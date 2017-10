Cum se realizează un site, cât costă un domeniu şi serviciul de găzduire

Primul lucru pe care îl face o persoană când aude numele unei companii este să caute site-ul. Domeniul este cel care dă numele site-ului, iar la alegerea extensiei există mai multe variante, cele mai folosite fiind .ro, .com, .net, .biz, .org, .info şi .eu. Alegerea extensiei ar trebui făcută în funcţie de specificul afacerii respective. Dacă sunt vizate şi alte ţări atunci domeniul .com ar fi cel mai indicat.

Un nume de domeniu .ro costă aproximativ 260 lei. Un nume de domeniu cu extensia .ro disponibil se poate cumpăra prin intermediul ROTLD - serviciu disponibil la adresa www.rotld.ro. Pentru că nu este un preţ tocmai accesibil, această opţiune este de evitat dacă se doreşte o soluţie mult mai ieftină. Un nume de domeniu cu extensia .com, .net, .info, .org etc. costă mai puţin de 50 lei şi se plăteşte anual. După înregistrare numele de domeniu devine proprietatea ta pentru 1 an. Se poate prelungi ulterior valabilitatea domeniului pentru câţi ani se doreşte.





Orice site are nevoie de un spaţiu fizic pe care vor fi stocate toate fişierele, cum ar fi textul, imaginile sau clipurile video. Acest spaţiu este disponibil pe un server web iar serviciul este asigurat de companiile specializate în web hosting (găzduire web). Pentru serviciul de găzduire web se plăteşte o taxă lunară, trimestrială, bianuală sau pe mai mulţi ani, în funcţie de preferinţele fiecăruia. Costul maxim nu depăşeşte 50 lei, pentru plata lunară. La plata în avans pe mai multe luni sau ani se oferă reduceri substanţiale de preţ. Serviciul de găzduire asigură spaţiul fizic pe care vor fi stocate toate fişierele site-ului: text, imagini, audio, video şi se închiriază de la companiile specializate în servicii de web hosting.