Misterul jafului de 1,6 milioane euro de la BCR Argeş. De ce nu are Poliţia niciun suspect după 3 ani şi jumătate de anchetă

Cazul a făcut mare vâlvă la vremea respectivă, însă din păcate pentru păgubiţi nu s-a soluţionat nici până acum, dosarul fiind preluat în noiembrie 2013, de la IPJ Argeş, de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care nu a finalizat nici până acum cercetarea.

”Dosarul la care faceţi referire se află în lucru la procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Alte informaţii nu pot fi furnizate în acest moment, întrucât publicitatea acestora ar putea periclita bunul mers al anchetei”, ne-a precizat Ramona Bulcu, procuror şef Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Parchetului.

Surse apropiate anchetei ne-au declarat că până în prezent nu este niciun suspect în cadrul dosarului instrumentat de trei ani şi jumătate.

Ce spune unul dintre păgubiţi: ”Nu e normal ca după atâta timp să nu fie niciun suspect”

Primul dintre păgubiţi, omul de afaceri Eugen Florea, a dat în judecată BCR Argeş, iar primul termen din proces a avut loc luna trecută la Tribunalul Argeş.

„Deocamdată mă judec separat cu cei de la BCR Argeş pe paguba mea, am deschis procesul la sfârşitul anului trecut. În afară de suma mare de bani ce mi-a fost furată, estimez valoarea bijuteriilor ce mi-au fost furate la aproximativ 20.000 de euro. Atunci când se vor decide şi ceilalţi păgubiţi din jaful cutiilor de valori, voi face o acţiune în instanţă şi împreună cu ei. Am avut un prim termen la începutul lunii martie la Tribunalul Argeş, magistraţii de acolo ne-au zis că dosarul nu este de competenţa lor şi l-au trimis la Tribunalul Specializat Argeş, unde următorul termen este pe 22 iunie. Aşteptăm să vedem ce vor spune cei de la această a doua instanţă vizavi de acest dosar. Este posibil şi ca dosarul să se întoarcă la Tribunalul Argeş, nu ştiu exact cum este procedura. Merg până la capăt, sunt banii mei munciţi. Sunt bani pe care nu mai pot să îi fac niciodată. E munca de-o viaţă a mea şi a familiei”, spune Eugen Florea, primul păgubit.

Eugen Florea este primul care a depus plângere la Poliţie, pe 25 octombrie 2013. Acestuia i-au dispărut 130.000 de dolari, 49.000 lei şi mai multe obiecte din aur, printre care şi un ceas Longines din aur masiv, moştenire de la tatăl domniei sale.

”Nu e normal ca după atâta timp, adică după mai bine de trei ani şi jumătate, să nu fie niciun suspect. Pentru ce plătesc şi plătim taxe şi impozite? Pentru ca autorităţile să nu îşi facă treaba? Să caute suspecţii şi să îi găsească, să facă verificări din nou la bancă, să reanalizeze imaginile de pe camerele de supraveghere. Trebuie să fie suspecţi, nu este posibil să nu fie suspecţi”, ne-a declarat Eugen Florea.

Surse apropiate anchetei ne-au precizat că actele de identitate ale celor două persoane bănuite că ar fi comis jaful erau pe numele unui portughez şi al unui grec. Există însă suspiciuni privind legalitatea documentelor. În orice caz, cele două persoane bănuite că ar fi comis jaful nu au fost prinse nici până în prezent.

„ Autorii jafului sunt cetăţeni străini ”

Primul păgubit în jaful din casetele de valori de la BCR Argeş spune că are numeroase dovezi strânse în acest caz şi că odată ce va începe procesul le va prezenta judecătorilor.

„Voi dovedi totul în instanţă. Pe mine mă interesează doar să îmi recuperez banii şi cu asta basta. Cheia de acces a celor de la BCR se putea copia foarte uşor. Cei doi care au comis jafurile din casetele de valori au intrat la BCR Argeş timp de patru luni, zi de zi, la interval de un sfert de oră unul faţă de altul, se făceau că nu se cunosc. Cum au putut să intre zi de zi în BCR şi să iasă cu ditamai geanta fără să remarce nimeni? Legat de autorii jafului, am înţeles că aveau rezidenţa în Piteşti. Am aflat din primele zile că erau cetăţeni străini. Am cerut de atunci Poliţiei să îi dea în consemn la frontieră. Nu mi-au dat niciun răspuns”, ne-a precizat Eugen Florea.

Potrivit unui răspuns trimis de către reprezentanţii Direcţiei Comunicare din BCR, „Incidentul este regretabil, afectând în acelaşi timp şi clienţii, şi banca. Am sprijinit organele de anchetă pentru a identifica circumstanţele şi autorii furtului, după toate aparenţele infractori foarte sofisticaţi. Pâna în prezent nu s-a dat o soluţie în dosarul penal, iar când aceasta va fi dispusă va fi comunicată şi clienţilor. Potrivit contractului de închiriere a casetelor de valori, banca nu cunoaşte conţinutul acestora, prin urmare nu se poate certifica conţinutul acestora“.

