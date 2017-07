Livada cu rochii, locul boem cu veşminte unicat. Povestea surorilor care creează haine inspirate din moda anilor '70 - '80

În “Livada cu rochii” femeile, indiferent de vârstă, pot alege o haină care să le îmbrace nu doar trupul, ci şi sufletul cu frumuseţea, simplitatea şi aroma naturii. De asemenea, se pot relaxa făcând yoga sau pilates şi pot participa la şedinţe de beauty, în showroom-ul din strada Doamnei nr.2.

Andreea Pautov, 35 de ani, şi sora sa, Georgiana Ioniţă, 31 de ani, au ales să profeseze în ultimii ani în domenii pentru suflet: prima este profesor yoga& coach feminitate, iar cea de-a doua este antreprenor al unui salon de beauty. “Suntem două surori unite şi vesele, care, acum mulţi ani, croiam rochiţe pentru legumele şi fructele din livada bunicii.

De atunci ne concepem majoritatea hainelor singure, iar azi, am ales să împărtăşim şi cu celelalte femei pasiunea noastră. Avem 35(Andreea), 31( Georgiana) dar am învăţat în timp că vârsta este doar un număr, îţi poti explora creativitatea în orice moment al vieţii. Rochiile sunt pasiunea noastră, se poartă cel mai bine în tălpile goale şi au vedere la sufletul dezgolit”, povesteşte Andreea.





400 de euro, investiţia iniţială

Proiectul l-au demarat în urmă cu doi ani cuprinde mai multe trepte, nu doar creaţii vestimentare inedite. Cele care doresc o schimbare şi încearcă să-şi regăsească feminitatea pot începe cu o vizită la showroom-ul din strada Doamnei nr.2, în Capitală, unde se pot relaxa la şedinţe de yoga/pilates, vor beneficia de consiliere specializată în beauty şi-şi pot comanda o rochiţă unicat.

“Încurajăm feminitatea pentru că foarte multe dintre noi ne reprimăm această latură şi am ajuns să purtăm numai pantaloni. Rochiile create de noi sunt boeme, romantice, rustice şi personalizate. Am început cu propriile rochiţe pe care le creasem pentru noi, apoi am hotărât să le facem o sedinţă foto. Lumea a fost foarte încântată, motiv pentru care am început să creăm şi la comandă. Prima investiţie în proiectul nostrum de suflet cred că a fost minimă, în jur de 3-400 de euro”, spune Andreea Pautov.





Talentul, moştenit de la bunicuţa croitoreasă



Pasiunea pentru creaţiile vestimentare au moştenit-o de la bunica, fostă croitoreasă a satului, foarte pricepută şi căutată de toată lumea. Cele două surori spun că au crescut în sunetul maşinii de cusut, cu aţe prinse în păr şi pe haine, rămase de la ţesături. Au deprins de la bunică nu numai talentul în a crea haine, ci şi bunătatea şi dorinţa de a împărtăşi cu alţii ceea ce au.

Cele două tinere gândesc singure modelele veşmintelor pe care le creează, caută cele mai potrivite materiale, iar alături de ele lucrează mai multe croitorese. “Specialitatea noastră sunt iile vintage cu o vechime de peste 50 de ani pe care le recondiţionam cu mare iubire pentru tradiţie şi le adaptăm trendului. Ne mai inspirăm din natura, din moda anilor 70-80, cu rochiţe lungi, feminine şi vaporoase stil Abba.



Rochie de mireasă cu 2.500 de lei



Clientele noaste la rochiţe sunt în mare parte persoane de la studioul de yoga şi salonul de beauty pe care le conducem. Este un cerc intim şi cochet. Cel mai scump produs este rochia de mireasă boemă la 2.500 lei, iar cele mai ieftine sunt salopetele de yoga/aerobic, la 180 de lei.



Cel mai bine însă ne reprezintă iile. Sunt culese de noi de la ţărancuţe din toate colţurile ţării, le ştim povestea şi punem iubire în ele. În mare comenzile sunt din ţară, mai mult din partea cunoscuţilor nostri care ne cunosc pasiunea şi dăruirea.

Pe lângă ii recondiţionate( care au preţuri ce pornesc de la 350 de lei şi ajung până la 700 de lei), mai oferim rochii boeme, în principal lungi, rochii de mireasă romantice, în mare parte la comandă, spun cele două surori.





“Noii antreprenori să-şi urmeze calea inimii”



Începutul proiectul nu a fost deloc dificil pentru cele două antreprenoare pentru că nu ţi-au setat niciodată aşteptări. “Clar pentru noi nu este un business. Pentru noi este o imensă pasiune, că vindem 1 rochiţă pe lună sau 5-10 nu este diferenţă în starea noastră de spirit, noi oricum ne facem rochiţe pentru noi şi oricum ne bucurăm de prezenţa lor în garderoba noastră.

Îmi aduc aminte că în primele luni nu am vândut nicio rochiţă, dar am perseverat. Când faci un lucru din dăruire, foloasele vin şi pe cale emoţională şi mentală.

Cred ca sfatul nostru pentru noii antreprenori este să-si urmeze calea inimii, să- si exploateze "spaţiul de noi începuturi" la orice vârstă, să aibă încredere în ei şi să persevereze, să fie disciplinaţi şi să depună eforturi continue. Să-şi seteze o intenţie pură în spatele unui business, care dincolo de satisfacţia financiară necesară să atinga şi alte corzi. Apoi de acolo totul va curge”, e de părere Andreea Pautov.



