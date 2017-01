Sentinţă în dosarul patronilor italieni bătuţi crunt în centrul Devei: cei doi agresori au fost condamnaţi

Raoul Locsei şi Anton Miheţ au fost condamnaţi la închisoare şi la plata unor despăgubiri, în urma unui scandal pentrecut în centrul municipiului Deva. Cei doi au fost acuzaţi că, în august 2015, au bătut crunt doi italieni şi au mai agresat o tânără, sub privirile a zeci de localnici care se aflau la acel moment în zona teraselor din centrul istoric.

Sentinţa a fost pronunţată de Judecătoria Deva. Instanţa l-a condamnat pe Attila Raoul Locsei la pedepsele de: două luni de închisoare pentru lovire (persoana vătămată Stefani Mateo), patru luni de închisoare pentru lovire (persoana vătămată Marc Roxana), an închisoare pentru lovire (persoana vătămată Olmino Paolo); un an şi şase luni de închisoare pentru lovire (persoana vătămată Scarpellini Massimo). „Instanţa a contopit pedepsele principale stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de un an şi şase luni de închisoare, la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, astfel că inculpatul execută, în final, pedeapsa rezultată de doi ani de închisoare”, a informat Judecătoria Deva.

Petru Anton Miheţ a fost condamnat la pedepsele de: un an de închisoare pentru lovire (persoana vătămată Olmino Paolo) şi un an şi şase luni de închisoare pentru lovire (persoana vătămată Scarpellini Massimo). Magistraţii au contopit pedepsele aplicându-i acestuia pedeapsa cea mai grea de un an şi şase luni de închisoare la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celeilalte pedepse, astfel că acesta execută, în final, pedeapsa rezultată de un an şi 10 luni de închisoare. „Instanţa a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicate inculpatului”, a informat Judecătoria Deva.

Cei doi au fost obligaţi la plata unor despăgubiri către părţile vătămate. Attila Raoul Locsei va trebui să achite, potrivit instanţei, 200 euro lui Stefani Mateo, 1.500 euro tinerei agresate, reprezentând daune morale. „Obligă în solidar pe inculpaţi să plătească părţilor civile despăgubiri, după cum urmează, către: Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, suma de 3.766,01 lei; lui Olmino Paolo, suma de 5.000 euro; lui Scarpellini Massimo, sumele de: 1.000 euro daune materiale şi 10.000 euro reprezentând daune morale”, a informat instanţa. Soluţia magistraţilor poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare.

Bătuţi sub privirile localnicilor

În septembrie 2015 cei doi au fost protagoniştii unui imens scandal petrecut în centrul istoric al municipiului Deva. Paolo Olmino, patron al unui local din din Piaţa Unirii, şi un prieten de-al său, ambii italieni, au fost bătuţi crunt, după ce au încercat să ajute o tânără, care fusese pălmuită de unul dintre aceştia. Italienii agresaţi au povestit că scandalul a început după ce au văzut cum femeia este lovită de Raul Locsei. I-au cerut acestuia explicaţii, iar atunci bărbatul şi-a chemat în ajutor prietenul şi ambii au început să îi agreseze. Zeci de oameni au asistat la scenele petrecute în Deva, în urma căruia unul dintre italieni a ajuns în stare agravantă la spital, cu traumatism cranio-cerebral deschis. Fusese călcat în picioare de cei doi bătăuşi. Agresorii au fost identificaţi în scurt timp, potrivit reprezentanţilor Poliţiei Locale Deva. „La ora 22.18, operatorul din centrul de monitorizare video al Poliţiei Locale Deva a observat, pe camerele de supraveghere, o altercaţie iscată între patru persoane, în Piaţa Unirii. Imediat a fost inştiinţat ofiţerul de serviciu, care a luat măsurile de intervenţie la faţa locului. Un echipaj al Poliţiei Locale a ajuns la locul incidentului după aproximativ patru minute. După alte aproximativ trei minute, în zonă a sosit şi un echipaj al Poliţiei Deva. Agresorii au fost reţinuţi de către lucrătorii Poliţiei Locale Deva, fiind predaţi apoi Poliţiei Deva, în vederea continuării cercetărilor”, comunicau reprezentanţii Poliţiei Locale Deva.

Nouă luni în arest şi arest la domiciliu

În urma scandalului, iniţial, Raul Locsei şi Anton Miheţ au fost amendaţi. „Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au identificat persoanele implicate în eveniment şi au luat măsura sancţionării contravenţionale faţă de doi bărbaţi, aceştia fiind amendaţi cu 1 000, respectiv 500 de lei, pentru adresarea de cuvinte şi expresii jignitoare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, fapte prevăzute de Legea 61/1991. De asemenea, poliţiştii s-au sesizat cu privire la săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe urmând ca persoanele vătămate să formuleze pretenţii în acest sens”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara. Ulterior cei doi agresori au u fost arestaţi preventiv, rămânând în detenţie până în luna decembrie a anului 2015 şi apoi, pentru alte şase luniîn arest la domiciliu.

În urmă cu o lună, Raul Locsei a fost agresat de trei indivizi cu feţele ascunse de cagule. Incidentul s-a petrecut într-o zonă centrală a Devei, iar potrivit unor informaţii, agresorii au vrut astfel să se răzbune după ce Locsei l-ar fi bătut pe unul dintre ei, cu un an în urmă.

Vă recomandăm şi:

Interlopii care au cutremurat Deva anilor 2000. Povestea temutei grupări mafiote Spumă şi Bibanul, protejată de Poliţie

Cel mai celebru dosar al mafiei din Deva anilor 2000 a fost soluţionat de procurori cu trimiterea în judecată a peste 20 de interlopi şi poliţişti, cei din urmă acuzaţi că le-au oferit protecţia. Un deceniu mai târziu, în 2013, membrii grupării „Spumă şi Bibanul” au fost condamnaţi la sentinţe definitive, iar în prezent cei mai mulţi sunt liberi şi încearcă să îşi „spele” faima rea obţinută prin infracţiunile din trecut.

Răfuielile care au zguduit lumea interlopă a Devei: atacuri mafiote, bătăi în stradă, ameninţări cu cuţite, distrugeri

Mai multe scandaluri cu urmări grave, în care au fost implicaţi membrii ai lumii interlope din Deva au avut loc de în ultimul an. Anchetele procurorilor arată în din 2014 în Deva s-au format găşti violente, între care au existat mai multe conflicte. Din ele fac parte persoane cunoscute pentru antecedentele violente, unele cercetate şi condamnate în anii trecuţi în mai multe dosare penale.

Povestea ascensiunii interlopilor care au îngrozit Hunedoara în anii 2000, oraşul ajuns sub asediul mafiei fierului

Procesul grupărilor acuzate că au pus umărul la jefuirea combinatului din Hunedoara nu s-a încheiat nici măcar la zece ani de la arestările din 2006, care au dus la destructurarea reţelelor mafiote. Ancheta oferă detalii despre ascensiunea fulminantă a reţelelor de hoţi care au terorizat oraşul în anii 2000.