INTERVIU Ilinca şi Alex, reprezentanţii României la Eurovision 2017, poveşti din culise: Portughezul a avut de câştigat şi pentru că a jucat un teatru ieftin

Reprezentanţii României la Eurovision 2017, Ilinca Băcilă şi Alex Florea, alături de Iuliana Marciuc, şefa delegaţiei României la Eurovision 2017, au discutat la Adevărul Live despre provocările participării la concursul cântecului european, dând detalii din culise. Printre altele, cei trei au lămurit mult discutata problemă a tunurilor din spectacolul României, şi-au ales favoriţii, au comentat prestaţia lui Salvador Sobral, câştigătorul din acest an, şi au povestit cum se simt emoţiile de pe scena mare a Eurovisionului.

Reacţii după Eurovision

„Adevărul“: Cum vă simţiţi acum că s-au mai aşezat lucrurile?

Ilinca Băcilă: A fost o perioadă frumoasă, cea mai frumoasă experienţă din cariera mea de artistă. M-am maturizat în sensul în care m-am abiţionat şi m-am disciplinat foarte tare, am vrut să fiu la cel mai înalt nivel. Mai ales pentru că eu sunt o persoană dezordonată. Dar m-am ambiţionat şi am dat tot ce a fost mai bun. Ne-am simţit ca nişte staruri internaţionale, aşa le spuneam jurnaliştilor care ne luau interviuri.

Iuliana, cum a fost organizarea, cum a fost şi pentru tine această primă experienţă de şef al delegaţiei. Spuneai că nu ştiai unele lucruri? A fost greu?

Iuliana Marciuc: Misiunea mea a fost una inedită pentru mine, pentru că postura de şefă de delegaţie a fost ceva cu adevărat special. Eu eram interfaţa pentru artişti, practic doar prin mine se putea ajunge la discuţia cu ei. Apoi, au fost benefice relaţiile pe care le-am stabilit cu şefii de delegaţii din mai multe ţări. Am simţit emoţia artiştilor, am adăugat emoţia noastră şi s-a ajuns la un rezultat bun, de aceea poziţia ocupată de noi nu e întâmplătoare. De la Selecţia Naţională, după ce Ilinca şi Alex au câştigat, am simţit că se poate mai mult până acum. Am vrut să atingem top 10.

Cum puteau ajunge pe primele locuri

Publicul v-a plăcut, clar, aţi fost pe locul cinci în preferinţe, ce credeţi că v-a dezavantajat în ochii juriilor de specialitate? Aţi fost dezamăgiţi?

Ilinca Băcilă: Eu mă simt mândră că am intrat în topul primelor zece ţări la Eurovision 2017. Ăsta a fost ţelul meu stabilit de acasă. În semifinală am pus un pariu că ieşim în acest top 10 şi am câştigat! Alţii ne dădeau în primii cinci. Juriile au fost invidioase. Juraţii au avut alte criterii de departajare şi nu cred că au apreciat piesele care te invitau la dans, aşa cum este a noastră. Cred că au apreciat mai mult baladele.

Alex Florea: Moldova, pe de altă parte, a primit un punctaj bun de la jurii. Urcarea nostră la casele de pariuri a contat, să ştii. I-a speriat pe mulţi! (Râde). Dar ce ne bucură pe noi este că am câştigat inimile fanilor, am ajuns până pe locul 5 în preferinţele publicului. Dacă juriul era mai generos aveam şi noi locul doi sau trei! (Râde)

FOTO Eduard Enea

Ce s-a întâmplat cu tunurile de pe scena Eurovision

Au fost ceva probleme cu decorul în sensul că tunurile nu au mai putut fi folosite aşa cum se gândise momentul iniţial. Plus că sunt foarte multe persoane care nu au înţeles utilitatea acelor tunuri pe scenă.

Iuliana Marciuc: Am reuşit să facem o figură bună! Am vrut ceva în plus anul ăsta, un show de scenă excelent, şi am reuşit. Diferenţa o fac lucrurile mici. Detaliile fac diferenţa, iar anul ăsta am ţinut cont de ele. Noi la detalii ne-am uitat. O spun încă o dată, fără modestie, că ne-a reuşit tot ce ne-am propus în acest sens! Pe de altă parte, Ilinca şi Alex au repetat pe o scenă mai mare la Bucureşti. Şi acolo, la Kiev, scena era mai mică. Alex a luat viteză în prima zi de repetiţii cu tunul şi a căzut, aşa a ajuns să se lovească la mână. La a doua repetiţie, organizatorii au schimbat poziţia tunurilor.

Alex Florea: În prima zi am fost foarte dezamăgit. Organizatorii ne obligau la anumite mişcări pentru că dinamica show-ului era afectată de felul în care îmi luam viteză cu tunul. Asta m-a enervat. Nu ştiu cum s-a văzut la public, dar modificările au tăiat din elanul piesei.

Iuliana Marciuc: Echipa de profesionişti de la Kiev a fost dublată de echipa noastră. Fiecare compartiment în parte a avut cu cine discuta, a fost o discuţie benefică. Totul s-a corectat din mers şi am ajuns la un punct comun. Am ajuns unde am dorit cu o mică excepţie, „Ce se întâmplă cu tunurile?“. Nu ni s-a permis nici să dăm cu confeti, cum am dorit! Mihai Alexandru, compozitorul piesei, a spus că această idee mergea cu piesa. Dar nu s-a întâmplat. Din tunuri nu a ieşit nimic şi ne-am bazat pe grafica virtuală de pe ecranele din spate. Din tunuri trebuia să iasă fie confeti, fie porumbei, fie flori. Dar organizatorii nu au acceptat niciuna dintre variante pentru că scena nu se putea curăţa în 30 de secunde până când intra următorul artist.

Cum se simt emoţiile pe scenă

Ilinca, ştiu că tu ai avut nişte probleme destul de serioase cu gâtul chiar înainte de plecarea la Kiev, ai fost în formă optimă pe scenă?

Ilinca Băcilă: În semifinală am avut foarte mari emoţii. Dar au fost emoţii constructive. Am fost într-un fel de transă, nu ştiam ce se întâmpla cu mine. Aveam căştile în urechi şi nu auzeam publicul, dar îl simţeam. Simţeam cum cântă cu noi! Înainte de finală am început să plâng. Nu credeam că pot să mai cânt încă o dată la fel de bine! Iar înainte de a pleca la Kiev am aflat că am laringită acută. Asta m-a împiedicat să cânt cum am vrut eu. Aşa am pierdut din încredere pentru că nu ştiam dacă pot să trec peste problemă. La final am cedat efectiv! Dar am avut noroc că mama m-a calmat, mi-a zis că o să fie bine. Mi-a zis să mă bucur de moment, că nu se ştie dacă o să mai cânt pe scena asta, şi mi-a ieşit.

Alex Florea: Eu nu am avut emoţii. Doar emoţiile specifice scenei şi cântecului în sine. Pe mine m-au bucurat fanii Eurovision! Ştii când eşti pe scenă că publicul de acolo e pentru tine. Asta mi-a dat putere! Când intra România pe scenă publicul striga, aplauda, fluiera. N-aveai cum să nu te simţi bine! Te simţeai dominant şi puteai să faci schimbul de energie. Iar în public au fost şi români veniţi special pentru noi!

Sărutul de eliberare

Până la urmă ce ne puteţi spune despre acel gest de la finalul interpretării, atât de discutat, sărutul?

Alex Florea: Acel sărut de la final a fost un gest spontan. A fost ca o eliberare. A fost un fel de mulţumire! Acum toate glumele sunt cu şi despre noi! Dar nu ne deranjează

Ilinca Băcilă: Nu m-am supărat de glumele apărute, râd şi eu acum de faţa mea!

Care au fost reacţiile pe care le-aţi primit după ce s-a aflat că aţi obţinut poziţia a şaptea?

Alex Florea: Reacţiile au fost pozitive după acest succes al nostru. Comentariile sunt pozitive acum şi ni se spune că ar fi trebuit să câştigăm!

„Câştigătorul Eurovision nu are probleme cu inima, ci cu capul“

Ce părere aveţi despre Salvador Sobral, câştigătorul Eurovision 2017?

Alex Florea: Pentru câştigător s-a folosit marketingul, aşa cum se întamplă şi pe la noi prin ţară. Povestea lui a funcţionat şi a prins la public. Dar din punctul meu de vedere Salvador nu are probleme cu inima, ci cu capul. Toată lumea credea că Italia o să câştige, dar la Kiev era o vâlvă în jurul lui pentru că era misterios, nu dădea interviuri, nu făcea poze şi nu venea la repetiţii. Şi reprezentatul Bulgariei putea să facă o poveste din cazul lui. El nu vede foarte bine. Dar nu a făcut-o. Portughezul a făcut teatru, aşa am simţit. L-am văzut în multe ipostaze şi nu am crezut că are probleme. Melodia lui e una excelentă, pe de altă parte, demult nu s-a mai scris una ca ea. Dar mă scoate din sărite teatrul ieftin, de-asta sunt aşa de acid. Sunt mulţi oameni care au probleme. Dar nu mizează pe asta pentru a câştiga. Dacă vrei să câştigi ceva trebuie să mergi strict pe ceea ce faci profesional, pe voce, pe show. Ăsta e câştigul! În talent-show-urile la care am participat am avut şi eu probleme, dar nu am apelat la tertipuri ca să câştig. Bulgaria, chiar şi Moldova, au avut show-uri bine executate. Meritau să câştige. La simularea de dinainte de finală, Moldova se bătea cu Germania la voturi.

Ilinca Băcilă: Eu aş fi văzut mai sus în clasament reprezentanta Armeniei. Tipa are o voce perfectă! Mi-a plăcut şi Moldova! Îi felicităm pe băieţi! Un show superb! Dar şi Bulgaria a fost de milioane! Eu sunt mulţumită cu Portugalia. Ce a făcut Salvador poate să fie o artă, deci felicitări dacă a putut! Şi reprezentantul Croaţiei a fost foarte bun!

S-a iscat o întreagă dezbatere pe seama faptului că juriul din România nu a acordat maximul de puncte Moldovei. Ce părere ai despre acest lucru?

Iuliana Marciuc: Nu comentez decizia juriului de a nu acorda 12 puncte Moldovei. Membrii juirului, cu excepţia lui Tavi Colen, au fost pe scena mare de la Eurovision. Pe ei trebuie să îi întrebaţi de această decizie, ei au jurizat şi aceasta a fost părerea lor. Fiecare are experienţa necesară să judece în acest fel. Delegaţiile noastre s-au înţeles foarte bine. Când am avut Selecţia Naţională reprezentanţii Modovei au fost invitaţii noştri speciali. Am cântat împreună, am unit steagurile împreună! Din toate lucrurile astea a rămas emoţia că am rămas ca fraţii pe scenă. Felicitări pentru locul extraordinar pe care l-au ocupat!

O să vă mai vedem pe scena Eurovision pe viitor?

Alex Florea: O experienţă precum cea de la Eurovisionca asta e uriaşă! Expunerea şi experienţa sunt benefice. E ceva care merită şi care trebuie repetat.