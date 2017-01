Idila care era să-i curme viaţa unui cioban. A ajuns cu gâtul tăiat la spital

Bărbatul, un cioban în vârstă de 38 de ani, din comuna dâmboviţeană Slobozia Moară, a făcut o patimă pentru o fată din sat, pe care avea de gând să o ia de nevastă. Pentru asta îi cerea patronului 16.000 de lei sub ameninţarea că se omoară. Nu de puţine ori a spus aşa, însă, noaptea trecută şi-a pus în aplicare planul: a pus mâna pe un ciob şi s-a tăiat destul de tare în zona gâtului.

"El de câteva zile ne spunea că se sinucide, că se taie la gât. Voia 16.000 de lei pentru a se muta la Bucureşti. Are o fată care i-a picat cu tronc şi avea de gând să plece cu ea. De aproape un an de zile lucra la mine. L-am salvat la timp, pentru că s-a tăiat cu ciobul la gât şi apoi pusese mâna pe un briceag. L-am imobilizat şi am sunat la 112", ne-a spus patronul.

Victima a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte însă spune că patronul său a încercat să îi ia viaţa.





"M-a înjunghiat un patron de-al meu. Aveam conflicte cu dumnealui mai vechi. Seara trecută s-a supărat pentru că m-am dus la un vecin să beau o cafea şi să fumez o ţigară", ne-a spus ciobanul.

Poliţia a deschis un dosar penal pentru lovire şi alte violenţe pentru a afla ce s-a întâmplat exact.