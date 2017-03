Un minut în care punem în practică 7 reguli esenţiale de supravieţuire. Amplu exerciţiu de simulare în caz de cutremur, la 40 de ani de la tragedia din 1977

Locuitorii judeţului Iaşi ar trebui să se oprească din activitatea obişnuită, timp de un minut, şi să se comporte ca în cazul producerii unui cutremur real. Astfel, ieşenii sunt rugaţi ca prin această simulare să-şi însuşească şi să exerseze principalele reguli de comportament în caz de cutremur.

„Toţi cetăţenii, oriunde s-ar afla (la serviciu, acasă, la şcoală etc.) trebuie să se comporte ca în cazul producerii unui cutremur real, timp de 1 minut“, au transmis reprezentanţii ISU Iaşi.



Reguli esenţiale în caz de cutremur:



- Identifică cel mai sigur loc unde te poţi adăposti (ex.: pe hol sub o grindă sau sub o piesă mai rezistentă de mobilier, cât mai departe de obiecte care te pot răni: mobile suprapuse, ferestre, vitrine, lămpi, etc.).

- Discută cu familia sau cu colegii de la locul de muncă şi stabiliţi cum veţi proceda.

- Identifică modalitatea de a întrerupe alimentarea cu gaz şi energie electrică.

- Pe timpul cutremurului adăposteşte-te în locul stabilit (Jos! Protejează-te! Ţine-te!).

- Utilizarea liftului ori a scărilor reprezintă un real pericol, putând conduce la accidente grave, nedorite (deplasările pe timpul seismului vă pot dezechilibra).

- După cutremur acordă primul ajutor celor afectaţi şi întrerupe alimentarea cu gaz şi energie electrică.

- Asiguraţi-vă că puteţi părăsi locuinţa în siguranţă!



„În lipsa unor astfel de posibilităţi, vă puteţi proteja stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi şi coate, cu faţa în jos, cu palmele împreunate vă veţi proteja capul, ceafa, iar cu antebraţele, pe lateral, capul. Dacă un cutremur vă surprinde într-un loc public, aglomerat, nu fugiţi spre ieşiri, aglomeraţia şi panica pot provoca accidentări grave“, au mai transmis oficialii ISU Iaşi.

