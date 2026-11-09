Grevă generală fără precedent în Spania, pe 11 noiembrie: este cea mai importantă mobilizare sindicală din ultimii 14 ani

Greva generală din 11 noiembrie 2026 este prevăzută să dureze 24 de ore, de la ora 00:00 până la ora 24:00, miercuri, 11 noiembrie.

Grevă în Spania Foto: El Pais

Pe 11 noiembrie, lucrătorii din cele mai importante sindicate din țară își încetează activitatea. Va fi prima grevă generală susținută de sindicatele majoritare unite (CCOO și UGT) din 2012.

Greva generală din 11 noiembrie se prefigurează a fi cea mai deschisă și incertă dintre toate grevele de 24 de ore din istoria democratică a Spaniei. Este fără precedent, deoarece niciodată până acum sindicatele CC.OO. și UGT nu au fost obligate să declanșeze o grevă care să nu provină din rândurile lor, ci mai degrabă dintr-o mișcare cetățenească legată de Uniunea Chiriașilor, care cere soluții la criza locuințelor. Nici o astfel de grevă nu a fost convocată vreodată cu doar două săptămâni înainte de alegeri generale, potrivit lavanguardia.

Apelul la grevă generală a apărut în urma evacuării lui Maricarmen Abascal, inițiată exclusiv de Sindicatul Locatarilor. Sindicatul a purtat discuții inițiale cu sindicatele CCOO și UGT, dar cele mai mari două sindicate nu s-au alăturat grevei de la bun început. Cu toate acestea, efectul Maricarmen a crescut, tabăra din Puerta del Sol (Madrid) a fost stabilită și, în cele din urmă, principalele sindicate s-au orientat către valul tot mai mare de proteste împotriva locuințelor. Au găsit o bază legală pentru grevă: criza accesului la locuințe și creșterea costului vieții.

Sindicatele sunt încrezătoare că mobilizarea va prinde amploare în zilele premergătoare grevei și că impactul se va resimți în economie și pe străzi. Surse sindicale presupun că activitatea va stagna în multe companii mari. La Seat, compania emblematică a industriei spaniole din Martorell, liniile de asamblare auto se vor închide complet miercuri, spun acestea. Consiliul de întreprindere a cerut deschis grevă.

Se așteaptă ca această oprire a activității să se extindă la întreaga rețea de furnizori care deservesc producătorul auto, singura companie spaniolă din sector care proiectează, produce și comercializează vehicule.

Greva generală din 11 noiembrie nu va fi susținută de toate sindicatele reprezentative. CSIF, USO, Fetico și Valorian au refuzat să susțină greva, considerând-o în esență „politică”.

În cazul CSIF, care reprezintă sectorul public, și Fetico, care reprezintă sectorul de comerț cu amănuntul, argumentele lor se învârt în jurul naturii oportuniste din punct de vedere politic a apelului la candidaturi. Ambele sindicate sunt critice față de momentul ales: sfârșitul unui mandat legislativ după opt ani de guvernare socialistă și în ajunul unei campanii electorale.

USO, la rândul său, care este al treilea sindicat ca mărime din țară, cu 13.000 de delegați și 150.000 de membri, declară că împărtășește revendicările legate de problema locuințelor, dar nu va susține greva generală, deoarece aceasta poate fi interpretată drept „o campanie electorală a unui partid”.

Valorian, cel mai mare sindicat care reprezintă agențiile de turism, nu va participa nici el la greva generală, considerând că cea mai bună modalitate de a transmite revendicările este prin negociere colectivă.

Va fi prima grevă generală susținută de CC OO și UGT după cea din 14 noiembrie 2012, organizată împotriva reducerilor bugetare și a politicilor de austeritate din perioada crizei economice, pe durata guvernului Rajoy.

Protestul din ajunul campaniei electorale

Data indică faptul că mobilizarea are loc la aproximativ două săptămâni și jumătate de la alegerile generale din 29 noiembrie, cu puțin înainte de începerea campaniei electorale.

Organizațiile critică decizia de a transfera asupra întreprinderilor și asupra activității economice costurile unei proteste îndreptate împotriva modului în care este gestionată criza locuințelor.

Președintele guvernului Pedro Sánchez a subliniat, în schimb, că accesul la locuință afectează mulți lucrători și familiile acestora, afirmând că executivul va respecta dreptul constituțional la grevă.

Greva generală din 11 noiembrie 2026 este prevăzută să dureze 24 de ore, de la ora 00:00 până la ora 24:00, miercuri, 11 noiembrie.