficient să spunem că „a greșit algoritmul”. Problema reală este cine avea obligații față de persoana păgubită și în ce condiții poate fi tras la răspundere.

Aici poate apărea o diferență importantă între promisiunea comercială și serviciul cumpărat. O platformă se poate prezenta drept „avocat AI” sau poate promite „consultanță juridică instant”, în timp ce termenii contractuali descriu doar accesul la un program, exclud garanțiile privind exactitatea răspunsurilor și limitează răspunderea furnizorului.

O asemenea discrepanță poate ridica inclusiv problema unei practici comerciale înșelătoare. Pentru utilizator, diferența este esențială: cumpără un serviciu asumat de un profesionist sau doar accesul la un instrument care generează texte?

Utilă pentru avocat, nu în locul lui

Argumentul nu este împotriva tehnologiei. Construirea și furnizarea unui instrument AI presupun investiții și muncă, iar comercializarea lui este firească. Dar competența de a crea un program nu echivalează cu pregătirea necesară pentru a oferi servicii juridice.

În mâna avocatului, inteligența artificială poate fi un asistent util. Nu îi înlocuiește însă calificarea și nici răspunderea.

Aceasta este ideea centrală: un răspuns care arată ca o consultație nu oferă, prin simpla aparență, garanțiile unui serviciu juridic. Când sunt în joc drepturile unei persoane, contează nu doar cine produce textul, ci și cine îl verifică, îl adaptează și răspunde pentru el.

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