Mărturia studentului care a căsăpit o familie de Mărţişor, după ce iubita l-a părăsit: „Am omorât trei oameni azi noapte. Faceţi ce credeţi de cuviinţă”

Noaptea de 1 spre 2 martie a rămas de tristă amintire pentru comunitatea din Petroşani. Mulţi dintre localnici îşi amintesc cu înfiorare de crimele săvârşite cu 38 de ani în urmă de un tânăr, după ce se certase cu iubita şi chiar despre o baladă urbană ce circula după tragedie.

Cele trei crime săvârşite de Claudiu Ghiţulescu (22 de ani) au avut loc în noaptea de 1 spre 2 martie 1979, în apartamentul iubitei sale, din Petroşani.

Tânărul era student la Institutul de Mine din localitate, în anul trei, iar Mirela, studentă în anul I, ar fi urmat să-i fie soţie. În seara de 1 Martie, cei doi împreună cu un alt cuplu de colegi au sărbătorit într-un bufet din Petroşani, însă mai târziu, când fata a fost condusă de Claudiu spre casă, între cei doi s-a iscat o ceartă. În scara blocului unde locuia tânăra, iubitul ei a lovit-o cu palma peste faţă, reproşându-i o relaţie pe care aceasta ar fi avut-o cu un alt bărbat. Ajunsă în casă, cu lacrimi în ochi şi cu urmele agresiunii pe obraz, fata a hotărât să se despartă de student. Părinţii ei au fost însă cei care au sunat acasă la Claudiu pentru a anunţa că relaţia dintre cei doi tineri a luat sfârşit şi o dată cu ea şi planurile de căsătorie.

A măcelărit o famile

Vestea că a fost părăsit l-a făcut pe Claudiu Ghiţulescu să îşi piardă minţile. S-a înarmat cu două cuţite, un satâr de tăiat carne, trei şurubelniţe, un cuţit de tăiat hârtie, un cleşte patent şi o lamă de ras şi şi a plecat spre locuinţa familiei iubitei sale. Cu puţin înainte de miezul nopţii, cu ajutorul lamei de ras şi a unui cuţit, Claudiu Ghiţulescu a cioplit tocul uşii în dreptul broaştei, apoi a tras cu şurubelniţa limba acesteia şi s-a strecurat în casa în care Mirela şi părinţii ei dormeau. Şi-a agăţat paltonul în cuierul din hol. Câteva zile mai târziu, la audieri, bărbatul povestea ce s-a întâmplat apoi. „Am intrat în camera Mirelei, care dormea. Am stat în fotoliu 10 - 15 minute, după care m-am ridicat şi am vrut să plec. Ajuns pe hol, am văzut însă că se aprinde veioza în camera Mirelei şi am zărit-o pe aceasta mergând la baie. M-am refugiat în bucătărie. Cât timp ea a stat la baie, am luat din buzunarul mantalei, din cuier, satârul şi un cuţit cu lama de 19 centimetri, după care am intrat în sufragerie. Ieşind din baie, Mirela ar fi putut să vadă sclipirea lamei satârului care ieşea din buzunar”, scria studentul ucigaş, în declaraţia ulterioară dată anchetatorilor, din dosarul păstrat la arhivele Tribunalului Hunedoara.

Ascuns în sufragerie, aşteptând ca fata să se întoarcă la culcare, tânărul a fost găsit de Ana, mama fetei. Femeia a ţipat la vederea lui Claudiu Ghiţulescu, iar acesta s-a năpustit cu satârul asupra ei, lovind-o puternic de mai multe ori în cap, gât şi piept. Trupul femeii a fost măcălerit în câteva minute. Între timp, în cameră şi-a făcut apariţia tatăl Mirelei, Dumitru, care a încercat să îşi salveze soţia de furia criminalului. Bărbatul l-a lovit atunci pe şi pe acesta de mai multe ori, până când a fost sigur că l-a omorât.

S-a predat şi a fost condamnat la moarte

După cele două crime, Claudiu Ghiţulescu s-a îndreptat spre bucătărie, unde iubita lui se refugiase. A înjunghiat-o în inimă cu un cuţit, întrebând-o de ce a i-a spus că îl părăseşte. Tânăra a murit în scurt timp.

Claudiu Ghiţulescu şi-a lepădat hainele pline de sânge, a luat apoi cheile de la maşina familiei ucise şi a plecat cu autoturismul spre Târgu-Jiu, chiar fără a avea permis de conducere. Nu a ajuns prea departe. La ieşirea din Petroşani a lovit un parapet şi a distrus maşina. A reuşit să se întoarcă şi să se predea Miliţiei. „Am omorât trei oameni azi noapte. Faceţi ce credeţi de cuviinţă”, le-a declarat miliţienilor, în dimineaţa zilei de 2 martie 1979, conform documentelor păstrate în arhivele tribunalului. În luna iulie a aceluiaşi an, tribunalul a decis condamnarea la moarte a tânărului, pentru omor deosebit de grav, sentinţa fiind considerată „singura în măsură să rezolve scopul de prevenţie specială şi generală urmărit”. În 19 decembrie 1979, după ce recursul tânărului a fost respins de Tribunalul Suprem al RSR, Tribunalul Hunedoara a fost informat de Penitenciarul Bucureşti că inculpatul Claudiu Ghiţulescu a fost executat prin împuşcare, la ora 10.00 dimineaţa.

