De asta, pe fundal la ringul ocupat săptămîna asta de PSD, cele precedente de USR şi tot aşa, RTV, televiziunea fără licenţă legală, care există ca o dovadă a corupţiei celor au controlat, controlează şi vor controla CNA (cei aflaţi acolo în minoritate nu au şi nu au avut nici o vină) începe să ne difuzeze înregistrări din interiorul DNA, nu de la o singură şedinţă, ci, se pare, de la mai multe. Ori procurorii înregistrează pe telefoane, că au prins şi ei ceva de la SRI în coabitarea din anii recenţi, ori înregistrează chiar SRI, care, după mărturiile sale, are tehnica cea mai bună şi nu s-a grăbit să se disculpe dînd în vileag pe cei care au înregistrat (acum, că s-a declanşat o anchetă penală, vor fi forţaţi să cerceteze şi poate să ne şi spună, nu ca la Hexi). Indiferent de brambureala asta, nu cred că Laura Codruţa Kovesi e în pericol să pice, indiferent cine altcineva pică săptămîna asta, şi nici nu cred că ar trebui să pice, deşi la nişte politicieni mai maturi povestea anului din urmă ar trebui să dea de gîndit. Suficient cît pe viitor să punem în practică o strategie anticorupţie comună, guvern, partide şi societate civilă, care să se reflecte chiar într-o scădere a corupţiei.

Dar dacă azi nu sunt semne de scădere, ci doar multe locuri ocupate în puşcării şi aresturi, vina nu e a DNA, ci a cui a lăsat să se împartă ţara în vînaţi şi vînători crezînd că vînătoarea poate fi suspendată şi se termină repede. De asta LCK nu are de ce să îşi dea demisia şi nici nu reiese din infamanta înregistrare ceva prea infamant. Nu există în România o agenţie de coordonare a politicilor publice, nici măcar centrul şters de la Ministerul Justiţiei nu se mai manifestă nici şters de vreo doi ani încoace, deci dacă nimeni nu coordonează unitar aceste politici e normal ca DNA să îşi facă singur o strategie. A, e poate o greşeală să ţinteşti prim miniştri şi miniştri? O fi, dar nu e invenţia LCK, aşa i s-a tot zis de la BXL că e bine, şi face femeia ce ne-am angajat în procesul de aderare. Le zice undeva la procurori să inventeze probe, sau doar să urmeze dosarele pînă la capăt? Eu nu am auzit că le zice să inventeze probe. Nu sunt procuror, dar am fost redactor şef la o revistă de investigaţie în tinereţe (Expres) şi director la România curată (in absentia) fără să pierd vreodată un proces, şi dînd jos pe mulţi corupţi din funcţii. De cîte ori nu m-a întrebat un ziarist de investigaţie, se pare că e băgat şi ministrul X, să urc pînă la el? Şi de cîte ori oi fi zis, da, urcă pînă la Năstase, sau la oricine? Aproape zilnic. Asta nu înseamnă să inventezi dovezi contra lui Năstase, doar să nu opreşti ancheta şi să continui să strîngi dovezi pînă îl incriminezi. Pentru mine, discuţia de la DNA, chiar dacă au mai dat Stop la Record de vreo cîteva ori sau au montat sună verosimil, şi deloc în neregulă. Cine e supărat? Televiziunea Ghiţă, Băsescu, Udrea, adică cei care au vrut să facă din DNA şi din LCK un instrument să dea doar în adversari şi sunt suparaţi că s-a ajuns la ei? Îmi pare rău, la credibilitatea lor nu merită luaţi în seamă. De asta nu mă aştept ca inspecţia judiciară să găsească mare chestie, sau Parchetul la fel- se vor şantaja unii pe alţii cu anchetele, că despre asta e vorba, dar din păcate din înregistrări se degajă al doilea adevăr, mult mai trist, că DNA a încetinit motoarele, aşteptînd să vadă cum se termină cu abuzul în serviciu şi cine e mai tare politic şi în general din lipsă de direcţie şi descurajare, cît poţi aresta oamenii, cu guverne care numesc alţii la fel în loc.

Să însemne asta că LCK e perfectă, sau DNA e impecabil? Deloc. Dar să nu dăm vina pe ei pentru ceva care ţine de contextul politic, sau de o strategie europeană, şi mai ales să nu lăsăm tot pe cei care au creat contextul politic, ca Băsescu, să ne spună ce să facem. Da, cred că sunt probleme, şi am mai spus şi altădată care sunt, iată-le.

Unu. Binomul. Da, a fost o mare problemă că SRI a ajuns să fie aşa de mult implicat în lupta anticorupţie (da, binomul a existat, dar temporar), că preţul condamnărilor, cîte sunt, eu zic că destule, constă în zeci de mii de ascultări care pot şi sunt folosite discreţionar, pentru şantaje politice sau economice, şi nici măcar nu a fost eficient binomul, că SRI nu a spus nimic la DNA despre ce se petrecea la SGG, sau la ministerul lui Udrea, sau la ANRP, astea au ieşit după căderea lui Băsescu doar. Dar Curtea Constituţională a pus capăt la asta primăvara trecută, Băsescu şi-a pus cenuşă în cap şi ne-a lăsat pe noi, societatea civilă, să ne luptăm cu serviciile, deci care e vina DNA? Dovada nemulţumirii SRI cu situaţia e lupta feroce a SRI cu CCR, toţi agenţii lor din presă şi societatea civilă luptă la toate orele cu Curtea Constituţională în loc să umble după terorişti, şi cum mai nou Facebook e terenul lor favorit (dar nu ca să lupte cu trolii lui Putin, la asta ne lasă pe noi, amatorii) zilnic mai fac PR negativ la statul de drept, ceea ce fiind gradul de incultură al cui îşi face viaţa pe Facebook nici nu e greu. La DNA însă încep să se organizeze fără SRI, asta e calea, deci problema unu e pe curs de rezolvare.

Doi. Legislaţia. Da, e o mare problemă că toate legile anticorupţie au trebuit smulse Parlamentului, la fel şi ANI, şi au fost stricate de cîte ori s-a putut, tot de ei, nu în sensul îmblînzirii lor, ci în sensul lipsei lor de claritate. Am ajuns ca abuzul în serviciu să furnizeze majoritatea condamnărilor pe corupţie, de asta CCR a spus că trebuie limitate, ideal el trebuia spart şi înlocuit cu articole mai clare şi mai specifice, pragul a ajuns să fie necesar pentru că se încadrează orice în abuz în serviciu, normal nu era nevoie de prag, dar dacă e vorba să plătim ascultări doi ani ca să prindem pe secretara lui Dragnea camuflată la DPC Teleorman (valoarea salariului ei fiind mai mică decît ascultările), atunci zău că trebuie prag, măcar pentru a stabili cum cheltuim bugetul de ascultări. Da, DNA nu trebuie să urmărească pe miniştri pentru OUG 13, cum am spus de atunci, mai ales dacă nu s-au găsit dovezi că un condamnat (Bica) a scris-o şi a livrat-o, dar statul de drept a funcţionat, CCR a oprit povestea şi faptul că DNA îşi dă drumul la dezamăgiri cînd crede nu e ascultat nu ne interesează. Pot să plîngă cît vor, sau să-l înjure pe Morar. Fapt e că rezolvarea, adică o legislaţie mai bună, nu ţine de ei, şi cum nu am reuşit sub Macovei şi Predoiu, care erau bine intenţionaţi nu prea văd vreo îndreptare pe calea asta, dar nici nu trebuie să plece LCK pentru asta. A fost o decizie politică, şi eroarea a fost la Preşedinţie, care a şi făcut o altă plîngere ratată la CCR, deci Preşedinţia o va proteja pe LCK în chestia asta, că nu ea a greşit, ei au tras cu tot ce au avut în toate direcţiile şi au mai dat-o şi în bară. Trebuie să înţeleagă şi LCK însă că epoca în care cu cît mai mulţi miniştri erau inculpaţi, cu atît mai mare gloria, a trecut. Anticorupţia trebuie depolitizată pe cît se poate, nu e vorba de a ocoli miniştri, dar nici a-i face ţinte predilecte. Iar înainte de a trimite în judecată pe opozanţi politici care sunt numărul 1, 2 sau 3 e bine să ai un caz solid, nu să trimiţi ca să dai arme politice, cum par unele dosare ale lui Ponta (spălare de bani???), Dragnea şi Tăriceanu. Altfel riscurile sunt mai mari decît cîştigurile. Între altele, nu aveam destabilizarea de azi dacă, aşa cum era normal, Dragnea, ca şef de partid, putea fi prim ministru. O dădea în bară şi pierdea alegerile data viitoare, asta e calea politică şi democratică, nu prin fault că a scos lumea din casă la referendum, cînd la votanţii EBEI transferaţi de la PDL nu a fost deranjat nimeni. Dar acest dosar ne vine de la Daniel Morar, nu de la Kovesi.

Trei. Teza. A fost şi este o mare problemă că postaci de partid cu jumătate de creier fac politica de integritate academică prin presă, fără să înţeleagă nimic din ce e plagiat şi calitate academică, aşa aţi ajuns să echivalaţi lucrarea de licenţă a Emiliei Şercan de la o facultate de doi bani (comunicare Sibiu) cu doctoratul lui Oprea demascat de ea (după ce şi-a luat un doctorat la o universitate bună din Vest, deci a învăţat cum să citeze), sau doctoratul LCK cu cel al lui Ponta. Cînd vă spun să punem umărul că nu mai existe şcoală doctorală la Universitatea de Vest, secţia Drept, sau la facultăţile de comunicare de mai peste tot, sau să facem obligatoriu un curs de scriere academică, nu sare nimeni să ajute, dar aţi ajuns toţi experţi cum trebuie citat la licenţe sau doctorate. Domnul din comisia LCK care a făcut opinie separată şi a zis că lucrarea e subcalitativă nu are nici el citate, aproape deloc, deşi e conferenţiar, deci a fost declaraţie politică şi asta. Deci zic eu, nejurist dar cu publicaţii în International Journal of Constitutional Law (vedeţi aici, pe Oxford) şi mii de citate, nu cred că doctoratul lui Kovesi este un impediment pentru exercitarea funcţiei, dar nu cred ca practicienii trebuie să aibă doctorate în general (făcute după ce au început să practice) şi ar fi bine pe viitor să se abţină, (de asta Monica Macovei nu are), dar nu e un motiv de a o da afară pe LCK pentru că nu are un doctorat de nivel Oxford.

Ultimul argument al ipocriţilor, care altfel lăudau pe manifestanţii din iarnă, între timp deveniţi admiratori ai lui Grindeanu, un produs al mafiei de contrabandă Timiş, e că persoanele nu contează, şi că să nu punem semnul egalităţii între LCK şi DNA. Păi nici nu punem. Mandatele procurorilor şefi DNA sunt scurte, mai scurte din păcate decît cele politice, de asta tărăşenia cu numirea şi demiterea ne ocupă tot timpul. Şi tot de asta nu avem temei să demitem pe nimeni de la DNA, mai ales nu cînd ne cer corupţii, şi pe motivele furnizate de ei, că acuşi vine termenul. Există cineva mai proaspăt tura viitoare, care să nu fi fost contaminat de toate încercările de control şi subminare, şi care a dovedit că e eficient şi imparţial? Vă rog, începeţi să popularizaţi cine ar fi mai bun tura viitoare decît LCK, să îi cercetăm din vreme. Vă asigur că ea are suficientă reputaţie internaţională ca să se descurce şi fără slujba asta. Iar dacă intră în politică o să vă blestemaţi zilele că nu aţi lăsat-o la DNA.

