Cum se reglează geamurile termopan în funcţie de anotimp. Lista activităţilor de întreţinere periodică absolut necesare

Durata de viaţă şi eficienţa ferestrelor termopan depind de cel puţin două lucruri importante. În primul rând, feroneria trebuie unsă cel puţin o dată pe an. Feroneria reprezintă toate elementele metalice care intră în structura unei ferestre şi care au rolul de a asigura etanşarea, susţinerea şi mobilitatea acesteia. Ungerea se poate face cu ulei pentru automobile.

În al doilea rând, odată cu schimbarea anotimpurilor, reglarea ferestrelor trebuie făcută în regim de iarnă sau de vară. De obicei, instalatorii nu dezvăluie aceste lucruri, deoarece firmele care montează ferestrele doresc să asigure şi mentenanţa şi vor să încaseze bani şi din această activitate.

Pe măsură ce trece timpul ferestrele cu geam termopan se lasă şi au nevoie de intervenţie pentru a nu se degrada. Dacă ai observat că ferestrele nu se mai închid ca şi atunci când au fost montate şi că se simte curent în jurul lor, înseamnă că au nevoie să fie reglate. Pot fi relgate de aproape oricine prin strângerea bulbului de pe marginea ferestrei. Astfel se va regla presiunea.

Tot din acest orificiu se reglează geamul termopan pentru vara şi pentru iarnă. Dacă sunt lăsate permanent ferestrele în regim de iarnă, atunci se va forma o presiune ridicată ce va afecta cauciucul de izolare şi îl va face să se degradeze mult mai repede. O garnitură uzată aduce probleme. Frigul, curenţii de aer şi chiar apa ploilor pătrund în casă, iar pe de altă parte, izolarea fonică nu mai este nici ea atât de bună. În acest caz, doar schimbarea garniturii rezolvă problema.

Un geam care “se lasa”, adică partea orizontală nu mai este paralelă cu tocul, are de cele mai multe ori probleme la balamaua superioară. Această se poate remedia uşor folosind o cheie imbus de mărimea 4. Sus, pe partea superioară a canatului se pot observă două platbande metalice suprapuse cu 3 şuruburi. Două şuruburi sunt de reglare, anume şurubul din stânga (cel mai aproape de balama) şi cel din mijloc. Al treilea şurub are rol de prindere. Se poate încerca şi ajustarea balamalei de jos balamaua de jos. Această are şuruburi de reglare atât în faţă (cum privim cu geamul închis, partea mai aproape de pervaz a balamalei), cât şi pe lateral. Şurubul de pe lateral care poate fi acţionat ori din exterior, ori din interior deschizând geamul, afectează orizontalitatea acestuia. Acesta este şurubul care ne interesează!

Celalalte două şuruburi de reglare de la balamaua de jos sunt: cel din faţă, care reglează forţă de etanşare a geamului (imbus mărimea 3) şi cel de sus (am putea spune de pe “coloana vertebrala” a balamalei, ascuns sub un plastic mai lung) care se poate acţionă înserând imbusul pe verticală în orificiu, ridica sau coborâ geamul fără să afecteze orizontalitatea acestuia.