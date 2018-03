Ce a lămurit Frans Timmermans?

Comisia Europeană este ferm convinsă că Justiţia din România funcţionează independent şi că s-au făcut progrese uriaşe în acest sens, inclusiv în ceea ce priveşte lupta anticorupţie.

Comisia Europeană va sprijini Romania şi va coopera în tot ceea ce înseamnă întărirea Justiţiei printr-un dialog direct. Timmermans a exclus posibilitatea ca autorităţile de la Bruxelles să fi fost dezinformate în privinţa legilor Justiţiei de Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti, aşa cum acuzase Liviu Dragnea.

Comisia Europeană va acorda tot suportul pentru ca România să încheie maratonul început la aderarea în Uniunea Europeană.



Ce a oferit Timmermmans în numele Comisiei?

Ridicarea MCV, chiar până în 2019, înainte de preluarea de către România a preşedinţiei UE.

Susţinerea Comisiei pentru intrarea României în zona Schengen.



Comisia îşi va asuma aceste obiective cu o singură condiţie.



Nici un pas înapoi în ceea ce priveşte independenţa Justiţiei, îndeplinirea în totalitate a obligaţiilor României asumate prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare.



Frans Timmermans nu a venit să dea indicaţii la Bucureşti, a pus pe masă o înţelegere de tip win-win. România respectă obligaţiile MCV şi îşi asigură ridicarea Mecanismului până în 2019 şi, de asemenea, intrarea în Schengen.



Cu condiţia de a nu permite controlul politic asupra Justiţiei. Timermans a spus că verificarea disciplinară a magistraţilor trebuie să se facă de magistraţi, nu de politicieni, răspunzând la o întrebare care se referea la cererea de revocare a procurorului-şef DNA.



Pentru PSD, lansat în ceea ce eufemistic se denumeşte „reforma justiţiei”, ar însemna o schimbare de curs. Ar mai însemna consultarea Comisiei de la Veneţia şi cooperare deplină şi transparentă cu Comisia Europeană în elaborarea legilor justiţiei.



De ce ar trebui să accepte Liviu Dragnea?



Liviu Dragnea se pregăteşte pentru alegerile prezidenţiale din 2019.



Partidul îl va susţine. Dar are o mare problemă politică.



Scorul personal al lui Liviu Dragnea în sondaje este în acest moment la jumătate faţă de scorul partidului. Dacă PSD are 40%, Liviu Dragnea are 20% sau chiar mai puţin. Cu aşa acceptabilitate publică, Liviu Dragnea nu poate câştiga alegerile!



Ce poate face Liviu Dragnea pentru a câştiga personal electorat, pentru că la alegerile prezidenţiale contează persoana mult mai mult decât partidul?



Să livreze populaţiei ceva de prestigiu, ceva care să-l ridice cu adevărat în opţiunile de vot, ceva în afara promisiunilor de creştere a pensiilor şi a salariilor. Cu pensii şi salarii se câştigă parlamentarele, nu prezidenţialele!



Intrarea în Schengen şi ridicarea MCV ar însemna un avantaj electoral extraordinar. Liviu Dragnea şi-ar putea aroga toate meritele, doar sub conducerea sa, majoritatea parlamentară şi guvernamentală ar atinge aceste obiective!



Pentru un politician cu ambiţia lui Liviu Dragnea, ceea ce spune Timmermans este de nerefuzat. Dar asta nu însemnă în mod automat că Liviu Dragnea va accepta, chiar cu preţul ratării unei şanse istorice pentru România şi pentru toţi românii.