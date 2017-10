Cum a scăpat Timişoara civilizat de câinii maidanezi: „Mergem şi 100 de kilometri până la viitorii stăpâni, să stăm de vorbă cu ei“

În 2010, situaţia câinilor maidanezi din Timişoara era dramatică. Străzile erau pline de câini fără stăpân, la fel şi adăposturile. La adăpostul Primăriei Timişoara, câinii erau ţinuţi în condiţii precare.







Pe străzi, animalele atacau oameni, oamenii, la rândul lor, îşi făceau singuri dreptate. Anii următori, asociaţiile pentru protecţia animalelor au demarat campanii de sterilizare şi adopţii, dar problema era departe de rezolvare. A fost o perioadă în care iubitorii de animale din capitala Banatului organizau proteste împotriva legii eutanasierii câinilor...

Atunci a venit soluţia salvatoare - exportul animalelor. Majoritatea asociaţiilor care se ocupau cu protecţia animalelor şi-au găsit parteneri în Occident. Câinii de pe stradă au început să fie trimişi în Germania, Olanda şi Anglia.

În urmă cu şapte ani, cei de la TierOase ThoMa din regiunea Saarland (Germania) au venit în Timişoara pentru primele adopţii. Este doar una dintre numeroasele asociaţii germane care au intermediat adopţii de câini.

“Noi suntem o asociaţie mică din Saarland, Germania, şi am început acum şapte ani să preluăm căţei din România. Am început cu un număr mic, dar de aproximativ trei-patru ani am preluat mai multe animale. Sunt aproximativ 700-800 de câini care au ajuns la noi. Avem o procedură: verificăm familia la care va ajunge câinele pentru a ne asigura că va avea cele mai bune condiţii. Ne interesează în ce condiţii locuieşte familia, dacă are curte, grădină. Câteodată mergem şi 100 de kilometri până la viitorii stăpâni, stăm câteva ore de vorbă cu ei. În final luăm decizia dacă lăsăm căţelul la ei”, spune Carmen Braun, managerul asociaţiei TierOase ThoMa, care s-a aflat zilele trecute la Timişoara.





"Mi-e din ce în ce mai greu să vin în România"

Câinii sunt aleşi cu ajutorul unei baze de date care include poze, detalii despre vârstă, sex, talie şi chiar un scurt istoric al animalului. Animalele sunt sterilizate, deparazitate şi supuse tratementelor medicale dacă au probleme.

Modul în care este tratată problema câinilor fără stăpân în România lasă încă de dorit – constată Carmen Braun.

“Sunt pentru a cincea oară în România. Mi-e din ce în ce mai greu să mai vin în România. Nu văd nicio îmbunătăţire a situaţiei câinilor. Am văzut foarte multe animale moarte pe marginea drumurilor, sunt mulţi câini care se plimbă liber pe străzi. Pentru noi este de neconceput, în Germania nu se întâmplă aşa ceva”, a mai spus Carmen Braun.

Sterilizare, sterilizare şi iar sterilizare…Căţei sunt trataţi în Germania cu mult mai mult respect decât aici. Nu există cazuri în care un câine să fie aruncat pe stradă. Ei rămân în familie până în momentul în care mor. În Germania câinele, animalul de companie, este considerat şi este tratat ca un membru al familiei”, a firmat Carmen Braun.





Carmen Braun a oferit celor de la Asociaţia Micaela şi un ajutor de 1500 de euro



"Suntem cu o sută de ani în urma Germaniei" Întrebată ce soluţie au adoptat ţările civilizate împotriva câinilor maidanezi, Carmen Braun spune: ""

Una dintre asociaţiile cu care germanii colaborează foarte bine este Asociaţia Micaela, condusă de Mihaela Graure.

“Suntem cu o sută de ani în urma Germaniei. Ar fii cazul să ne civilizăm un pic şi să învăţăm de la ei. Asta dacă dorim să trăim într-o ţară civilizată, fără animale abandonate, maltratate, schingiuite, moarte pe marginea şoselei. Pentru mine e o ruşine când ei vin la noi în vizită şi au astfel de reacţie vizavi de ce văd. Cei din Germania nu ne-au ajutat doar cu adpoţiile, ci au strâns fonduri pentru noi, am făcut programe de sterilizare, am sterilizat sute de animale cu stăpâni. Pentru că sursa câinilor de pe stradă sunt de fapt câinii cu stăpâni, pentru că oamenii nu sunt responsabili”, a declarat Mihaela Graure.

De-a lungul timpului, germanii au ajutat asociaţiile din Timişoara cu fonduri pentru campaniile de sterilizare ale câinilor. Din nefericire, nu a crescut numărul românilor care adoptă câini.

“Din păcate, în România, moda este abandonul, nicidecum adopţia. Nu am nicio explicaţie. Este foarte greu. În România sunt foarte puţine adopţii, dar ai şi stomacul strâns pentru că niciodată nu ştii dacă omul acela este responsabil sau în două luni aruncă câinele în stradă sau readuc câinele”, a mai spus Mihaela Graure.







Nemţii nu au pretenţii



Germanii nu sunt interesati să aibă câini de rasa, ei ataşandu-se la fel de bine şi de maidanezi. Mai mult, acestia nu ţin cont nici de eventualele probleme de handicap ale animalelor.

“Am avut o căţeluşă care a fost adoptată la Bramen, care era paralizată. Toată viaţa ei a trăit într-un cărucior. Au adoptat câţei cu trei picioare, câţei bătrâni, ei i-au adoptat şi le oferă dragoste”, a mai adăugat Mihaela Graure.