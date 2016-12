Misterul unei crime abominabile. Moartea cumplită a unui băieţel ucis cu 14 lovituri de cuţit şi aruncat în canal

Alarma a fost dată chiar în dimineaţa zilei de 1 mai 2003 de către un pescar care făcuse o descoperire macabră. La marginea oraşului, într-o zonă ascunsă, într-un lac aflat în prelungirea canalului Jirlău, fusese găsit cadavrul unui copil, plin de lovituri de cuţit. Fapta, de o cruzime ieşită din comun, i-a îngrozit şi pe oamenii legii. De ce, dar mai ales, cine putea să ucidă un copil într-un asemenea mod? Întrebarea nu şi-a găsit răspunsul nici astăzi. Procurorii sunt însă optimişti şi spun că oricând situaţia poate suferi o răsturnare spectaculoasă. Până atunci însă, un criminal este liber ca pasărea cerului, iar un copil nevinovat zace în mormânt.

Probele au dispărut în adânc



Pe 1 mai 2003, anchetatorii, mobilizaţi de urgenţă la faţa locului, aveau să se afle în faţa celui mai mare mister. Faptul că victimă a fost aruncată în apă a îngreunat din start cercetările, mare parte din probe fiind compromise. Mai mult decât atât, nimeni nu văzuse şi nu auzise nimic. Niciun fir de care să se agaţe poliţiştii şi procurorii. Copilul se afla de cel puţin 24 de ore în apă.





Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, Xenofonte Purcărea

Xenofonte Purcărea, actualul prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, îşi aminteşte că fost chemat de urgenţă să facă ancheta la faţa locului, în urmă cu 13 ani.

“Copilul a fost găsit într-o zonă greu accesibilă, cu multă vegetaţie, ascunsă de ochii curioşilor. În mod normal, n-ai fi avut ce să cauţi acolo, locul fiind frecventat doar de pescari. Din start, am luat în considerare mai multe piste pentru a putea da de capătul anchetei. A fost deosebit de dificil pentru că nu aveam decât un cadavru, iar mare parte din probele care puteau elucida misterul fuseseră spălate de apă. Nimeni nu ştia cum a ajuns copilul acolo, zona fiind una ascuns", povesteşte procurorul Xenofonte Purcărea.

În “lacul de argint”, aşa cum numesc pescarii locul, fusese descoperit corpul neînsufleţit al copilului. Deşi avea familie, victima, de origine turcă, locuia în cartierul Cărămidari, însă mergea des la cerşit în oraş, în zona Volna.

"Am luat în calcul şi varianta ca el să facă parte dintr-o reţea, însă nu au existat probe concludente în acest sens. De asemenea, câţiva copii, de vârsta victimei, ca să braveze probabil, au spus iniţial că ştiu cum a sfârşit Yumerah. Conduşi în teren, chemaţi la audieri alături de părinţi, copiii nu ne-au ajutat să descoperim criminalul. Mai mult decât atât, nici măcar nu ştiau cum se ajunge în acea zonă, iar când au văzut că se îngroaşă glumă au început să dea din colţ în colţ şi să nu ne fie de niciun ajutor. S-a stabilit că, într-adevăr, nu aveau nicio legătură cu ceea ce se petrecuse”, spune anchetatorul.

Presupus raport sexual anal

Autopsia victimei, spune procuror Cornelia Manea, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, a evidenţiat faptul că victima prezenta o ruptură a mucoasei anale, fapt ce ar fi putut fi produs în cazul unui raport sexual. De asemenea, necropsia a stabilit că "moartea a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei meningo-cerebrale şi dilacerării cerebrale, consecutive unei plăgi înjunghiate craniene, precum şi hemoragiei interne şi externe datorate unor plăgi înjunghiate cervico-laterolo-brahiale cu interesare pulmonară şi cardiacă".

În urma probatoriului s-a stabilit că minorul obişnuia să cerşească bani şi alimente în zonele centrale ale oraşului, formându-se astfel un cerc de suspecţi în care au fost incluşi minorii Sbârcea Ionuţ, de 12 ani, Adâm Teinur, de 15 ani, care veau aceleaşi preocupări şi făceau parte din anturajul victimei.

"Cei doi, audiaţi pe 2 mai 2003, au declarat procurorului că ei sunt autorii, dar au indicat un alt loc al comiterii faptei şi alte versiuni despre săvârşirea omorului, de exemplu au vorbit despre 4 lovituri de cuţit. Obiectele ridicate de la locuinţa lui Adâm Teinur nu au prezentat urme de sânge conţinând profilul ADN al victimei. În audierile ulterioare, aceştia au revenit asupra declaraţiilor, susţinând că au relatat faptele pe baza unor zvonuri. Astfel, prin ordonanţă din 2 septembrie 2004, s-a dispus neînceperea urmăririi penale şi continuarea cercetărilor pentru identificarea autorilor", a precizat procuror Cornelia Manea.

Cel mai vechi dosar cu A.N.

Şi comisarul şef Tase Nicolae, în prezent împuternicit la conducerea Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Călăraşi, îşi aminteşte de acest caz dificil. Pe 1 mai 2003 a participat la cercetarea de la faţa locului şi ulterior la constituirea dosarului. "Un caz dificil, dar nu imposibil de rezolvat. Arma crimei nu s-a găsit nici până astăzi. Copilul a fost ucis cu sălbăticie. Am bănuit că a fost omorât stând în picioare, pe malul apei, iar autorul l-a lovit cu cuţitul peste tot. Fusese înţepat şi în inimă. Cumplit!", povesteşte anchetatorul.



În evidenţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi sunt înregistrate, în prezent, cinci cauze având ca obiect infracţiuni contra vieţii(omor) ai căror autori nu au fost identificaţi. Conform anchetatorilor, cel mai vechi dosar este cel cu nr. 228/P/2003. Victima, nimeni altul decât Sali Yumerah, din municipiul Călăraşi, minor, în vârstă de 8 ani.

Cavadrul copilului a fost găsit în canalul Jirlău

“La data de 1 mai 2003, organele de poliţie au fost sesizate cu privire la faptul că la periferia oraşului, în prelungirea canalului Jirlău, a fost găsit în submersie cadavrul copilului de 8 ani, constatându-se existenţa mai multor plăgi înjunghiate (14) la nivelul membrelor, toracelui şi capului”, spun anchetatorii.

Un dosar greu, cu sute de ore de audieri, cu mai multe piste care nu au condus la niciun rezultat, cu nopţi nedormite şi cu deplasări în ţară pentru rezolvarea crimei. “Dosarul nu a fost niciodată închis, este posibil oricând să apară un element nou care să conducă la prinderea autorului. Conform noului Cod de Procedură Penală, fapta nu se prescrie. Ancheta rămâne în lucru, nimeni a uitat dosarul în sertar, iar ucigaşul poate fi prins oricând”, spune prim-procurorul Purcărea.

Comisar şef Tase Nicolae: „ Mai devreme sau mai târziu, autorul apare. Trebuie doar să fii cu un pas înaintea lui”

„Cine nu e făcut pentru această meserie e bine să plece şi să ne lase. N-ai tragere de inimă, n-ai făcut nimic!”. Acesta este crezul unui poliţist cu vechi state de plată care a văzut multe la viaţa lui. Lucrează de 20 de ani numai în operativ, la infracţiuni cu violenţă, iar noţiunea de timp liber îi este aproape străină.



Pentru cm. şef Tase Nicolae, împuternicit la şefia Serviciului Investigaţii Criminale din IPJ Călăraşi, meseria de poliţist e un mod de viaţă. Că e frig, ninge, plouă sau caniculă, noapte sau zi, e prezent la datorie. „ N-ai cum să reuşeşti altfel, dacă nu pui pasiune şi dacă nu munceşti foarte mult. Practic, n-ai timp de gândire. După infractor trebuie să alergi, să aduni probe, să faci combinaţii, să te gândeşti la toate variantele, să mergi pe orice pistă până în pânzele albe”, spune cm.şef.

Deşi spune că satisfacţia muncii vine uneori şi după câţiva ani, tot nu a obosit făcând cercetări la faţa locului şi interogând criminali. „ Munceşti pe brânci şi câţiva ani, reuşeşti să-l prinzi pe autor şi în 2-3 minute s-a risipit misterul. Îşi poveşteşte tot şi, gata, dosarul! Aşa e în meseria noastră, sunt bucurii mici, dar care ne motivează să mergem mai departe”, e de părere poliţistul.



Verificări, probe, piste noi



În dosarele în care autoriii nu au fost descoperiţi, munca de cercetare este continuă. Cazul nu se închide într-un sertar, se fac verificări aproape zi de zi , se caută noi piste, se desface firul pentru a putea ajunge la un rezultat. În munca de cercetare se desfăşoară activităţi ori de câte ori se impune, evenimentele sunt coordonare de procuror şi se fac planuri de lucru.

Cm.şef Tase Nicolae, poliţist cu peste 20 de ani experienţă în Investigaţii Criminale

„Mai devreme sau mai târziu, autorul apare. Trebuie doar să fii cu un pas înaintea lui. Sigur că, pe măsură ce trec anii, ne lovim de alte probleme în anchetă. Trebuie să ştii cum să gestionezi fiecare situaţie, să te adaptezi din mers schimbărilor şi să-ţi urmezi drumul. De exemplu, persoanele care iniţial au fost incluse în cercul de supecţi pot părăsi ţara. Tot e moda să plece la muncă în străinătate. Îşi pot schimba comportamentul, automat se modifică şi fizionomia. Sigur că e dificil, dar nu imposibil să dai de capătul unui dosar. ADN-ul este o probă indubitabilă în rezolvarea infracţiunilor cu violenţă, dar poate să te şi încurce. Dacă ai o mixtură de profile genetice(salivă, îmbrăcăminte, păr etc.) te vezi prins într-un cerc din care trebuie să extragi inteligent autorul”, spune cm. şef Tache Nicolae.





Mărturisirea care a trimis un criminal grupă gratii



Uneori, poliţiştii mai primesc şi sprijinul cetăţenilor, în cazuri extrem de rare ce-i drept. I s-a întâmplat o dată şi poliţistului din Călăraşi. „Oameni cu frică de Dumnezeu, conştienţi că au o datorie morală faţă de societate ne-au „adus” autorul pe tavă.”, spune cm. şef Tache Nicolae.



Acesta face referire la un caz de omor, petrecut în urmă cu mai mulţi ani pe raza judeţului Călăraşi şi care a rămas mai bine de un an fără autor. La un moment dat, o familie respectabilă din localitate l-a sunat pe poliţist, anunţându-l că trebuie să-i facă o mărturisire importantă. „Bărbatul care ne-a ajutat în anchetă băuse ca tot omul un pahar la cârciuma din sat. Acolo fusese prezent şi unul dintre autorii crimei care, luat de val, s-a „spart”: a povestit cum a comis fapta. Omul nostru a reţinut cum stă treaba şi a decis să vină să spună în amănunt ceea ce auzise. În două zile, criminalul se afla după gratii”, povesteşte poliţistul.



În teren, de 20 de ani



Născut pe 24 noiembrie 1966 în comuna Alexandru Odobescu, din judeţul Călăraşi, Tache Nicolae a absolvit Şcoala Militară de la Câmpina în 1990. Din acelaşi an, din data de 15 decembrie, a intrat în pâine la IPJ Călăraşi, mai întâi ca poliţist la Serviciul Rutier, iar din 1996 la Serviciul de Investigaţii Criminale. Lucrează de atunci numai în operativ şi spune că din copilărie a ştiut că va fi om al legii. Inspirat de familie, cu tradiţie în Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii, cm.şef Tache Nicolae şi-a dorit să fie de partea legii. Are un singur copil, un fiu în vârstă de 22 de ani, student în anul IV-a la Univesitatea de Agromonie Bucureşti.

