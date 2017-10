Matt Damon oferă lămuriri după ce a fost acuzat că a contribuit la muşamalizarea abuzurilor lui Harvey Weinstein: cum se apără actorul

Zilele trecute, Sharon Waxman, fondatoarea publicaţiei The Wrap, a dezvăluit că a investigat acuzaţiile de hărţuire sexuală împotriva lui Harvey Weinstein cu 13 ani în urmă, pe când lucra la The New York Times. Jurnalista a dezvăluit într-un editorial cum materialul său a fost sabotat din cauza faptului că, la acel moment, compania lui Weinstein era unul din clienţii ziarului, dar şi din cauza intervenţiei actorilor Matt Damon şi Russell Crowe, care au încercat să contribuie la sabotarea anchetei.

În 2004, Sharon Waxman ajunsese la Roma pe urmele lui Fabrizio Lombardo, bărbatul pus în fruntea companiei Miramax în perioada 2003-2004. Jurnalista reuşise să afle din mai multe surse cum italianul „nu avea niciun fel de experinţă în film“, fiind angajat pentru „a se ocupa, printre altele, de nevoile sexuale ale lui Weinstein“. Tot atunci, jurnalista a ajuns la o femeie din Londra care fusese plătită după ce a avut contact sexual nedorit cu Weinstein.

Investigaţia n-a ajuns însă niciodată în paginile New York Times, aceeaşi publicaţie care a zguduit săptămâna trecută lumea Hollywood-ului atunci când a scos la iveală abuzurile renumitului producător american. Potrivit spuselor sale, de îndată ce Weinstein a aflat că ziarul lucrează la un articol negativ despre el, a făcut tot posibilul să împiedice publicarea acestuia, folosindu-i pe Matt Damon şi Russell Crowe, care au sunat-o personal pe actriţă să garanteze pentru Fabrizio Lombardo.

Matt Damon susţine că nu ştia nimic despre abuzurile lui Harvey Weinstein

Ieri, Matt Damon s-a apărat împotriva acestor acuzaţii, declarând pentru Deadline că n-a ştiut nimic despre deceniile de hărţuiri sexuale ale producătorului şi mărturisind că n-ar fi încercat niciodată să acopere asemenea dezvăluiri.

Damon a povestit cum s-au întâmplat lucrurile în urmă cu 13 ani: „Harvey m-a sunat şi mi-a spus că cei de la New York Times scriu un articol negativ despre Fabrizio, pe care eu îl ştiam de când am jucat în «The Talented Mr. Ripley» (1999). El a organizat premiera filmului în Italia, aşa că îl cunoşteam din punct de vedere profesional, luând odată cina la el acasă. Harvey mi-a spus: «Sharon Waxman scrie un material despre Frabizio care este foarte negativ. Poţi să o suni şi să-i vorbeşti despre experienţa ta cu Fabrizio?» Aşa că am sunat-o şi i-am spus asta. Nu am fost niciodată obligat să fac nimic. Chiar dacă nu avea legătură cu subiectul ei, ce am oferit eu a fost o prezentare incompletă a cuiva, dar avusesem doar o relaţie profesională bună cu Fabrizio şi nu m-a deranjat să-i spun asta. Sunt sigur că i-am menţionat că nu ştiam nimic despre restul poveştii.“

Damon a spus că nu avea nici cea mai vagă idee despre acuzaţiile serioase pe care Waxman le investiga.

„Ca să ştiţi, niciodată în viaţa mea nu aş încerca să «ucid» o poveste ca asta. E ceva ce n-aş face pentru nimeni“, a mai spus actorul.

După mărturisirile lui Damon, Sharon Waxman a confirmat pe Twitter cele spuse de actor: „Aprob declaraţiile lui Matt Damon. A fost un apel scurt, el nu era informat - şi nici nu trebuia să fie – despre aspectul investigativ al materialului“.

I endorse Matt Damon's statement. He called me briefly,wasn't informed - nor shld he have been - abt investigative aspect of piece. @thewrap https://t.co/kTbOdYY7C8 — Sharon Waxman (@sharonwaxman) 10 octombrie 2017

În interviul pentru Deadline, Matt Damon a vorbit şi despre cum l-a marcat acest scandal, afirmând că în toţi anii în care a lucrat cu Weinstein, nu a remarcat niciodată această latură a producătorului şi că după ce aflarea ştirilor a simţit „cum i se face rău“.

„Am lucrat la cinci sau şase filme cu Harvey. N-am văzut niciodată nimic. Mă gândesc mult la actriţele care au ieşit şi au spus că noi toţi ştiam despre asta. Nu e adevărat. Acest gen de prădare se întâmplă în spatele uşilor închise, în afara văzului lumii. Dacă a fost vreodată un eveniment la care am participat şi Harvey a făcut asemenea lucruri, iar eu nu am văzut, atunci îmi pare nespus de rău, pentru că l-aş fi oprit. Şi de acum înainte voi deschide larg ochii, mai mult decât am făcut-o până acum, pentru a observa acest tip de comportament“, a mai declarat Damon.

Actorul spune că scandalul a avut un efect profund asupra sa, având în vedere că este tatăl a patru fetiţe: „Nici înainte să fiu faimos nu toleram acest tip de comportament. Mai ales acum, ca tatăl a patru fete, acesta este tipul de prădare sexuală care mă ţine treaz nopţile.“

Întrebat dacă publicitatea negativă din ultimele zile l-a afectat, Damon a susţinut că nu el este victima în această ecuaţie: „Această poveste nu este despre mine. Subiectul sunt aceste femei şi ceea ce li s-a întâmplat. Aşa că dacă am trăit vreun discomfort, nici nu merită menţionat. Aici sunt nişte victim reale, care sunt incredibil de curajoase. Să sperăm că ceea ce se întâmplă acum le va ajuta să se vindece. Ele sunt cele care noi toţi ar trebui să ne gândim.“