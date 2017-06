Împuşcături la un centru UPS din San Francisco: patru persoane au fost rănite

Surse din forţele de ordine afirmă că victimele au fost transportate la spital.

Suspectul este un angajat al UPS. Un martor a povestit că a auzit 5-8 împuşcături, iar apoi a văzut mai mulţi oameni fugând speriaţi pe stradă.

Forţele de ordine avertizează populaţia să evite zona atacului sau, dacă se află deja acolo, să se adăpostească.

Potrivit unor fotografii publicate pe Twitter, mai mulţi angajaţi UPS s-ar fi refugiat pe acoperiş.

These UPS employees were rescued by Police with guns drawn pic.twitter.com/i3BIRgM8UP