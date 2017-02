Ce înseamnă dezvoltarea personală, conceptul neînţeles pe deplin în România. „Chiar şi în perioada socialistă au existat lucrări vizând auto-educarea“

Teoretic, dezvoltarea personală include activităţi şi experienţe care au scopul final de a îmbunătăţi starea de conştientizare, dezoltare a talentelor şi abilităţilor personale, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi contribuirea la realizarea aspiraţiilor şi viselor personale. Cunoscut şi sub denumirea de "self help" sau "evoluţie personală", conceptul include şi activităţi formale sau informale pentru a dezvolta în alţii roluri precum cel de profesor, ghid, consilier, manager, coach sau mentor.

Chiar dacă această mişcare a crescut cel mai mult în secolul XX, dorinţa omului de a se dezvolta, de a se depăşi pe sine nu este ceva nou. Încă din antichitate oamenii înţelepţi îi cunoşteau importanţa şi aveau pincipii puternice în acest sens.

„Anticii care au dorit să ilustreze virtutea în tot regatul, au ordonat în primul rând statele lor proprii. Din dorinţa de a comanda bine statele lor, au reglementat mai întâi familiile lor. Dorind să reglementeze familiile lor, au cultivat mai întâi persoanele lor”, spunea filosoful chinez Confucius, care a trăit în secolele V-VI. î. Hr. În timp, majoritatea religiilor au inclus şi includ elemente de dezvoltare personală ca rugăciunea, muzica, dansul, cântatul, incantaţiile, poezia, scrisul, sporturile şi artele marţiale. Aceste practici au avut şi au în continuare scopuri diverse, cum ar fi o mai bună sănătate sau un aspect estetic mai frumos, dar ele sunt legate şi de "golurile finale" ale dezvoltării cum ar fi descoperirea sensului vieţii sau trăirea unei vieţi fericite.