Martor al tragediei din Retezat: „A trebuit să-i convingem pe părinţi să-şi abandoneze copiii decedaţi pe munte“

Lumea alpinismului românesc a fost lovită sâmbătă, 22 aprilie, de o veste cruntă. Dor Geta Popescu (13 ani) şi Erik Gulacsi (12 ani), doi dintre cei mai mari performeri din istoria alpinismului românesc, în ciuda vârstelor fragede, au murit într-o avalanşă în timp ce urcau spre Vârful Peleaga (2.509 metri), al şaptelea din România şi cel mai înalt din masivul Retezat.

Cătălin Berenghi se afla în fruntea unui grup de 51 de persoane care participau la un curs de ghizi montani organizat în zona Vârfului Peleaga din munţii Retezat.

Bărbatul, coordonatorul grupului, a povestit pentru "Adevărul" că s-a întâlnit la un punct al traseului cu grupul din Braşov în care erau şi cei doi copii alpinişti de renume mondial, Dor Geta Popescu şi Erik Gulacsi.

„Eu eram cu un grup de 52 de persoane cu tot cu mine, de la o şcoală de ghizi montani din Bucureşti. De 20 de ani facem acest traseu şi am dus zeci de mii de oameni pe munte. Venim frecvent în această zonă unde uneori este zăpadă şi până în luna iunie. Noi mergeam spre Vârful Peleaga şi ne-am întâlnit cu grupul din Braşov în Şaua Berbecilor. Ne-am salutat, cum fac oamenii pe munte. Noi mergeam în sus spre creastă şi au spus că şi ei merg în aceeaşi direcţie. Le-am spus să vină cu noi şi au fost acord. Vremea nu era bună, iar vizibilitatea era redusă cam la 5-10 metri. Ei ne-au depăşit deoarece erau mai puţini, erau echipaţi şi au luat-o pe drumul de vară spre dreapta. Noi am mers spre stânga, pe creastă. Am crezut că vor face o buclă şi vor veni apoi cu noi. Se întâmpla undeva în jurul prânzului“, povesteşte Cătălin Bereghi, ghid montan.



Au murit zdrobiţi de stânci

La scurt timp după întâlnirea celor două grupuri a urmat nenorocirea. „La un moment dat ne-am oprit pentru a ne regrupa şi a amenaja o coardă şi atunci am auzit în vale ţipetele unei femei care striga: «Ajutor, Ajutor, Avalanşă!». Ne-am regrupat într-un loc mai ferit şi am format o echipă din trei salvatori cu experienţă. Eu am rămas cu grupul deoarece eram singurul care-i puteam coborî în siguranţă la cabană. Cei trei colegi au plecat să-i ajute pe răniţi. Aveau la ei staţii, corzi şi truse de prim-ajutor. Au coborât spre locul accidentului şi noi i-am aşteptat. Apoi a venit vestea. Colegii mi-au spus că sunt cinci persoane pe picioare şi doi copii decedaţi. Le-am spus să le verifice semnele vitale, dar făcuseră deja acest lucru şi părinţii lor, care reuşiseră să-i dezgroape de sub zăpadă. Din păcate, erau morţi. Au fost luaţi pe sus de avalanşă şi izbiţi de stânci. A urmat apoi cel mai teribil moment al operaţiunii, cel în care am reuşit cu greu să îi convingem pe părinţi să îşi abandoneze copiii decedaţi şi să coboare cu noi. A fost un moment teribil, dar crucial pentru supravieţuirea lor. Dacă rămâneau acolo în condiţiile în care temperatura era deja de -15 grade Celsius, iar vântul bătea cu 70 km/oră astăzi aveam probabil mai multe victime“, mai povesteşte Cătălin Berenghi.

Ce spune despre acuzaţiile potrivit cărora grupul din care făcea parte a declanşat avalanşa

Cătălin Berenghi a comentat şi afirmaţiile reprezentanţilor Salvamont Hunedoara care au spus că nu este exclus ca grupul mare de oameni care se deplasa pe munte să fi declanşat avalanşa. „Nu noi am fost cei care am declanşat avalanşa, ci din păcate grupul din Braşov. În perioada superioară unde eram noi sunt porţiuni de zăpadă neatinsă. Dacă am fi declanşat noi avalanşa, i-ar fi măturat pe toţi şapte. Noi erau cu 400-500 de metri mai sus şi nu eram în linie cu ei. Zona în care se aflau ei era foarte expusă, iar stratul de zăpadă oscila de la 70-80 de centimetri la 1 metru, 1 metru şi jumătate. Fata care a supravieţuit alături de cei patru adulţi a confirmat ce spun eu şi a spus că a auzit o bubuitură în apropierea grupului lor şi a văzut cum zăpada se crapă. Este o tragedie ce s-a întâmplat“, a mai spus Cătălin Berenghi.

Accidentul în care a murit tatăl lui Cătălin Berenghi

O coincidenţă leagă tragedia petrecută sâmbătă în Masivul Retezat de o altă catastrofă, care a avut loc în august 1991 în aceeaşi zonă. Cătălin Berenghi, cel care a condus grupul de peste 50 de turişti pe traseul montan din zona Lacului Bucura, este fiul pilotului Ioan Berenghi, implicat în cel mai teribil accident aviatic înregistrat în Retezat. În noaptea de 13 spre 14 august 1991, un avion IL-18, cu nouă oameni la bord, condus de Ioan Berenghi, s-a prăbuşit în zona vârfului Custura, fără a lăsa supravieţuitori.

Aeronava TAROM IL-18 YR-IMH care efectua un zbor pe ruta Bucureşti – Timişoara decolase în seara de 13 august 1991, la ora 23:15, de pe Aeroportul Otopeni. La bord se aflau cinci membri ai echipajului şi patru angajaţi ai companiei, care se îndreptau spre Timişoara pentru a repara un alt avion. În zona Retezatului, aeronava a coborât de la 6.100 de metri la altitudinea de 2.440, în timp ce piloţii transmiteau că se află la 5 mile nautice de municipiul Deva. Cu un minut înainte de impactul cu stâncile, echipajul a raportat survolarea Făgetului şi a primit autorizarea pentru a ateriza pe Aeroportul din Timişoara.

Cu câteva secunde înainte de impactul înregistrat la ora 23:53, echipajul aeronavei a confirmat interceptarea radiofarului, însă apoi transmisia radio s-a întrerupt. După 10 secunde cei de la Aeroportul din Timişoara aud ultimul mesaj. „Vezi că se ve...”. Ancheta în cazul tragediei aviatice, efectuată de Procuratura Judeţului Hunedoara şi de Departamentul Aviaţiei Civile a arătat că vinovat pentru producerea accidentului a fost echipajul, care s-a abătut de la traseu şi, de asemenea, a interpretat greşit comunicarea turnului de control. Pilotul Ioan Berenghi avea însă peste 7.000 de ore de zbor şi era lider de sindicat al piloţilor. Cătălin Berenghi a rămas neîmpăcat cu rezultatele anchetei, susţinând că există mai multe teoriii privind împrejurările accidentului aviatic, ce contrazic eroarea de pilotaj stabilită de autorităţi.

