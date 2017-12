Ulterior, administratorul site-ului a şters articolul, însă postarea pe pagina de reţeaua Facebook mai poate fi găsită aici.

*Articol de Nicolae Ţîbrigan

Recent, am descoperit că dezinformarea a căpătat şi forma unor colaje distribuite pe grupurile pro-Kremlin din România. Iată unul dintre acestea distribuit pe grupul NU VREM SĂ LUPTĂM ÎMPOTROVA RUŞILOR şi redistribuit de 5430 de ori pe reţeaua de socializare.

Analizăm cu atenţie construcţia dezinformării

Am hotărât să identific în primul rând sursa, aşa că m-am uitat la sfârşitul articolului şi am descoperit numele unui oarecare Radu Oprea din Arizona, SUA. După care am decis să fac o mică analiză de conţinut a dezinformării, pentru a stabili câteva repere de analiză.

Articolul face referinţă la o presupusă „poziţie cea mai fermă” faţă de „criza europeană vis-à-vis de migraţie” din partea Rusiei. Evident, imaginea acesteia este asociată cu personalitatea preşedintelui rus Vladimir Putin (tehnica personificării statului rus prin imaginea liderului de la Kremlin), proclamat, la rândul său, drept „ţar”.