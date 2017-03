A început „nebunia“ de la Cercul Polar, ultramaratonul de 653 de kilometri alergat la -70 de grade Celsius. Românul Tibi Uşeriu s-a întors în „iadul alb“

singurul est-european care a reuşit să câştige în 2016 această competiţie şi singurul care s-a încumetat să se întoarcă pentru a-şi apăra titlul. Dacă va reuşi, bistriţeanul va fi primul din istoria competiţiei, care ajunge la o astfel de performanţă. Vineri, 10 martie, la ora locală 9.00 (11.00 ora României), Tibi Uşeriu a luat startul la Ultra 6633, unul dintre cele mai dificile ultramaratoane din lume. Tibi Uşeriu esteşi singurul care s-a încumetat să se întoarcă pentru a-şi apăra titlul. Dacă va reuşi, bistriţeanul va fi primul din istoria competiţiei, care ajunge la o astfel de performanţă.

Iniţial, în competiţie s-au înscris 24 de sportivi: un român, cinci englezi, doi japonezi, un scoţian, doi canadieni, trei australieni, doi neo-zeelandezi, un spaniol şi un francez. Înainte de start însă, unul dintre maratonişti s-a retras. Concurenţii vor fi nevoiţi să parcurgă 563 de kilometri în 180 de ore.

Organizatorii au anunţat că temperaturile anunţate pentru această perioadă sunt cu 10-15 grade mai scăzute decât anul trecut. Temperatura pe care o va resimţi Tibi pe timp de vânt poate ajunge la -70 de grade.

Tibi a precizat joi, cu o zi înainte de începerea cursei, pentru cei de la amix.ro, că principalul inamic sunt temperaturile scăzute: „Frigul care te omoară. Te suge de energie, în timp ce vântul te zboară efectiv cu sanie cu tot de pe drum. Va fi o competiţie pe cinste, mai ales că temperaturile sunt cu 12-16 grade mai joase decât anul trecut“.

Şi-a povestit trecutul presărat cu închisoare şi jafuri armate, într-o carte

Tibi Uşeriu şi-a lansat autobiografia „27 de paşi” , în care îşi pune viaţa pe tavă. În carte, bistriţeanul vorbeşte despre competiţiile la care a participat, dar şi despre o condamnare de peste două decenii la închisoare, despre jafurile armate şi tentativa de omor care l-au trimis acolo, dar şi despre reabilitarea adusă de proiectul Tăşuleasa Social şi alergatul care deja l-a făcut celebru. Cu doar o săptămână înainte să pornească spre Cercul Polar,în care îşi pune viaţa pe tavă. În carte, bistriţeanul vorbeşte despre competiţiile la care a participat, dar şi despre o condamnare de peste două decenii la închisoare, despre jafurile armate şi tentativa de omor care l-au trimis acolo, dar şi despre reabilitarea adusă de proiectul Tăşuleasa Social şi alergatul care deja l-a făcut celebru.

Primul contact al bistriţeanului cu lumea liberă din vest a venit timpuriu, înainte de 18 ani. A muncit ca gunoier, în `89, în Germania, unde a primit azil politic, şi a fost sclav într-un restaurant italian. Uşeriu rezumă într-o singură frază experienţele trăite până la 35 de ani, vârsta la care s-a întors pe meleaguri natale şi şi-a schimbat viaţa la 180 de grade.

„În doar 35 de ani, am trăit multe vieţi disparate: copil bolnăvicos terorizat de un tată violent, slugă dată pe vară pe brânză, adolescent dezorientat visând să ajungă şofer de tir ca să poată fugi de toţi, porcar în armata română, sub comanda unui locotentent diliu, azilant politic în Berlin, holbându-mă la vitrine fără un ban în buzunar, bucătar şi pizzar într-un restaurant italian, muncit până la extenuare, martor într-o galerie de alba neagra din Gran Canaria, bodyguard în familia unui mafiot sârb, tâlhar la drumul mare, furând de la bogaţi, ca Robin Hood, dar nu ca să dau la săraci, fugar prin toată Europa, evadat din două puşcării şi, în cele din urmă, client al unui „stabiliment de lux” din care nimeni nu a reuşit să se furişeze în toată istoria lui de 100 de ani”.







Tibi Uşeriu s-a apucat de alergat abia în 2012. Tăria de caracter şi duritatea antrenamentului i-a obosit, de la un punct încolo, chiar şi pe câinii cu care alerga împreună. După doar patru luni de pregătire, Tibi alerga lejer pe distanţe de peste 30 de kilometri şi nu pe pista de atletism, ci pe dealuri şi prin păduri.

„A început să-mi şi placă. La sfârşitul anului 2012 am participat la un maraton montan prin Munţii Apuseni şi m-a prins foarte tare şi competiţia şi am început să alerg mai serios. A devenit un stil de viaţă în timp, iar acum o duc la extrem. Nu am avut darul de alergător, eu mi l-am creat, cu sute de ore de antrenament, cu o disciplină riguroasă, cu o dietă care cred că nu e ţinută nici de cei mai credincioşi în zilele de post. Am o alimentaţie drastică, a trebuit să renunţ la carne, alcool, nopţi nedormite, o groază de produse, cum ar fi brânzeturile şi făina alba. Pentru mine deja de 3-4 ani a devenit un stil de viaţă, altfel nu reuşeam să cresc”, îşi descrie călătoria Tibi.

Planul kamikaze pentru anul acesta: Tibi vrea să termine cele mai grele ultramaratoane din lume

să participe la cele mai grele trei ultramaratoane de pe glob. Este vorba despre cursa de la Cercul Polar, Turul Giganţilor şi o competiţie care va avea loc în deşert, despre care încă nu vrea să dea multe detalii, până când nu este sigur că va fi acceptat. 2017 va fi un an al încercărilor pentru Tibi Uşeriu. Acesta şi-a pus în cap. Este vorba despre cursa de la Cercul Polar, Turul Giganţilor şi o competiţie care va avea loc în deşert, despre care încă nu vrea să dea multe detalii, până când nu este sigur că va fi acceptat.

Cursa din deşert va avea loc luna iulie, startul dându-se în data de 10, iar Turul Giganţilor din Alpi se va desfăşura în luna septembrie, cu începere tot în data de 10.

„Toate au startul pe data de 10, la ora 10:00 dimineaţa. La Cercul Polar startul se dă în 10 martie, cel din deşert pe 10 iulie, iar Turul Giganţilor în 10 septembrie. Acesta este un semn pentru mine”, spune Tibi.

